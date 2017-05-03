 Нетрезвый житель Красногоровки гулял по городу с боевыми гранатами, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня при патрулировании города правоохранители заметили мужчину, который злоупотреблял алкогольными напитками в общественном месте. При проверке документов и поверхностном осмотре вещей правонарушителя были обнаружены две гранаты РГД-5 и запалы к ним.
Мужчина рассказал, что в 2014 году нашел гранаты и теперь сохраняет их дома", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
779 10
Материалы по теме: Будни полиции
Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(9)
На территории детсада в Киеве взорвался неизвестный предмет, - Нацполиция(7)
Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома в Харькове, - Нацполиция(8)
В одном из кафе Харькова произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция(15)
Юрий Романенко: Что нам делать с Донбассом?(0)
Преступник, похитивший на Николаевщине вместе с автомобилем чиновницу РГА, задержан в Кропивницком, - Нацполиция(9)
Пятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с огнетушителем, - Нацполиция(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.....
"И чтоб душа с похмелья не болела
Махну сто грамм и неспеша пойду на дело"
Ответить
Ответить