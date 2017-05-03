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 В затонувшем автомобиле в Донецкой области найдены два трупа. ФОТО

В Донецкой области затонул автомобиль. Погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, машина была обнаружена в водоеме в селе Вишневатое (Никольский район). Водолазы погрузились на глубину и зацепили автомобиль тросом, после чего его с помощью трактора вытащили его на берег.

В салоне были обнаружены тела мужчины и женщины.

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В затонувшем автомобиле в Донецкой области найдены два трупа 01В затонувшем автомобиле в Донецкой области найдены два трупа 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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Епля в автомобиле у водоёма с крутыми берегами может быть опасна 😭
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Начинаю верить в сцены из американских фильмов и сериалов. Не раз там видел такой способ избавления от тел.
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У нас когда-то чувачок с любовницей поехал к озеру на авто. Потом тоже машину достали. Тоже уклончик к водоёму. Плохой стояночный тормоз, видимо был. Уснули и...

Не утверждаю, что тут такой же случай. Но бывает и так.
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Так и искали долго, ихтиандр в поисках рыбехи нашёл, у нас энто было в районе "стадион-тов.Славутич".
Несчастный случай.
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а тела не бухие и не под наркотой?!
тогда страно, в Донецкое области, ведь не пьют и не ширяются?!
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первожу что бы не быть тупым кацам я изучаю разработку ПО под адроинд и айос
и еще инглиш вот это мне надо сделать что быть стать умным и европецем
понятно*?????
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Пока еще видимо зачатки разума в твоей макитре не зародились.....
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Капец.... Типа знакомую "к родителям повез", а реально- купил бутылку и бухать со знакомой!
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