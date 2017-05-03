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 "Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога. ФОТО

Погибший под Светлодарском (Донецкая область) боец АТО Юрий Мальков ранее критиковал городского голову Кривого Рога Юрия Вилкула.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник на Facebook.

"На этом фото боец батальона "Кривбас" Андрей Новохатько и его двоюродный брат Юрий Мальков. Юра погиб позавчера на Светлодарской дуге. Погиб в бою, с оружием в руках. Настоящий! Светлая память Герою!" - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" ответственна за переизбрание Вилкула мэром Кривого Рога, - кандидат Сова

Пане Вілкул, не Вам відкривати памятники воїнам АТО!: погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога 01

(Фото со страницы Микола Колесник)
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а так наші ГЕРОЇ воюють....

"Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2709
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не рассказивай здесь сказки
воюют нормально и блиндажи есть
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а толку нет, в том смысле что непонятно в чем конечная цель и когда эта неопределенность с минскими переговорами чем то увенчается и нет решений у власти кроме как увеличить свои места в Раде и в областях
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Ти не відчуваєш,що живеш в Україні,і що вона-це не тільки РАДА та чиновники?
Невже ти пропонуєш під приводом того,що Порошенко поганець,і все таке просто скласти зброю? А!?
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Зброя складена зараз, він пропонує навпаки почати ту зброю використовувати
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Ну то в чому проблема!? В окопах завжди треба пара рук на допомогу.Тільки у нас зараз по одному-двом загиблим через день(повірте,це дуже боляче,і до цього не звикнути,але така сумна статистика),а буде в десятки раз більше щодня.Чи варта даунбасня того? Чи варті крисчани того? Є санкції,які повільно,але душать Рашку,є визнання политики Рашки світовою спільнотою,як агресія,є гівно яким Рашка годує даунбасню та крищан (так їм,підарам і треба,мало ще).Врешт-решт Україні треба ці регіони не за будь-яку ціну,вони треба нам без вати і з компенсацією за знищену лапотниками і їх безмозклими друзями інфраструктуру.
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ты в обменнике давно был? сходи глянь какой курс нашей гривны к рублю...кто кого быстрее "задушит" считаю вопрос спорный - с нашим "главнокомандующим", трусливым и вороватым мы скорее полетим в пропасть!
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"царь не настоящий"...гнать в три шеи рошеновского пуделя и срочно искать "Пиночета"!
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Дурня.Цар справжній,обраний на виборах.Політику зовнішню веде проукраїнську,політика внутрішня не вельми сприйнятна,це так.Але піде в 2019-отоді і всі на вибори,обирати Піночета.
Скажу лише одне-раз кацапні припікає від Порошенка,то не таке він вже і гівно.Звичайно олігарх,барига і все таке-але спробуй мені зараз запропонувати якусь іншу кандидатуру.
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конечная цель ясна и понятна, как божий день - отстоять и вернуть территорию Украини, захваченную врагом
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ну да шановний що ж я вам буду розповідати. ви ж усе знаєте краще мене. що ж я там пробув на даунбасі мдва роки це ж пиль по зрівнянні що ви побачите в інтернеті. ви ж не бачили як баночку рису з яловичиною із сух.пайка ділилася на шість чоловік. та що я вам розповідаю... ви самі все знаєте... а це фото 2017 року.
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Зрозуміло.Остання згадка в мережі про це фото- листопад 2016 року.
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Уважно прочитайте мій пост.Я казав про інше фото,про дату якого я точно знаю,що воно зроблене в 2014 році.З приводу цього фото я помилився,визнаю.
Як ви там два роки були,такий неуважний?
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я також визнаю свою помилку . вибачте. але повірте мені з 2014 року і по цей день нічого не змінилося. змінилися тільки харі в генералів в сторону збільшення. дякую і вибачте мене за мою нахабність.
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Приймаю.Вибачте і Ви мені за мою пихатість.
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Прогуглив,фото викладено в мережу в першій половині 2016 року,десь в кінці весни-початку літа.Виходить я помилявся,але і мій опонент назвав невірний рік,коли на його думку було зроблено фото.
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Хлопці, нам не потрібні свари. Є ворог, сильний та могутній ворог. Всі зусилля на перемогу над ним!
