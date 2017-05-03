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 Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей. ФОТОрепортаж

Двое сотрудников полиции Николаева были уличены в систематическом вымогательстве и получении взяток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, заместитель начальника Корабельного отдела полиции Николаева - начальник полиции превентивной деятельности через своего подчиненного организовал получение взяток. За непривлечение к административной ответственности предприниматели района должны были ежемесячно платить определенную сумму денег.

29-летний старший участковый офицер полиции, получив очередную сумму - 1,5 тысячи гривен - от хозяина киоска, собирался передать ее своему шефу. В этот момент он был задержан. Те же меры были приняты и в отношении его начальника - 32-летнего майора полиции.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей 01Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей 02Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей 03Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей 04

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А на іншіе варианти у вас розуму не вистачило?
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Новости о задержании мусоров чуть ли не каждый день. А когда будет репортажи с суда с решением об отсидки? Пока я еще таких не встречал. Только треп...
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ПаРашенко и его банда систематически грабят народ,почему их не судят?
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да не может этого быть. новая полиция - очьень важьно - онижыдети.
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Каждый предприниматель на рабочем месте должен иметь дробовик.....
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Скільки це можна терпіти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пукін ху@ло допоможи скинути ЦЕ шоколадне ярмо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей. ФОТОрепортаж
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