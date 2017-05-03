 Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, возле временного пропускного пункта в районе Новогродовки (Донецкая область) оперативники изъяли четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, десять гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти полтысячи патронов калибра 5,45 мм. По оперативным данным, боеприпасы должны были использоваться для диверсий против сил АТО.
Средства поражения переданы на учет в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
(Фото СБУ)
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