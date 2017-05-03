 Налоговики изъяли на Херсонщине из незаконного оборота крупную партию спирта. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины установлено, что на территории Херсонской области осуществляется незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров - спирта, водки и коньяка, изготовленных из недоброкачественного сырья, употребление которых представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
На автодороге сообщением Херсон - Геничевск был остановлен грузовик MAN. В ходе проведения осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 48 емкостей со спиртом общим объемом 10,6 тыс. литров. В сопроводительных документах значилось, что перевозится мебель.
Во время досудебного расследования установлено, что гражданин использовал арендованный автомобиль, чтобы доставить спирт из Черкасской области с целью его дальнейшей продажи. По решению суда, на изъятые автомобиль и спирт, общей стоимостью более 3 млн гривен, наложен арест.
Организатору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины. Между ним и прокурором подписано соглашение о признании вины. С учетом этого соглашения материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.
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меблі теж можна випити/вилити, якщо вони перевозяться в бочках!
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