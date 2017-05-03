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 Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс. ФОТОрепортаж

В Харьковской области выявлена схема незаконной поставки товаров на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей транзитом через Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на границе с Россией, в пункте пропуска "Гоптовка", был остановлен грузовой автомобиль, на котором перевозилась партия электрооборудования на Кипр транзитом через РФ. Во время проверки водителя, жителя Донецкой области 1987 года рождения, выяснилось, что тот осуществлял незаконную перевозку груза на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Автомобиль и груз по решению суда изъяты. Общая стоимость товаров составила около 5 млн грн.

В дальнейшем было установлено украинское предприятие, которое, в соответствии с товарно-сопроводительными документами, поставляло товары собственного производства на Кипр транзитом через РФ. После пересечения государственной границы Украины на территории России происходила замена пакета документов, и по новым документам машины с грузом ехали по территории России и через закрытые пункты пропуска въезжали на оккупированный Донбасс.

Впоследствии в Днепре, по адресу расположения указанного предприятия, правоохранители провели обыски. Была изъята документация, свидетельствующая об отправке товара, печати и устройство для пломбирования.

Позже в пункте пропуска "Гоптовка" был остановлен грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. У водителя, 54-летнего жителя Харьковщины, выявлены товаро-сопроводительные документы с признаками подделки (несовпадение места фактической разгрузки с местом разгрузки, которое указано в документах). Также было выяснено, что водитель ехал из Харькова в оккупированный Донецк, а точный адрес ему должны были сообщить уже в городе.


Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс 01Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс 02Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс 03Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс 04

(Фото Госпогранслужбы)
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Барыги? Сжечь вместе с семьями. Прости за жестокость, но такое должно жестко пресекаться
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Ну у нас как бьі и перзидент делает бизнес на Росии.
Как бьіть с єтим?)
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Маю два питання. А "сжигать" ви особисто будете, чи хай хтось? І чим ви керувалися, коли таке писали: Божими законами чи людськими? Чи "по бєспрєдєлу"? Але то вже третє питання. Думаю, Філатов з ними чітко розбереться без ваших недолугих порад.
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. А "сжигать" ви особисто будете?

так. особисто я.
Божими законами чи людськими?

законами військового часу.
Філатов з ними чітко розбереться

отримає більшу долю в цблму бізнесі?
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так. особисто я.
Фашист? Паліяка, блін. Людей разом з родинами і дітьми палити зібрався. Неадекват, вибачте на слові. У нас, хвалити Бога, не джунглі, а правова держава. Тож говорити має закон і тільки закон стосовно таких людей. Інакше завтра ви теж комусь не сподобаєтесь і спалять вас.
законами військового часу.
а на державному рівні той військовий час визнали? чи вам мерещиться?
А на рахунок Філатова - він дає гідну відсіч сепаратизму. Сидять і пікнуть бояться. Десь хтось вилізе - одразу отримає гідну відсіч.
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А яке відношення має Філатов до цієї справи? Просто цікаво, чому Ви його сюди вплутали. Якщо це не його бізнес, звичайно.
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Філатов - мер. На своєму місці людина. І тримає місто під контролем на рахунок сепаратизму.
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Нажива, жадность...Вряд ли там какая-то политика кроется
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Ну а чего? Если на лугандониях есть Роттердам, то почему там же не может быть и Кипр?
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тебе вже порохоботи спамять... срані пси режиму гаранта мля...
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та да.
я їм сьогодні нормально солі під хвости насипав)
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А когда в россию пропускали то думали что Кипр где-то в Рязанской губернии?
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Если бы таможенники и КГБ-шники были тупыми, то не были бы такими богатыми.
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Алё, Португальский район Бразильской обл, читаем хотя бы до 2-го абзаца - "на границе с Россией...был остановлен грузовой автомобиль"
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Какой же мразью надо быть? Лишать гражданства таких. Лишать всех прав гражданина страны! Иначе мы лишимся Украины.
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Ничё не понятно. Представитель компании Кипра мог заказать доставить груз по адресу в РФ. А дальше - Кипр везёт сам. Вот если бы груз отследили полностью - Гоптовка...Ростовская обл. и въезд в Украину - тогда да. А так - просто отжали, за то что не откатывали.
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а кто там узаконил офшоры с кипром буквально вчера? не шыкаладный цех ли?
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житрожопых надо наказывать, не по закону, а по справедливости
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Пока не начнут за подобное вешать, дела не будет...
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правильно гройсман говорил - экономика растет...хуле..
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Надо судить и садить за измену Родине.И приговор должен быть как в военное время.Тогда может остальные мрази задумаются.
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Нормальный транзит. Кипр в другои стороне. Через Одессу
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Поставить хозяина предприятия на счетчик.
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Экономика видимо очень сильно растет, раз экспортеры задерживаются.
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Посадить скотов! далеко и на долго, с полной конфискацией имущества - это если поступить гуманно...
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Может предприятия таких "бизнесменов" просто приватизировать и выставлять на торги?
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Ахметку вздрючили-это его продукция,НИК.И щитки и счетчики
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс. ФОТОрепортаж
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