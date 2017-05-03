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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (2662) граница (2952) контрабанда (1848) Львовщина (1451) поезд (626) Польша (3821) сигареты (595)

 В поезде с рудой нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Во Львовской области, на украинско-польской границе, пограничники обнаружили сигареты, спрятанные под слоем железной руды в грузовом поезде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабанда была найдена во время осмотра состава, следовавшего в направлении Польши через пункт пропуска "Мостиска". В полувагоне под слоем руды пограничники нашли 6 пакетов с контрабандным куревом. Чтобы их достать, пришлось откапывать насыпи с рудой.

Злоумышленники планировали переправить за границу 3 тыс. пачек сигарет "Фэст".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты бросили 3 тыс. пачек сигарет у границы с Румынией

В поезде с рудой нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет 01В поезде с рудой нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет 02

(Фото Госпогранслужбы)
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-Сигареты ау , вы где ?
-Мы здесь в седьмом вагоне с рудой !
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класно ватку на хоботок взяли. Одесса мама рулит.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ поезде с рудой нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО
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