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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16991) суд (20761) Янукович (32429) государственная измена (126)

 Суд начал рассматривать дело против Януковича. ФОТОрепортаж

Оболонский районный суд Киева начал рассматривать дело в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

Он объявил о начале подготовительного заседания по делу.


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На заседание явились 2 адвоката Януковича и 2 прокурора. Сам подсудимый в суд не явился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ

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Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: Олег Богачук
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законтаченный корреспондент.нет заблокировал всех украинцев, в игнор законтаченных!
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прихильник овоча ?
Нехай відповість за дозвіл путіну ввести рос.війська на нашу територію...
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Это публичное заявление о непричастности рос.армии к событиям на территории нашего государства ?
Вы сепаратист или банальный рашист ?
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У таких, как он, Молдова напала на Молдову, Чечня на Чечню, Грузия на Грузию, Украина на Украину. А вот почему же груз200 постоянно идет в Россию объяснить не могут.
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Читай внимательно Ксюша. И не переводи стрелки ,как барыги умело делают
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Я не перевожу,вношу ясность- человек в открытую хвалит сбежавшего уркагана.
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внесу поправку, законтаченного урку...........
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А почему бы не ответить за то, отдал приказ стрелять в безоружных людей, что сдал Крым (он же был тогда президентом), попросил Путина ввести войска на территорию Украины и тем самым начал войну против своего народа?
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Вже не дивує,що є багацько гидників ,які за бакс по 8 згідні на добровільну окупацію руцким кодлом.
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А Вам не кажется, что сегодня страна откатилась по уровню жизни где-то до уровня жизни, который был на начало 2000-х. И дело тут не в Януковиче (он конечно ворюга, однозначно), а в том, что нынешние еще хуже (воровитее, тупее, наглее и т.д). Причем лезут сегодня в карман простых людей (через обвал курса гривни, рефинанс банков, увеличение налогов). Так не поступали ни папередники, ни папередники папередников. А чтобы не было оккупации - нужно было договариваться с врагом до войны или воевать (а не жевать сопли).
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Да кто-же знал до войны, что Россия была врагом? Сегодня, кстати, третья годовщина захвата Путиным Киева за две недели.
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Он захватил Киев намного раньше...просто мы поняли три года назад((
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Для тех, кто не знал напоминаю, что еще во времена Кучмы была попытка захвата Крыма по подобному сценарию (Цеков. Мешков и прочая братия). Но почему то тогда сценарий фсб не прошел, а во времена суперпатриотов (Турчинова-Авакова-Пашинского) прошел.
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Курс обвалился по объективным причинам,как и уровень жизни,благодаря в основном овощу и рос.агрессии.
Или вы думали,что резко разбогатеете во время войны ?
Коррупция есть,но влияние олигархов по мнению международных экспертов,значительно уменьшено.
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Приведу вам три "объективные" причины по которым обвалился курс:
1. Требование МВФ.
2. Инфляции нужна была, чтобы увеличить налоги и выполнить расходную часть бюджета.
3. Миллиарды долларов были выведены из страны через рефинанс банков.
Война тоже наверное сыграла свою роль. Но не стоит забывать, что войну вели мобилизованные (которым платили копейки) оружием и боеприпасами, оставшимися со времен совка. И следует разграничивать потери, которые понесла Украина от войны (а) прямые затраты на ведение войны, б) потери от закрытия российских рынков).
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Вы забываете,что где то нужно было взять миллиарды гривен на ВСУ,напоминаю,что после побега овоща на казначейском счету оставалось 130 тыс.у.е.
Так за что мы должны были жить и выживать...
Про рефинансирование банков отдельный разговор,очень хорошо это разъясняет Тарас Козак,все совсем не так,как описывают местные жалобщики...
Если будет время-поинтересуйтесь.
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130 тыс - это Яценюк рассказал? :D
А про 25 млрд долларов в ЗВР забыли? Где они?
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не золотыми же слитками лежали,а в электронном виде хранились и исчезли вместе беглецами.
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Врать некрасиво, 25 млрд долларов ЗВР достались новой революционной власти и были быстро разворованы.
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Первый раз такое слышу,где вы взяли подобную информацию ?
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По рефнансированию УЖЕ открыты уголовные дела, потому что очень стремно покрывать масштабы украденного, а вы тут о разъяснениях какого-то Козака. Гонтарева рассказывает сколько рефинанса вывел зарубеж Беня, оппозиционеры (в т.ч. и входящие в БПП) рассказываю сколько стырила Гонтарева и банки, близкие к верхушке страны и НБУ. Этот материал уже всем известен, и ждет лишь смены власти для качественной реализации. А постоянные рассказы о войне - это, извините, удел тролей. Мы постоянно ставим в пример Грузию, так там война с самого развала совка, а в 2008 г. вообще грузинские города бомбили российские бомбардировщики. Так почему же они живут хорошо (относительно нас), а мы в дерьме?
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Ах, вы эксперт,тогда приводите в цифрах,сколько украла та власть и эта,а то ведь не понятно на чем основывается ваше убеждения,не на глаз же определяли...
В слова -у нас воруют,я не верю.
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Измерить сколько украла та власть, а сколько эта - не сложно. Вы наверное удивитесь, но главное мерило здесь - уровень жизни простого народа. И если при папередниках он был выше, то значит нынешние украли больше. А сколько именно установят те, кто придет ко власти завтра.
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Это несерьезно...Покупательная способность резко упала сразу же после бегства особей,наступники еще и заступить попередников толком не успели...
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Покупательская способность у людей упала не резко, а пропорционально искусственному обвалу курсу гривны (причины я уже называл). Чо-то я не помню курса доллара по 27 грн. за шт. сразу после бегства папередников. Кстати торт Рошен (если Вам этот измеритель ближе) тоже в 2014 г. 250 грн. не стоил.
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был 13 и цены резко выросли.
На рассее происходило все параллельно,хотите сказать,что наши тоже там по карманам пошарили...
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Вынуждена вас покинуть до вечера или до послезавтра.
Хорошего дня.)
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Очередное позорище!Интересно а что будет морозить на очередную годовщину Майдана это шоколадное недоразумение,если дотянет конечно!!
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Закончит рассматривать 24 мая 2019 года,
за 1 день до выборов президента порошенка на 2-й срок.

Закончит - асуждением януковича.
Итак 2019 год, 24 мая....

Главные задачи порошенком выполнены -
1.янукович асужден
2.дэнги 1,5 млрд возвращены,
3.безвизовый режим ...... пока не известно, но и нах никому не нужен,
ибо на 25 месте по нужности народу.

Зато субсидии полкучает уже 99 % народа.
Субсидии платят на покупку шекаладок рашен, ибо они стоят уже больше, чем минимальная зарплата и пенсия вместе взятые.

ура.
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фарс для умалишённых ...вместо реальных дел , против ныне здравствующих подельников режима овоща , нам будут впаривать тухлое никому не интересное зрелище под названием : Гениальный Плокулол и карающий меч правосудия ...с витьком давно всё ясно , он должен сдохнуть за всё что натворил
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он нужен только живым, без единой царапины на биомассе.
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Украинская власть на самом деле не украинская,а пророссийская...отсюда пляшем
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Починати потрібно з фальсифікації голосування коли Зек балотувався в президенти.
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начинать нужно с Кучмы и дальше по списку............
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Кто мне объяснит - дело государственного масштаба рассматривает районный суд, районный, Карл, пусть и города Киева???!!!
Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд начал рассматривать дело против Януковича. ФОТОрепортаж
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