 В затонувшем автомобиле в Донецкой области найдены два трупа. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, машина была обнаружена в водоеме в селе Вишневатое (Никольский район). Водолазы погрузились на глубину и зацепили автомобиль тросом, после чего его с помощью трактора вытащили его на берег.
В салоне были обнаружены тела мужчины и женщины.
(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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Не утверждаю, что тут такой же случай. Но бывает и так.
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Несчастный случай.
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тогда страно, в Донецкое области, ведь не пьют и не ширяются?!
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и еще инглиш вот это мне надо сделать что быть стать умным и европецем
понятно*?????
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