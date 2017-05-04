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Все про:адвокат (914) суд (20761) Янукович (32429)

 Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО

Заседание началось в 10 часов утра.

Защита бывшего Президента Виктора Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказали его адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, передают Українські Новини.

"У меня нет оснований не доверять, я доверяю данному составу суда", - заявил Сердюк.

Также адвокаты доверяют прокурорам Руслану Кравченко и Максиму Крыму.

Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам 01

Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам 02

Фото: Олег Богачук

При этом Сердюк попросил суд отложить заседание, так как защитой было подано в полицию заявление о вероятном вмешательстве генерального прокурора Юрия Луценко в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском районном суде Киева.

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Также защита заявляет о давлении Генпрокуратуры на суд.

В связи с этим адвокаты обратились в Апелляционный суд с просьбой изменить подсудность дела, и 28 апреля ходатайство было принято к рассмотрению.

Коллегия судей Оболонского райсуда отказалась объявлять перерыв в рассмотрении дела.

При этом суд разрешил онлайн-трансляцию заседаний по делу Януковича.
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У яныка всего два жалких адвоката, а у честного насирова целых девять.
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Исправление. "Во вчерашнем номере газеты вместо "сионист Пердюк" следует читать "пианист Сердюк" )
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Ну раз защита януковича решила не заявлять отвод и судьям , и прокурорам, значит дело попало к "нужным и правильным "и все договорено
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Кто мне объяснит - дело государственного масштаба рассматривает районный суд? Районный, Карл!!! Пусть и города Киева???!!!
Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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Янукович ужо давно закупил ентих судей,
поентому и не заявили отставку судей.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗащита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО
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