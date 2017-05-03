 Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при оформлении легкового автомобиля Renault, на котором гражданин Украины ехал с неподконтрольной территории, в салоне обнаружено "свидетельство о регистрации транспортного средства" и "номерные знаки", выданные террористической организацией "ДНР".
(Фото Госпогранслужбы)
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У народа в очереди всякий раз при виде такого козла оживление и лёгкая эйфория, ибо ничто так не радует человека, как публичное унижение впередистоящего.
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Но близко родственные.
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1. Оккупационный "суд" признал "законным" трехдневный арест крымского татарина Ремзи Бекирова за пост в УДАЛЁННОМ аккаунте соцсети "ВКонтакте", опубликованный 7 (СЕМЬ) лет назад!!! Это чтоб вы понимали, в каком абсурдном гетто мы оказались https://15minut.org/news/171376-sud-v-krymu-priznal-zakonnym-arest-aktivista-bekirova-za-publikaciyu-v-socseti-7-letnej-davnosti . Тем временем на мусульманскую мечеть в Крыму совершено очередное дерзкое нападение http://an-crimea.ru/page/news/155247 (фото).
2. Севастополь. Предатель Александр Талипов жалуется: "Пока Овсянников совещается, о том, как ему отремонтировать провал, объездная дорога, на ремонт которой потратили уже более 30 млн рублей, как я и предсказывал, начинает разрушаться. Это при том, что еще нет пиковых нагрузок. К этой дороге очень много вопросов: верхний слой уже со следами коррозии, а обочины просто аварийные и неровные. Благо денег Москва дала, можно будет списать не на один ремонт ремонта". Вы главное - паромы не выбрасывайте, когда/если мост достроите https://twitter.com/SouthUkr/status/859455441222422528 (фото-скрин). Тем временем в других районах Крыма ямы начали засыпать травой! ТРАВОЙ! https://twitter.com/Wintercrim/status/859457680863354882 (фото).
3. Те из местных, кто общается со строителями Керченского моста, говорят, что если поедут на ту сторону, то только на пароме.
4. Предатель Илья Большедворов заявил, что жители Симферополя готовы выходить на акции протестов из-за покращень от оккупантов, но оккупанты запрещают это делать, не давая разрешения на митинги. Здобули http://ru.krymr.com/a/news/28464298.html
5. Врачей для крымских "скорых" будут искать в россии. Обещанные оккупантами российские зарплаты настолько "большие", что с каждым днём все больше уволившихся врачей. Теперь в россии наберут "неликвид", который за копейки будет гробить наше здоровье http://fresh.org.ua/novosti/132039/vrachey-dlya-krymskikh-skorykh-budut-iskat-v-rossii_2017-05-03
6. Коллектив предприятия "Феодосийский оптический завод" опасается, что здание завода снесут по распоряжению местных "властей", так и не выплатив сотрудникам долгов по зарплате. На предприятии в последний раз зарплату выдавали в ноябре 2016 года. Завод больше не работает. Сотрудники приводят в пример уже ликвидированные в Крыму мехзавод, пивзавод, чулочную и офсетную фабрики. Все эти предприятия функционировали до российской аннексии Крыма. Зато здание уже закрывшегося завода перекрасили в триколор сразу после оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859730322241593344 (фото и ссылка).
7. Евпатория. Дорог путь к работе в Крыму: "Крик души, думаю, многих потенциальных новоиспеченных кадров. Почему медосмотр для получения медкнижки такой дорогой? Анализы 1000 (471 грн), врачи 1500 (706), психиатр 500 (236), сама книжка 500. Так и разориться можно( Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/859702196258185216 (скрин).
