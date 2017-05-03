EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Фоторепортаж
  779  10
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1122) граната (590) Донбасс (14418)

 Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция. ФОТО

В Красногоровке Донецкой области полицейские задержали 48-летнего местного жителя с двумя боевыми гранатами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня при патрулировании города правоохранители заметили мужчину, который злоупотреблял алкогольными напитками в общественном месте. При проверке документов и поверхностном осмотре вещей правонарушителя были обнаружены две гранаты РГД-5 и запалы к ним.

Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Мужчина рассказал, что в 2014 году нашел гранаты и теперь сохраняет их дома", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Смотрите: 7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полковник Кононов. Донський казачок. Після нагородження Залізним Хрестом.
Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4661
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет ничего романтичней вечерней прогулки с гранатами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гранатьі бьіли для веса, что бьі его пьяного ветром не сдуло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то, это одна граната РГД-5 и одна граната РГН)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами

.....
"И чтоб душа с похмелья не болела
Махну сто грамм и неспеша пойду на дело"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти