 Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО

"Преступление было совершено частично на территории Украины. Я добиваюсь того, чтобы меня экстрадировали на Украину и судили там. Да, можно сказать, что это сознательный акт суицида", - заявил сегодня Панов, обращаясь к коллегии судей.
Артур Панов через своего адвоката Сергея Московкина также передал сегодня адресованное "Кавказскому узлу" заявление. В нем подсудимый прокомментировал информацию о его смерти.
"Я жив, живу и буду жить. Буду жить, чтобы в один из дней вернуться в Украину к своей семье, своим соотечественникам, чтобы начать по-настоящему ценить свободу и собственно жизнь", - написал Панов.
а вспомнил -Наденька!
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но самое страшное что может быть - это "терпляча нація".
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Я вот думаю, а остальные?! На выборах Януковича пол страны было против. И шо?
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пс.За какую партию вы бы сейчас проголосовали,если не секрет ?
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с рождения, нет информации про шизофрению др. заболевания
чего нет информации что именно инкриминируют
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