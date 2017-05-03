 Полиция разыскивает похитителей памятника певцу Бернесу в Нежине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области Около девяти утра 3 мая в полицию обратилась жительница Нежина, которая сообщила, что из Графского парка по улице Воздвиженской исчез бронзовый памятник певцу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции во главе с руководством. Правоохранители обследовали место преступления, обнаружили и зафиксировали следы и вещественные доказательства."Полицейские провели подворовые обходы хозяйств частного сектора, прилегающих к месту преступления. Оперативники и участковые инспекторы полиции проверяют пункты приема металлолома, а также лиц, которые ранее имели проблемы с законом на почве имущественных преступлений. Проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По факту похищения монумента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"). Начато досудебное расследование.Памятник Бернесу был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца"