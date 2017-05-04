 В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Г азета.ру , об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию."Сегодня простились с Богданом - военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", - сказали в администрации.

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По данным мэрии, Богдан Деревицкий - выпускник школы №19 и профессионального училища №27. В Сирии он проходил военную службу по контракту. Богдану Деревицкому было 24 года, у него остались жена и маленький ребенок. При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, пока не сообщается.Согласно официальным данным Минобороны от 11 апреля, в Сирии погибли 30 российских военных.