EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество
  9864  50
Материалы по теме:
Все про:авто (4307) Госпогранслужба (2664) регистрация (205) терроризм (20204) Донбасс (14418) Донецкая область (4080)

 Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР". ФОТОрепортаж

В контрольно-пропускном пункте "Майорское" (Донецкая область) пограничники обнаружили транспортное средство с поддельными регистрационными документами и номерными знаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при оформлении легкового автомобиля Renault, на котором гражданин Украины ехал с неподконтрольной территории, в салоне обнаружено "свидетельство о регистрации транспортного средства" и "номерные знаки", выданные террористической организацией "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд забрал права у жителя Донецкой области, заклеившего украинский флаг на номерах наклейкой "ДНР"

Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с номерами и техпаспортом ДНР 01Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с номерами и техпаспортом ДНР 02Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с номерами и техпаспортом ДНР 03

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинская власть,когда вы прекратите этот дебилизм? Когда вы введете визовый режим с агрессором и прекратите эти передвижения с оккупированных зон? Вам мало терактов и диверсий в стране? Вам мало военных действий на фронте,так вы хотите их и в средине Украины? Вы вообще нормальные люди или уроды без мозгов,у вас кроме хватательного рефлекса есть еще что-нибудь в голове? Ну просто ублюдки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочтите блоги Фашика Донецкого! Тон у вас изменится однозначно. Проверено на мне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скрепы скрепами, но переть на нашу территорию с сепарскими номерами это неописуемый идиотизм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что же тут ненормального,сказано - лишнехромосомный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У этого хоть в салоне номера лежали, а иные дебилы не раз уже пытались прям с прикрученными проезжать.

У народа в очереди всякий раз при виде такого козла оживление и лёгкая эйфория, ибо ничто так не радует человека, как публичное унижение впередистоящего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один забыл снять ленту войны. приехал без лобового. говорит, выхожу смотрю лобового нет... а я сам себе подумал, - а кто тебе дураку колорадскому доктор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конфисковать ст и паспорт и дать пинок в лугандон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что значит пинок ? а окопы копать кто будет ? или носки на зоне шить для солдат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Машину реквизировать, самого на подвал. И пускай расскажет зачем ехал к хунте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
під курахово ми ще в 2015 році таких клоунів бачили на блок пості іпальниками в землю і мокрими в області таза..... тоді на блок постах стояли герої з добробатів а не мєнти і нах гвардія
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это чтобы при выезде в Луганду местные джентльмены могли понять,откуда приехал господин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну он наверно приехав киев и надев намера по снимал бы пару фотак и палучился бы неплахой репортаж как киев признает эти районы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не гражданин Украины, это житель Лугандона
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це гівносєпар, якого треба було або прикопати в посадці, або посадити за зброю і припаси (якщо не було зброї, то ради такої гниди можна було б і підкинути)
 показать весь комментарий
Ответить
 
не лугандона а дамбаса-бамбаса. Это разные народы.
Но близко родственные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значить то не українці і тим паче-не громадяни України. Рано чи пізно такі будуть позбавлені громадянства,якщо не зрозуміють де вони і хто вони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я вот уверен что патриотизм доказывается с оружием в руках на войне , а не тарахтя по клаве .ВСУ у нас вообще то на 70% на русском говорят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в смысле мне контракт с ВСУ разорвать и по новой подписать? Так я в этом особого смысла не вижу , меня пока на службе все устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українці розмовляють вільно на російській,бо поважають співрозмовника-співвітчизника,чого не скажеш про російськомовних громадян України,хоч всі однаково вчили в школах українську мову.То все з часом утрясеться,коли держава привчатиме заповнювати документи і вчитися в вузах державною мовою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Непогано би,але позбавлення громадянства не є тотожністтю депортації за межі України.Так не буде-буде багато років українізації та соціальна війна з усілякими "русскоязьічньіми" впертими уйобками.Ладно дорослі-але і зараз велика частину маленьких дітей батьки продовжують вчити російської.Так гидко,як чуєш,їй-Богу (це моє субєктивне ставлення)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То потребує багато часу.Але необхідність нагальна та обов"язкова.Українцям треба гуртуватися та вимагати у влади таких дій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новости Крымнаша. Выпуск #898 за 03.05.2017 «В Крыму начался курортный бум, а предприниматели подсчитывают прибыль»Posted: 03.05.2017 in Дайджесты "новостей Крымнаша"
111

