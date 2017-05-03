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Все про:политзаключенные (595) Панов_Артур (10)

 Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО

Украинец Артур Панов, которого в России обвиняют в подготовке терактов, снова объявил о начале бессрочной сухой голодовки. Он требует экстрадировать его в Украину в течение двух недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Кавказский узел".

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"Преступление было совершено частично на территории Украины. Я добиваюсь того, чтобы меня экстрадировали на Украину и судили там. Да, можно сказать, что это сознательный акт суицида", - заявил сегодня Панов, обращаясь к коллегии судей.

Артур Панов через своего адвоката Сергея Московкина также передал сегодня адресованное "Кавказскому узлу" заявление. В нем подсудимый прокомментировал информацию о его смерти.

Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину 01

"Я жив, живу и буду жить. Буду жить, чтобы в один из дней вернуться в Украину к своей семье, своим соотечественникам, чтобы начать по-настоящему ценить свободу и собственно жизнь", - написал Панов.

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Эта ебанашка всем политзаключенным репутацию испортила
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а тем кто стоял на майдане Порошенко майдан испортил...
но самое страшное что может быть - это "терпляча нація".
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Страшно представить,что это кацапье творит с украинцами...
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Для начала не плохо бы представить что с украинцами творит жыдовская банда!
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Пусть думают, кого выбирают,это я сейчас о парламенте и местных органах власти,продаются за 200 гривасов, а потом стонут-нас все имеют...
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Так а шож "думают".
Я вот думаю, а остальные?! На выборах Януковича пол страны было против. И шо?
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Думающих мало в этом и беда,даже те, кто не голосовал за яника далеки от идеала и покупаются на тв рекламу,красивые лозунги и морды с билбордов.
пс.За какую партию вы бы сейчас проголосовали,если не секрет ?
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Надежда Савченко тоже письма любила писать и сухими голодовками не брезговала. Кстати, Панова уже сделали членом ПАСЕ?
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А він йому на чистій кацапській мові - "Путін - хуйло"... Как кремляди просрали русскуязычную Украину - это ешё надо уметь.
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Не вірю, що це його лист. Все фсбшна брехня. Кацапи мають здохнути всі, тварюки
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похож там не всё в порядке с головой у парня
с рождения, нет информации про шизофрению др. заболевания
чего нет информации что именно инкриминируют
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУкраинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО
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