 В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию.
"Сегодня простились с Богданом - военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", - сказали в администрации.
Согласно официальным данным Минобороны от 11 апреля, в Сирии погибли 30 российских военных.
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Москалянема...немамоскаля...одна сира земля))))
https://www.youtube.com/watch?v=bVIGbwPWRlY
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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.
По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".
Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.
Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, "ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику".
"Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают", - сказал он.
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Счет в нашу пользу с большим перевесом.
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Члены СФ предлагают разрешить многодетным отцам и уволенным в запас военным в течение двух лет с момента увольнения добровольно поступать в армейский резерв.
Предлагается закрепить в законе проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве, а также разрешить после повторного медицинского осмотра службу в армии признанным изначально только ограниченно годными.
Господа Озеров и Клинцевич отмечают, что в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает много обращений таких граждан с просьбами пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы отслужить в армии. Я прям вижу толпу таких людей с проблемами со здоровьем, закидывающих просьбами военкоматы.
Сенаторы предлагают рассылать повестки о призыве и по электронной почте. Нововведение «позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности».
*** из обсуждения: ***
У меня друг с хорошим здоровьем чуть меньше, чем за год до призыва своего умудрился заработать грыжу межпозвоночного диска. Потратил кучу нервов, денег и часть здоровья позвоночника, которого уже не вернуть. На медкомиссии его после недавней операции всячески пытались признать годным, используя при этом настолько дебильные и противоречащие логике доводы, что кровь из ушей хлещет. Так что удивляться нечему.
Более того, он общался с одним из врачей, где ему делали операцию, так там женщина сказала, что у неё сына-инвалида забрали служить. У чувака одного глаза нет.
***
хорошо замечено пользователем с youtube: "Если повестка приходит по электронной почте, то значит служить можно по скайпу"
https://politota.d3.ru/gotovimsia-k-voine-ili-sobiraem-armiiu-invalidov-1365001
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"Санитар Меркель убедилась, что состояние пациента по-прежнему стабильное и невменяемое, и уехала обратно."
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Это все что нужно знать об уровне образования идиотов из паРаши.....школа и бурса.... в школе букварь курил...в бурсе водяру лакал.....
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представляю как читают это сейчас и у них подгорает...
так и напишем - Богданчик гулять уже не выйдет...!
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