1. Оккупационный "суд" признал "законным" трехдневный арест крымского татарина Ремзи Бекирова за пост в УДАЛЁННОМ аккаунте соцсети "ВКонтакте", опубликованный 7 (СЕМЬ) лет назад!!! Это чтоб вы понимали, в каком абсурдном гетто мы оказались https://15minut.org/news/171376-sud-v-krymu-priznal-zakonnym-arest-aktivista-bekirova-za-publikaciyu-v-socseti-7-letnej-davnosti . Тем временем на мусульманскую мечеть в Крыму совершено очередное дерзкое нападение http://an-crimea.ru/page/news/155247 (фото).
2. Севастополь. Предатель Александр Талипов жалуется: "Пока Овсянников совещается, о том, как ему отремонтировать провал, объездная дорога, на ремонт которой потратили уже более 30 млн рублей, как я и предсказывал, начинает разрушаться. Это при том, что еще нет пиковых нагрузок. К этой дороге очень много вопросов: верхний слой уже со следами коррозии, а обочины просто аварийные и неровные. Благо денег Москва дала, можно будет списать не на один ремонт ремонта". Вы главное - паромы не выбрасывайте, когда/если мост достроите https://twitter.com/SouthUkr/status/859455441222422528 (фото-скрин). Тем временем в других районах Крыма ямы начали засыпать травой! ТРАВОЙ! https://twitter.com/Wintercrim/status/859457680863354882 (фото).
3. Те из местных, кто общается со строителями Керченского моста, говорят, что если поедут на ту сторону, то только на пароме.
4. Предатель Илья Большедворов заявил, что жители Симферополя готовы выходить на акции протестов из-за покращень от оккупантов, но оккупанты запрещают это делать, не давая разрешения на митинги. Здобули http://ru.krymr.com/a/news/28464298.html
5. Врачей для крымских "скорых" будут искать в россии. Обещанные оккупантами российские зарплаты настолько "большие", что с каждым днём все больше уволившихся врачей. Теперь в россии наберут "неликвид", который за копейки будет гробить наше здоровье http://fresh.org.ua/novosti/132039/vrachey-dlya-krymskikh-skorykh-budut-iskat-v-rossii_2017-05-03
6. Коллектив предприятия "Феодосийский оптический завод" опасается, что здание завода снесут по распоряжению местных "властей", так и не выплатив сотрудникам долгов по зарплате. На предприятии в последний раз зарплату выдавали в ноябре 2016 года. Завод больше не работает. Сотрудники приводят в пример уже ликвидированные в Крыму мехзавод, пивзавод, чулочную и офсетную фабрики. Все эти предприятия функционировали до российской аннексии Крыма. Зато здание уже закрывшегося завода перекрасили в триколор сразу после оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859730322241593344 (фото и ссылка).
7. Евпатория. Дорог путь к работе в Крыму: "Крик души, думаю, многих потенциальных новоиспеченных кадров. Почему медосмотр для получения медкнижки такой дорогой? Анализы 1000 (471 грн), врачи 1500 (706), психиатр 500 (236), сама книжка 500. Так и разориться можно( Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/859702196258185216 (скрин).
8. Оккупанты пообещали часто поднимать тарифы в Крыму: до трёх раз в течение года, но не больше 15% за один раз. "Рост тарифов будет длиться до тех пор, пока Крым не выйдет на экономически обоснованный уровень". И это обещание они сдержат http://podpricelom.com.ua/read/economy/krymu-poobeshhaly-povyshat-tseny-na-kommunalku-chashhe-chem-v-rossyy.html
9. Жители Крыма не стремятся платить за капитальный ремонт, хотя оккупанты считают собранное уже неплохим результатом. А собрали всего 27% http://fresh.org.ua/novosti/132069/krymchane-vyplatili-tolko-chetvert-nachislennogo-za-kapremont_2017-05-03
10. Крымчанам, купившим в россии новые машины, автодилеры отказывают в гарантии после обслуживания на крымских СТО. Причина - санкции, из-за которых даже у сертифицированных центров в Крыму нет доступа к электронным базам данных, хранящим информацию о судьбе конкретного автомобиля, сообщают севастопольские пропагандисты в статье под названием "Автодилеры не признали Крым российским". Но за техобслуживание в Крыму дерут в 2 раза больше, чем, например, в соседнем Краснодаре http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/avtodilery_ne_priznali_krym_rossijskim/
11. Новости четвёртого не сезона. Вчерашние мечты оккупантов: "На майские праздники туристов в Крыму ждут не меньше, чем в прошлом году". Сегодняшние реалии: "Эксперты отмечают, что на майские в Крым приехало на 38% меньше туристов, чем год назад" / "Дешевые туры в Турцию резко снизили среди россиян спрос на Крым" / "На майские праздники в курортном Коктебеле нет туристов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859690257943494656 (скрин и 4 ссылки).
12. Крымнашист Александр Горный пытался найти туристов в Коктебеле. Не нашёл! В это время до оккупации Крым ломился от наплыва людей http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bezlyudnyj-majskyj-koktebel-foto.html (фоторепортаж). Совершенно пусто и в Евпатории. И это не выдумки бандер - фотографии лично выложил Гоблин на своей странице в Фейсбук https://twitter.com/KrimRt/status/859748425973334017 (фото).
13. Ялта. Целый день слушал вой бизнючков, обслуживающих туристов, на тему "никогда такого не было". Говорю им: "Ну, а как вы хотели?". В ответ задумчиво молчат.
