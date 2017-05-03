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Все про:Нежин (33) памятник (2101) Нацполиция (7211) похищение (1231)

 Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине. ФОТО

Полиция привлекла максимум сил и средств для розыска злоумышленников, которые в ночь на 3 мая похитили бронзовый памятник Марку Бернесу в Нежине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области.

Около девяти утра 3 мая в полицию обратилась жительница Нежина, которая сообщила, что из Графского парка по улице Воздвиженской исчез бронзовый памятник певцу.

Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине 01

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции во главе с руководством. Правоохранители обследовали место преступления, обнаружили и зафиксировали следы и вещественные доказательства.

"Полицейские провели подворовые обходы хозяйств частного сектора, прилегающих к месту преступления. Оперативники и участковые инспекторы полиции проверяют пункты приема металлолома, а также лиц, которые ранее имели проблемы с законом на почве имущественных преступлений. Проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине 02

По факту похищения монумента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"). Начато досудебное расследование.

Памятник Бернесу был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца"
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Да, но судя по настоящей фамилии корни из Тель-Авива.
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Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине - Цензор.НЕТ 3962
Марк Наумович Берне́с (настоящая фамилия - Не́йман[3]; 25 сентября [8 октября] 1911[4], Нежин, Черниговская губерния - 16 августа 1969[5], Москва) - советский актёр кино и исполнитель песен.
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Да. Бернес уроженец г. Нежина. Если местные бандюганы найдут раньше МВД, то буде горе.
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Раз уж Цензор не удосужился выложить фото памятника до кражи, то это сделаю я. Было так:Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине - Цензор.НЕТ 7913
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Это все от того,что цена бронзы для некоторых людей выше чем память о человеке.Наверное молодежь и понятия не имеет кто это.
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а скольки коштує датчик, котрий би попередив про спробу крадіжки? крохобори у влади лише про свій добробут дбають тварі.
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Не удивлюсь, если вата его в 3/14дерацию попробует перевезти, а потом будут вопить на всех х@йлоТВ о "спасении" памятника от биндэравцаф...
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Я И НЕ ЗНАЛ. ЧТО БЕРНЕС ИЗ НЕЖИНА..-обидно за себя.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине. ФОТО
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