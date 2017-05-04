 Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО

Защита бывшего Президента Виктора Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказали его адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, передают Українські Новини.
"У меня нет оснований не доверять, я доверяю данному составу суда", - заявил Сердюк.
Также адвокаты доверяют прокурорам Руслану Кравченко и Максиму Крыму.
При этом Сердюк попросил суд отложить заседание, так как защитой было подано в полицию заявление о вероятном вмешательстве генерального прокурора Юрия Луценко в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском районном суде Киева.
Также защита заявляет о давлении Генпрокуратуры на суд.
В связи с этим адвокаты обратились в Апелляционный суд с просьбой изменить подсудность дела, и 28 апреля ходатайство было принято к рассмотрению.
Коллегия судей Оболонского райсуда отказалась объявлять перерыв в рассмотрении дела.
При этом суд разрешил онлайн-трансляцию заседаний по делу Януковича.
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Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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поентому и не заявили отставку судей.
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