 Суд начал рассматривать дело против Януковича. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
Он объявил о начале подготовительного заседания по делу.
На заседание явились 2 адвоката Януковича и 2 прокурора. Сам подсудимый в суд не явился.
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Олег Богачук
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Нехай відповість за дозвіл путіну ввести рос.війська на нашу територію...
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Вы сепаратист или банальный рашист ?
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Или вы думали,что резко разбогатеете во время войны ?
Коррупция есть,но влияние олигархов по мнению международных экспертов,значительно уменьшено.
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1. Требование МВФ.
2. Инфляции нужна была, чтобы увеличить налоги и выполнить расходную часть бюджета.
3. Миллиарды долларов были выведены из страны через рефинанс банков.
Война тоже наверное сыграла свою роль. Но не стоит забывать, что войну вели мобилизованные (которым платили копейки) оружием и боеприпасами, оставшимися со времен совка. И следует разграничивать потери, которые понесла Украина от войны (а) прямые затраты на ведение войны, б) потери от закрытия российских рынков).
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Так за что мы должны были жить и выживать...
Про рефинансирование банков отдельный разговор,очень хорошо это разъясняет Тарас Козак,все совсем не так,как описывают местные жалобщики...
Если будет время-поинтересуйтесь.
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А про 25 млрд долларов в ЗВР забыли? Где они?
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В слова -у нас воруют,я не верю.
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На рассее происходило все параллельно,хотите сказать,что наши тоже там по карманам пошарили...
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Хорошего дня.)
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за 1 день до выборов президента порошенка на 2-й срок.
Закончит - асуждением януковича.
Итак 2019 год, 24 мая....
Главные задачи порошенком выполнены -
1.янукович асужден
2.дэнги 1,5 млрд возвращены,
3.безвизовый режим ...... пока не известно, но и нах никому не нужен,
ибо на 25 месте по нужности народу.
Зато субсидии полкучает уже 99 % народа.
Субсидии платят на покупку шекаладок рашен, ибо они стоят уже больше, чем минимальная зарплата и пенсия вместе взятые.
ура.
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Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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