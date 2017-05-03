 В поезде с рудой нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабанда была найдена во время осмотра состава, следовавшего в направлении Польши через пункт пропуска "Мостиска". В полувагоне под слоем руды пограничники нашли 6 пакетов с контрабандным куревом. Чтобы их достать, пришлось откапывать насыпи с рудой.
Злоумышленники планировали переправить за границу 3 тыс. пачек сигарет "Фэст".
(Фото Госпогранслужбы)
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-Мы здесь в седьмом вагоне с рудой !
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