 Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, заместитель начальника Корабельного отдела полиции Николаева - начальник полиции превентивной деятельности через своего подчиненного организовал получение взяток. За непривлечение к административной ответственности предприниматели района должны были ежемесячно платить определенную сумму денег.
29-летний старший участковый офицер полиции, получив очередную сумму - 1,5 тысячи гривен - от хозяина киоска, собирался передать ее своему шефу. В этот момент он был задержан. Те же меры были приняты и в отношении его начальника - 32-летнего майора полиции.
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.
(Фото со страницы Національна Поліція)
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пукін ху@ло допоможи скинути ЦЕ шоколадне ярмо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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