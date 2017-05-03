EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
  433  8
Все про:алкоголь (1524) налоговая милиция (1311) спирт (208) фальсификат (277) Херсонщина (658) ГФС (2782)

 Налоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта. ФОТО

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота партию спирта, предназначенную для производства фальсифицированных ликероводочных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины установлено, что на территории Херсонской области осуществляется незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров - спирта, водки и коньяка, изготовленных из недоброкачественного сырья, употребление которых представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

На автодороге сообщением Херсон - Геничевск был остановлен грузовик MAN. В ходе проведения осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 48 емкостей со спиртом общим объемом 10,6 тыс. литров. В сопроводительных документах значилось, что перевозится мебель.

Налоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирта более чем на 2,1 миллиона гривен. ФОТО

Налоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта 02

Во время досудебного расследования установлено, что гражданин использовал арендованный автомобиль, чтобы доставить спирт из Черкасской области с целью его дальнейшей продажи. По решению суда, на изъятые автомобиль и спирт, общей стоимостью более 3 млн гривен, наложен арест.

Смотрите: Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Организатору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины. Между ним и прокурором подписано соглашение о признании вины. С учетом этого соглашения материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось мені цікаво, куди вони його дівають потім?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как куда? уходит в шыкаладный цех в добавление к тортам и прочим соевым плиткам
 показать весь комментарий
Ответить
 
корреспондент.нет - ресурс законтаченных корреспондентов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ого)), а що там на "бочках" акцизні марки?!
меблі теж можна випити/вилити, якщо вони перевозяться в бочках!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти