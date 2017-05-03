 Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО

"Преступление было совершено частично на территории Украины. Я добиваюсь того, чтобы меня экстрадировали на Украину и судили там. Да, можно сказать, что это сознательный акт суицида", - заявил сегодня Панов, обращаясь к коллегии судей.

Артур Панов через своего адвоката Сергея Московкина также передал сегодня адресованное "Кавказскому узлу" заявление. В нем подсудимый прокомментировал информацию о его смерти.

"Я жив, живу и буду жить. Буду жить, чтобы в один из дней вернуться в Украину к своей семье, своим соотечественникам, чтобы начать по-настоящему ценить свободу и собственно жизнь", - написал Панов.