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Все про:армия РФ (6445) Сирия (2419) военнослужащие (3631)

 В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО

В Братске состоялись похороны военнослужащего-контрактника Богдана Деревицкого, погибщего в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию.

"Сегодня простились с Богданом - военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", - сказали в администрации.

В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий 01

По данным мэрии, Богдан Деревицкий - выпускник школы №19 и профессионального училища №27. В Сирии он проходил военную службу по контракту. Богдану Деревицкому было 24 года, у него остались жена и маленький ребенок. При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские вертолетчики в оккупированном Крыму учились выявлять подлодки

Согласно официальным данным Минобороны от 11 апреля, в Сирии погибли 30 российских военных.



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Зато скоро встретится с Захерченко и Плотвой.
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Земля ему стекловатой за ватные подвиги.
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Це один з небагатьох,яких дозволили поховати на рассєє,решта іхтамнєту прикопана у Сирійській пустелі.
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здохло на дальніх рубежах, і оставило жінку з дитиною....
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Позитива вам с утра))))
Москалянема...немамоскаля...одна сира земля))))
https://www.youtube.com/watch?v=bVIGbwPWRlY
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Еще одного носителя "рузького мира" отправили туда, где ему место. Побольше бы таких новостей.
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Не похож он на летчика...а сухопутных кацапов там нет. Вывод- пиздеж...нет и не было такого поца из Братска.
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ну, бывают же в самолетах багажные отделения, там можно любой багаж провезти, багаж туда, багаж обратно...
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Враг №1

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.
По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".
Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.
Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, "ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику".
"Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают", - сказал он.
В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий - Цензор.НЕТ 9943
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Не ВСУ же он уничтожен, а сирийцами, которые воюют лучше нас, даже находясь под авио бомбежками. Зато мы пиздим не вероятные речи, ни чем не аргументированные.
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Давайте еще сравним сколько кацапни уничтожено ВСУ и сколько сирийцами.
Счет в нашу пользу с большим перевесом.
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Да пофиг как-то - пусть его хоть насморк уничтожил - главное, что этот враг больше не придет с оружием в руках в нашу страну.
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50 сепаров и кацапов в сутки выводит из строя доблестные ВСУ...по словам Ходаковского и Гиркинда. Сирийцам ой как далеко. Но они стараются и пожелаем им удачи.
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настоящий путинист , должен родиться , закончить 8 кл . школы , ПТУ , жениться , зачать нового путиниста , взять ипотеку ... и здохнуть за @уйла , на чужбине
В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий - Цензор.НЕТ 4195
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Настоящий хомяк в жизни должен сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть.
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Плохо вооруженные сирийские повстанцы больше касабов на удобрение пустили чем наша не стреляющая даже в ответ *доблецная* армия...
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Готовимся к войне или собираем армию инвалидов?
Члены СФ предлагают разрешить многодетным отцам и уволенным в запас военным в течение двух лет с момента увольнения добровольно поступать в армейский резерв.

Предлагается закрепить в законе проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве, а также разрешить после повторного медицинского осмотра службу в армии признанным изначально только ограниченно годными.
Господа Озеров и Клинцевич отмечают, что в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает много обращений таких граждан с просьбами пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы отслужить в армии. Я прям вижу толпу таких людей с проблемами со здоровьем, закидывающих просьбами военкоматы.

Сенаторы предлагают рассылать повестки о призыве и по электронной почте. Нововведение «позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности».

*** из обсуждения: ***
У меня друг с хорошим здоровьем чуть меньше, чем за год до призыва своего умудрился заработать грыжу межпозвоночного диска. Потратил кучу нервов, денег и часть здоровья позвоночника, которого уже не вернуть. На медкомиссии его после недавней операции всячески пытались признать годным, используя при этом настолько дебильные и противоречащие логике доводы, что кровь из ушей хлещет. Так что удивляться нечему.
Более того, он общался с одним из врачей, где ему делали операцию, так там женщина сказала, что у неё сына-инвалида забрали служить. У чувака одного глаза нет.
***
хорошо замечено пользователем с youtube: "Если повестка приходит по электронной почте, то значит служить можно по скайпу"
https://politota.d3.ru/gotovimsia-k-voine-ili-sobiraem-armiiu-invalidov-1365001
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Почему погиб, погибают воины, а это наемник, убийца, террорист, так значит он зачищен, замочен в сортире, как говаривал его фюрер Путлер.
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Кстати, а вот почему у кремлесранов появилась высерная диарея после заявления HRW. Вот фотки. А правда тяжело отбрехиваться???? Это ХАБ -250 начиненная зарином....ИЛИ ЕГО АНАЛОГОМ???
В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий - Цензор.НЕТ 3772
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Почему "погибшим"? "Подохшим" - будет правильнее.
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Даром, что животина, но и она понимает и глаголет - еще одна падла, yes!
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молодец котик! с детства права готов отстоять
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побільше мочкуйте Сірійські ополченци клятих рашиських окупантів!!!!
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По причине окончания запасов краски, теперь на бортах парашских танков и колясок, вместо традиционного На Берлин, пишут сокращенно Нах
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Светлова Ліля‏ @l1oQG1PCxJU3yeh 2 ч.2 часа назад
"Санитар Меркель убедилась, что состояние пациента по-прежнему стабильное и невменяемое, и уехала обратно."

В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий - Цензор.НЕТ 3457
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выпускник школы №19 и профессионального училища №27

 Это все что нужно знать об уровне образования идиотов из паРаши.....школа и бурса.... в школе букварь курил...в бурсе водяру лакал.....

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а где эти "низабудимнипрастим"...?
представляю как читают это сейчас и у них подгорает...
так и напишем - Богданчик гулять уже не выйдет...!
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.....убивать за деньги_ это контракт с дьяволом...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО
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