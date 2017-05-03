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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2477) налоговая милиция (1311) обыск (1075) ГФС (2782)

 Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков изъяли почти 20,6 тысяч единиц аудиотехники известных мировых брендов, которая была незаконно ввезена и продавалась на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена ​​группа компаний, должностные лица которых незаконно ввозили через таможенную границу Украины и реализовывали на внутреннем рынке аудио- и видеотехнику, что позволило им уклониться от уплаты 9,4 млн. грн. налогов.

На основании постановлений суда в 11 населенных пунктах Украины проведены обыски офисных и складских помещений, а также сети магазинов группы компаний, по результатам которых изъято почти 20,6 тыс. единиц аудиотехники известных мировых брендов ориентировочной стоимостью почти 300,6 млн грн, а также 794 тыс. гривен, 7,6 тыс. долларов и 3,8 тыс. евро наличными, печати, компьютерная техника, бухгалтерская документация.

Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн 01

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Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн 02
Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн 03

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Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн 04

Изъятое находится под охраной сотрудников налоговой милиции, решается вопрос о наложении ареста.

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А тепер ..кожному *насраловцу * ...по новому теліку !!! ..

ПРацюєм по новому !!
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Почти кад\ждый л\день: ... изъято... конфисковано.. арестовано.. и пр.

КУДА ВСЕ ЭТО ДОБРО НА МИЛЛИОНЫ БАКСОВ ДЕВАЕТСЯ ПОТОМ????
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куда.куда... как и канадская форма-"в закрома родины"...)))
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по мутному ввозят все . интересно кого это в этот раз хлопнули ?
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та ты шо когда то с ними работал . так они же вроде только JBL и Infiniti занимались а на фотках все подряд ?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн. ФОТОрепортаж
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