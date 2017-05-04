 Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО

Защита бывшего Президента Виктора Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сказали его адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, передают Українські Новини "У меня нет оснований не доверять, я доверяю данному составу суда", - заявил Сердюк.Также адвокаты доверяют прокурорам Руслану Кравченко и Максиму Крыму.

Фото: Олег БогачукПри этом Сердюк попросил суд отложить заседание, так как защитой было подано в полицию заявление о вероятном вмешательстве генерального прокурора Юрия Луценко в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском районном суде Киева.Также защита заявляет о давлении Генпрокуратуры на суд.В связи с этим адвокаты обратились в Апелляционный суд с просьбой изменить подсудность дела, и 28 апреля ходатайство было принято к рассмотрению.Коллегия судей Оболонского райсуда отказалась объявлять перерыв в рассмотрении дела.При этом суд разрешил онлайн-трансляцию заседаний по делу Януковича.