14. Немногочисленных туристов Ялта встречает заборами и ямами на набережной в районе порта. Зона, не иначе https://twitter.com/KrimRt/status/859751990049599489 (фото). А пляжи Севастополя доведены до уровня разрухи, чтобы российский турист чувствовал себя как дома http://sevastopolmedia.ru/news/587430/ (фоторепортаж).
15. Россия пригласила отдохнуть в Артеке детей из Сирии. Теперь и Артек Зарином потравят? http://www.sobytiya.info/news/rossiya-priglasila-otdohnut-v-arteke-detey-iz-sirii
16. Оккупанты боятся, что в захваченном ими Крыму лишний раз напомнят о незаконности и нарушении международного права, поэтому запретили придворным журнашлюхам задавать вопросы о Евровидении Самойловой, которая приедет 9 мая на шабаш в Севастополь уже в качестве рецидивистки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859694222177435650 (скрин). Напомню, что Самойлова первый раз незаконно прибыла в Крым в 2015 году https://twitter.com/Rigsector/status/859645841547685888 (фото).
17. Сегодня в Крым прибыла Мария Захарова. Посетила зоопарк "Сказка" в Ялте. Осталась в восторге. Не говорите ей, что всё это сделано в "годы украинской разрухи". Завтра навернёт бояры и двинет речь в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/859804050354733059 (фото).
18. Севастопольские пропагандоны перепечатали статью "Коммерсанта", в которой рашист Максим Юсин с сожалением констатирует, что "многие думали, что всех русскоязычных украинцев можно автоматически зачислять в ряды сторонников «русского мира», что стоит лишь ПОДТОЛКНУТЬ их, чуть РАСКАЧАТЬ ситуацию - и против «киевской хунты» начнутся массовые выступления. РАСКАЧАТЬ УДАЛОСЬ только Донецк и Луганск, и то С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ. Остальная юго-восточная Украина не поднялась. И украинская армия, воюющая сегодня в «зоне АТО», на 80% РУССКОЯЗЫЧНАЯ". Потом пишут о том, как россии удалось сдержать Украину и не дать "зачистить от сепаратизма Донецк и Луганск". Резюмируют чистосердечное признание о вторжении россии в Украину словами: "Выхода из тупика, в который ДВЕ страны загнали себя, к сожалению, не видно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859700214881452032 (скрин).
19. Удивительное дело: после развала СССР "агрессивный" блок НАТО вместо того, чтобы за
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как вообще обстоят дела в на этой территории на каких номерах ездят украинских или лугандонских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Называется - продал недвижимость на оккупированном полуострове.Гражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР" - Цензор.НЕТ 8029
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фантазії нуль.Хоч би в колесо безкамерне поклав.
А то як в тому анекдоті-"Хлопці не бийте-гроші в носках"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивно, а чого техпаспорт на росіянському изьіку, а не на днрському?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука (ред. до Революции Достоинства занимался контрабандой) заявил, что Украина в судебном порядке не смогла доказать присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе.Об этом он сообщил во вчерашнем интервью «РБК-Украина«.Тука подчеркнул, что ни один международный суд не будет оперировать такими терминами, как «это все знают» или » это и так всем известно» относительно присутствия российских войск на Донбассе.«Когда мы говорим, что там находятся 5-10 тысяч регулярных российских войск, то где доказательства? Оружие - да. А войска?», - сказал замминистра.Он отметил, что военнослужащие Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров, осужденные Украиной в 2016 году и позже обменянные на Надежду Савченко, официально были уволены с воинской службы на момент их задержания на Донбассе.На вопрос: «То есть, формально российских войск нет на востоке Украины?» Тука ответил: «Да. Пока мы этого не доказали в судебном порядке».Это вопиющее и преступное по отношению к Украине заявление можно считать как позицию команды Порошенко. Именно Порошенко привел этого человека в политику и именно Порошенко курировал его назначения на высокие должности по сегодняшний день.Также контрабандист Тука является советником Порошенко вне штата. Таким образом, можно смело утверждать, что такое заявление контрабандист сделал не спонтанно. Это позиция барыг Порошенко и самого барыги.За 3 года они даже не удосужились ДОКАЗАТЬ присутсвие российских войск которые гибли и убивали пачками на Донбассе. Хотя есть десятки тысяч свидетелей и свидетельств которые просто не брались во внимание - отмечает журналист Виталий ГлюдзоСтоит отметить, что в официальных документах Кабмина и Администрации Порошенко нет ни единого упоминания о том, что Россия агрессор а Донбасс это оккупированные Россией территории. Во всех официальных документах заявляется, что Россия осуществляет эффективный контроль в Украине, а Донбасс это временно не подконтрольные Киеву территории.Таким образом возникает вопрос: С кем воюет украинская армия на Донбассе, если российских войск там нет? Кто убивал украинских парней
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо теперь? конфискуют ? так 400 ржублей получит новые ...в горловке мрэо такое я сам когдато там получал номера принес денежки и доки с магаза через три дня забрал номера
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины ехал с оккупированного Донбасса с "номерами" и "техпаспортом" "ДНР". ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти