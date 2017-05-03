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Все про:боеприпасы (1120) СБУ (14141) Донбасс (14413) Донецкая область (4078)

 Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

В районе проведения Антитеррористической операции (АТО) сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, возле временного пропускного пункта в районе Новогродовки (Донецкая область) оперативники изъяли четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, десять гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти полтысячи патронов калибра 5,45 мм. По оперативным данным, боеприпасы должны были использоваться для диверсий против сил АТО.

Средства поражения переданы на учет в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

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Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе 01Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе 02Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе 03Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе 04Тайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе 05

(Фото СБУ)
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Вот интересно,когда напишут,что там был выявлен тайник с розами и шоколадными конфетами?!
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СБУ так красиво рапортует! Умиляюсь. Как такое можно выявить? Посмотрите, как оно зарыто! Неужели с металлодетекторами там СБУ бродит? К чему эти фейковые находки? Даже если выявило - и выявило себе, зачем это в прессу сливать?
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чому жодного разу не дослідили ,хто ці схованки влаштовує,або,як не здатні до спостереження,принаймні чого не замінували ?Висновки не на користь сбу.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТайник с гранатами и патронами выявлен у линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж
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