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а хто казав що воювати просто? особливо після того як знищили власну армію? Можно подумати, що з того боку пересувні Макдональдси вздовж окопів стоять...
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та по ту сторону кацапи а мені їх не жалко. ...уй на них. я за своїх переживаю.
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і нехєр їх шкодувати, але для чого ви постите це фото цивільним? Я 18 річним пацаном міг спати стоячи, міг ранкову зарядку 5 км бігти і спати пів дороги відкривая очі кожні 50-т метрів, настільки нас за.бували. Все це мені з часом вернулось, у вигляді проблем із ногами і т.п., Це був повний піпець, але я це витримав і пройшов, чим пишаюсь. Хоча не факт, що як би був шанс піти повторно, то обравби такий шлях. Є тилові су.ки, які могли щось зробити, і яких за подібні косяки треба в росход пускати, а є випадки коли інкше не мож!
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Смішно і можливо недоречно (трохи гумору)-я студентом спав на килимку в коридорі під квартирою дівчат.Гуляли на 5 поверсі,а у господині була ще квартира на 11 поверсі (я про це не знав)- пішов проводити дівчину на останній автобус,провів і повернувся.За цей час гульня перемістилася на 11 поверх,а я мусів провести ніч на килимку,бо грошей на зворотню дорогу не мав Було це десь в 1997-98 роках на Академмістечку.
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Вам лібше не знати, що їли ми, будучи курсантами, задовго до цієї війни. Воювали, честь і хвала, а разжовувать нам що таке окоп, бліндаж, або як відрізнити ноги від онучь після трех чотирьох днів безперервного носіння, не треба. Хто там мав порядок навести? Порошенко, або Муженко? Чи вам фоток накидати як так само сплять аватари у зінданах і волльєрах? Це також ця війна, наш час, наша історія...
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Далеко не всегда есть блиндажи , частенько приходится и так , особенно когда заходим на новые позиции , потом пару недель месяц и блиндажи появляются , а до того приходится как на фото.
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значит ви просто лентяи и (тупо) не бережете свои жизни
блиндажи копают и строят за 1-2 дня, и єто на нуле, без єкскаватора, грунт - сланец с глиной
не вкопаешься, не виживешь
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Ну значит приезжай поможешь нам и расскажешь как надо быть не лентяем , очень хочется посмотреть как у тебя это получится , когда новую позицию почти всегда кроют артой и пытаются от туда выбить , ну может у тебя дар есть договоришься с орками , что бы они подождали пока мы нормально закопаемся , а потом в атаку пойдут .По тому что нам они такой роскоши не дают , и после 10-12 часов боя , мы обычно раненых эвакуируем и БК подвозим , копать уже не когда.
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и как же у тебя хватает по 10-12 часов куда то там пулять да и еще на цензоре постить :p
ума не приложу
надо сказать твоему командиру чтоби тебя в разведку послал
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То есть ты считаешь , что на ноле всегда сидят и ротаций не бывает ? Так такому шоколадному тролю как ты я тайну открою , ротация бывает двух типов , внутри подразделения , это когда с ноля в тыл отводят каждые 10-20 дней , если сильно жаркий блокпост , как было в терминале ДАП на пример и когда одно подразделение меняют на другое .Обычно через 6 месяцев .
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Ух ты , какая новость , а что тогда по твоему такое взводный опорный пункт , ротного поста я за 3 года один правда видел , когда мы на Бутовке были , а больше не где . Так вот я тебе тайну открою , в ВСУ ВОПами называют только в штабах , обычно им придумывают позывные , иногда связанные с местностью ,иногда связывают с позывным командира. Мы в Чернухино когда стояли , у нас все ВОПы , назывались : Змей - Никишино ,перекресток ростовской трассы -Балу , третий - Нольпервый и т д , а все вместе это были блокпосты.
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Так,їм важко.Але це фото початку 2015 року.У мене є фотка ще 2014,там де наш славетний вояк спить в обнімку з автоматом просто на якийся палеті в бетонному приміщенні.По цей день це фот стоїть на робочому столі,щоб пам"ятати.
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И так тоже! Бойцы устали, ночь не спали, пока сепары в ночь стреляли ... Слава героям Украины!
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Интересно..что думают 8 (восемь) дебилов.... которые нажали *** Мне нравится***??? Видно..что сепараторского дерьма на сайте многовато ползает!!!
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То не сепары , просто на ЦН нет кнопки " ознакомлен " , не всегда лайк означает поддержку .
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шарики из одной конторы выдавали.
кацапсины и их агенты в Украине даже на этом палятся. убогие.))
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Черные шары с надписью - это символ скорби...