8. Оккупанты пообещали часто поднимать тарифы в Крыму: до трёх раз в течение года, но не больше 15% за один раз. "Рост тарифов будет длиться до тех пор, пока Крым не выйдет на экономически обоснованный уровень". И это обещание они сдержат http://podpricelom.com.ua/read/economy/krymu-poobeshhaly-povyshat-tseny-na-kommunalku-chashhe-chem-v-rossyy.html
9. Жители Крыма не стремятся платить за капитальный ремонт, хотя оккупанты считают собранное уже неплохим результатом. А собрали всего 27% http://fresh.org.ua/novosti/132069/krymchane-vyplatili-tolko-chetvert-nachislennogo-za-kapremont_2017-05-03
10. Крымчанам, купившим в россии новые машины, автодилеры отказывают в гарантии после обслуживания на крымских СТО. Причина - санкции, из-за которых даже у сертифицированных центров в Крыму нет доступа к электронным базам данных, хранящим информацию о судьбе конкретного автомобиля, сообщают севастопольские пропагандисты в статье под названием "Автодилеры не признали Крым российским". Но за техобслуживание в Крыму дерут в 2 раза больше, чем, например, в соседнем Краснодаре http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/avtodilery_ne_priznali_krym_rossijskim/
11. Новости четвёртого не сезона. Вчерашние мечты оккупантов: "На майские праздники туристов в Крыму ждут не меньше, чем в прошлом году". Сегодняшние реалии: "Эксперты отмечают, что на майские в Крым приехало на 38% меньше туристов, чем год назад" / "Дешевые туры в Турцию резко снизили среди россиян спрос на Крым" / "На майские праздники в курортном Коктебеле нет туристов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859690257943494656 (скрин и 4 ссылки).
12. Крымнашист Александр Горный пытался найти туристов в Коктебеле. Не нашёл! В это время до оккупации Крым ломился от наплыва людей http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bezlyudnyj-majskyj-koktebel-foto.html (фоторепортаж). Совершенно пусто и в Евпатории. И это не выдумки бандер - фотографии лично выложил Гоблин на своей странице в Фейсбук https://twitter.com/KrimRt/status/859748425973334017 (фото).
13. Ялта. Целый день слушал вой бизнючков, обслуживающих туристов, на тему "никогда такого не было". Говорю им: "Ну, а как вы хотели?". В ответ задумчиво молчат.
14. Немногочисленных туристов Ялта встречает заборами и ямами на набережной в районе порта. Зона, не иначе https://twitter.com/KrimRt/status/859751990049599489 (фото). А пляжи Севастополя доведены до уровня разрухи, чтобы российский турист чувствовал себя как дома http://sevastopolmedia.ru/news/587430/ (фоторепортаж).
15. Россия пригласила отдохнуть в Артеке детей из Сирии. Теперь и Артек Зарином потравят? http://www.sobytiya.info/news/rossiya-priglasila-otdohnut-v-arteke-detey-iz-sirii
16. Оккупанты боятся, что в захваченном ими Крыму лишний раз напомнят о незаконности и нарушении международного права, поэтому запретили придворным журнашлюхам задавать вопросы о Евровидении Самойловой, которая приедет 9 мая на шабаш в Севастополь уже в качестве рецидивистки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859694222177435650 (скрин). Напомню, что Самойлова первый раз незаконно прибыла в Крым в 2015 году https://twitter.com/Rigsector/status/859645841547685888 (фото).
17. Сегодня в Крым прибыла Мария Захарова. Посетила зоопарк "Сказка" в Ялте. Осталась в восторге. Не говорите ей, что всё это сделано в "годы украинской разрухи". Завтра навернёт бояры и двинет речь в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/859804050354733059 (фото).
18. Севастопольские пропагандоны перепечатали статью "Коммерсанта", в которой рашист Максим Юсин с сожалением констатирует, что "многие думали, что всех русскоязычных украинцев можно автоматически зачислять в ряды сторонников «русского мира», что стоит лишь ПОДТОЛКНУТЬ их, чуть РАСКАЧАТЬ ситуацию - и против «киевской хунты» начнутся массовые выступления. РАСКАЧАТЬ УДАЛОСЬ только Донецк и Луганск, и то С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ. Остальная юго-восточная Украина не поднялась. И украинская армия, воюющая сегодня в «зоне АТО», на 80% РУССКОЯЗЫЧНАЯ". Потом пишут о том, как россии удалось сдержать Украину и не дать "зачистить от сепаратизма Донецк и Луганск". Резюмируют чистосердечное признание о вторжении россии в Украину словами: "Выхода из тупика, в который ДВЕ страны загнали себя, к сожалению, не видно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859700214881452032 (скрин).
19. Удивительное дело: после развала СССР "агрессивный" блок НАТО вместо того, чтобы за
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А то як в тому анекдоті-"Хлопці не бийте-гроші в носках"
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