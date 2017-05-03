 Предприятие из Днепра под видом поставок товара на Кипр возило его на оккупированный Донбасс через Россию. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на границе с Россией, в пункте пропуска "Гоптовка", был остановлен грузовой автомобиль, на котором перевозилась партия электрооборудования на Кипр транзитом через РФ. Во время проверки водителя, жителя Донецкой области 1987 года рождения, выяснилось, что тот осуществлял незаконную перевозку груза на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Автомобиль и груз по решению суда изъяты. Общая стоимость товаров составила около 5 млн грн.
В дальнейшем было установлено украинское предприятие, которое, в соответствии с товарно-сопроводительными документами, поставляло товары собственного производства на Кипр транзитом через РФ. После пересечения государственной границы Украины на территории России происходила замена пакета документов, и по новым документам машины с грузом ехали по территории России и через закрытые пункты пропуска въезжали на оккупированный Донбасс.
Впоследствии в Днепре, по адресу расположения указанного предприятия, правоохранители провели обыски. Была изъята документация, свидетельствующая об отправке товара, печати и устройство для пломбирования.
Позже в пункте пропуска "Гоптовка" был остановлен грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. У водителя, 54-летнего жителя Харьковщины, выявлены товаро-сопроводительные документы с признаками подделки (несовпадение места фактической разгрузки с местом разгрузки, которое указано в документах). Также было выяснено, что водитель ехал из Харькова в оккупированный Донецк, а точный адрес ему должны были сообщить уже в городе.
(Фото Госпогранслужбы)
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Как бьіть с єтим?)
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Фашист? Паліяка, блін. Людей разом з родинами і дітьми палити зібрався. Неадекват, вибачте на слові. У нас, хвалити Бога, не джунглі, а правова держава. Тож говорити має закон і тільки закон стосовно таких людей. Інакше завтра ви теж комусь не сподобаєтесь і спалять вас.
законами військового часу.
а на державному рівні той військовий час визнали? чи вам мерещиться?
А на рахунок Філатова - він дає гідну відсіч сепаратизму. Сидять і пікнуть бояться. Десь хтось вилізе - одразу отримає гідну відсіч.
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из-за таких как ты, слюнтяев!!!
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Кипр минус.
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я їм сьогодні нормально солі під хвости насипав)
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