Во Франции и в мире было свое:
"Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 986 "Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1912
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згоден. тільки розумієш я ще до того не дійшов щоб за жареною кацапньою скорботу влаштовувати. і не дійду. для мене 2 травня свято шашлику.
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Че то не помню в марте черных шаров в Ростове в память про прошлогодний самолет .
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Яка несправедливість в житті...
Люди з великої літери покидають цей світ,а подонки типу вілкула живуть та процвітають.
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Какие отношения вернуть? Єто когда говорили, что украинцев нет или везли в ГУЛАГ?
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Не хочу вступать в глупую полемику со статьей, но написанное там сюр - смешанный с правдой, гав--ном и ночными полюциями* автора. Кто не знает что такое отмечено звездочкой - вперед в вики. А то что пишет хер полунинмихаил1 - и есть московско-гебистская мечта - вернуть все в зад (ссср). Не получится, "товарищи" ... не получится, уже слишком поздно! Головой надо думать, а не головкой (как говорил мой покойный полкан на разводе).
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Сначала Вилкула вьібрали, а потом он начал гадить.
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Та отож.Мої родичі,жінчіні батькі теж-на вибори жодного разу не ходили (їм 52 та 56 років),але знають як треба,і знають що всі погані,і так буде завжди.Задовбали,хоч і люди в цілому нормальні,і зовсім не ватани.
Важко довести до таких людей,що головання за Вілкулів,або ігнорування виборів призводить до всього вищезгаданного.
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Якщо вибори чесні та є з кого обирати, то треба йти на вибори. Але на жаль це буває не завжди.
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Схема працює в повному циклі.Тобто вибори,робота обраної народом влади,законодавство,що не дає змоги владі вилазити народу на голову.
На вибори треба йти,і голосувати-обирати кращих з гірших,хай хоч так.
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семенченко попиариался=вилкул мэр...популисты недоразвитые...
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Семен Семенченко
...Я не виключаю, що це правда. Якщо так, то всі аналогічні заяви деяких народних депутатів України (які відвідували окуповані території), були початково узгоджені з Банкової. І, швидше за все, ( незважаючи на всю пропагандистську хвилю) були звичайною перевіркою громадської думки на черговий крок з легалізації російських найманців і перетворення Війни за Незалежність у "внутрішній конфлікт".
Я особисто, як народний депутат України, вважаю, що подібні "представники ОРДЛО" повинні бути негайно затримані і заарештовані.
Дайте нам інформацію, і ми будемо реагувати на все це прямою дією.
Слава Україні!
P.S. Прошу патріотів України допомогти репостом.
Представники ОРЛО відвідають тюрми на контрольованій території - ЗМІ
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ну от не лягає у корєша порошенка труханова рука до серця коли виконується гімн нашої країни. йому краще гімн рассєї послухать...

"Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8204
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Что то подсказывает , что этот сТруханов даже слов нашего Гимна не знает ...
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еще один уебок засветился.слава аваку аваковичу авакову
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Сейчас ВУЗы выбирают себе ректоров самостоятельно на выборах. Вот таких и выбирают. Коллективам дали право выбора, а они выбирают предыдущего ректора, или в лучшем случае другого высокопоставленного деятеля ВУЗа. Патамушта начальник.
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Ну правда он частично не ректор, точнее вообще не ректор. И даже не проректор, и ни декан, и даже ни завкафедрой. А профессор.
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птичка "отметилась" ...
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привет Саша Хрещатик ...
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Вилкулы и его друзья депутаты такие, как Павлов, Удод и др. - конченные мрази! Но большинству криворожан они по душе.... Как им удается петлять, и всё больше и больше сколачивать миллиарды не могу понять?! Народ всё видит, всё знает и ни какой лавины негодования...Почти в каждом городе или посёлке нашей страны был, есть и будет ЕСТЬ свой "Вилкул"! До сих пор нет по настоящему народной люстрации с последующей привселюдной кастрацией таких вот "Вилкулов"....Увы! Нет слов!
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Этому 3.14дару или зону, или чемодан-вокзал-россия.
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Жаль, что по факту герой погиб, а мразь вилкул продолжает жить. Банда мимикрировала и под строилась под новые обстоятельства. Держат нос по ветру. Но ничего. Они и церкви строят, но разве спасет их это?
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Вилкул по сравнению с Насировым и его двумя миллиардами - это маленькая букашка...
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Вы думаете у вилкула нет денег? Эту букашку раздавить бы!
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Нет, не понять далёкий тот народ,
С московско-азиатской федерациии:
Ведет себя кругом как одичавший скот,
А мнит себя, как - "Центр Цивилизации"..
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Говорится в библии, 40 лет по пустыне. Два поколения, минимум. Их нужно выводить как тараканов. Это особая группа гнилого совка, россоваты, прокоммунячная и подлежащая лишения гражданства Украины, минимум . Такие прогнутые недолюди, как вилкулы, с отходом совка и недоимперии, обратятся в галимых швондеров и в дворняг (при всем уважении к дворовым собакам, они пока такими гнидами стать не могут, и СЛАВА БОГУ!)
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это маленькая букашка... (с)

Вот только гадит,как стадо свиней.
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Я повірю що в країні реформи, коли всі ці покидбкі, Вілкули, Труханови, Літвіни, Медведчуки, Ахметови і т.п. опиняться або на нарах, або на смереці.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Пане Вілкул, не Вам відкривати пам'ятники воїнам АТО!": погибший под Светлодарском боец Мальков критиковал мэра Кривого Рога. ФОТО
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