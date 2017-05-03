 "Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник на Facebook.
"На этом фото боец батальона "Кривбас" Андрей Новохатько и его двоюродный брат Юрий Мальков. Юра погиб позавчера на Светлодарской дуге. Погиб в бою, с оружием в руках. Настоящий! Светлая память Герою!" - пишет он.
(Фото со страницы Микола Колесник)
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воюют нормально и блиндажи есть
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Невже ти пропонуєш під приводом того,що Порошенко поганець,і все таке просто скласти зброю? А!?
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Скажу лише одне-раз кацапні припікає від Порошенка,то не таке він вже і гівно.Звичайно олігарх,барига і все таке-але спробуй мені зараз запропонувати якусь іншу кандидатуру.
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Як ви там два роки були,такий неуважний?
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блиндажи копают и строят за 1-2 дня, и єто на нуле, без єкскаватора, грунт - сланец с глиной
не вкопаешься, не виживешь
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ума не приложу
надо сказать твоему командиру чтоби тебя в разведку послал
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смерть москалям !!!!!
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кацапсины и их агенты в Украине даже на этом палятся. убогие.))
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Во Франции и в мире было свое:
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Люди з великої літери покидають цей світ,а подонки типу вілкула живуть та процвітають.
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Важко довести до таких людей,що головання за Вілкулів,або ігнорування виборів призводить до всього вищезгаданного.
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На вибори треба йти,і голосувати-обирати кращих з гірших,хай хоч так.
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...Я не виключаю, що це правда. Якщо так, то всі аналогічні заяви деяких народних депутатів України (які відвідували окуповані території), були початково узгоджені з Банкової. І, швидше за все, ( незважаючи на всю пропагандистську хвилю) були звичайною перевіркою громадської думки на черговий крок з легалізації російських найманців і перетворення Війни за Незалежність у "внутрішній конфлікт".
Я особисто, як народний депутат України, вважаю, що подібні "представники ОРДЛО" повинні бути негайно затримані і заарештовані.
Дайте нам інформацію, і ми будемо реагувати на все це прямою дією.
Слава Україні!
P.S. Прошу патріотів України допомогти репостом.
Представники ОРЛО відвідають тюрми на контрольованій території - ЗМІ
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Оце вже навряд чи...
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С московско-азиатской федерациии:
Ведет себя кругом как одичавший скот,
А мнит себя, как - "Центр Цивилизации"..
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Вот только гадит,как стадо свиней.
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