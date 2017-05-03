 Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области.
Около девяти утра 3 мая в полицию обратилась жительница Нежина, которая сообщила, что из Графского парка по улице Воздвиженской исчез бронзовый памятник певцу.
"Полицейские провели подворовые обходы хозяйств частного сектора, прилегающих к месту преступления. Оперативники и участковые инспекторы полиции проверяют пункты приема металлолома, а также лиц, которые ранее имели проблемы с законом на почве имущественных преступлений. Проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Памятник Бернесу был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца"
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Марк Наумович Берне́с (настоящая фамилия - Не́йман[3]; 25 сентября [8 октября] 1911[4], Нежин, Черниговская губерния - 16 августа 1969[5], Москва) - советский актёр кино и исполнитель песен.
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