 Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа компаний, должностные лица которых незаконно ввозили через таможенную границу Украины и реализовывали на внутреннем рынке аудио- и видеотехнику, что позволило им уклониться от уплаты 9,4 млн. грн. налогов.
На основании постановлений суда в 11 населенных пунктах Украины проведены обыски офисных и складских помещений, а также сети магазинов группы компаний, по результатам которых изъято почти 20,6 тыс. единиц аудиотехники известных мировых брендов ориентировочной стоимостью почти 300,6 млн грн, а также 794 тыс. гривен, 7,6 тыс. долларов и 3,8 тыс. евро наличными, печати, компьютерная техника, бухгалтерская документация.
Изъятое находится под охраной сотрудников налоговой милиции, решается вопрос о наложении ареста.
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ПРацюєм по новому !!
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КУДА ВСЕ ЭТО ДОБРО НА МИЛЛИОНЫ БАКСОВ ДЕВАЕТСЯ ПОТОМ????
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