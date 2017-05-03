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 Памятный знак героям Небесной сотни в Киеве облили краской. ФОТО

В Голосеевском районе Киева залили желтой краской памятный знак героям Небесной сотни

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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2 мая работники столичной полиции обнаружили в интернете информацию о повреждении памятника героям Небесной сотни в парке на ул. Набережно-Корчеватской.

Памятный знак героям Небесной сотни в Киеве облили краской 01

Информацию зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях Голосеевского управления полиции и направили по адресу следственно-оперативную группу.

На месте происшествия правоохранители обнаружили, что гранитная памятная доска залита желтой краской. Полицейские разыскивают вандалов. Официальных заявлений о повреждении памятника в столичную полицию не поступало.

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Понаехало прикацапленых тварей с лугандона, пол Киева уже АН, ВВ. Что от них ожидать хорошего?
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Знал бы ,ты, сколько прикацапленных тварей ездят с сериейАА иАЕ!
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ВЫ всех их знаете.с номерами АН и ВВ.?в Киев едут в основном проукраинские.Дай Бог.чтоб вам на старость лет не пришлось бросать все нажитое и идти в белый свет.чтоб вам не сказали-понаехали тут....
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Проукраинские приехали в начале 2014, а потом разный сброд убегал от войны на протяжении 3 лет
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1. Лично встречал сепаров с лугандона в Киеве
2. Почему так много АН и ВВ ведут себя как быдлота, абсолютно нагло и без уважения к окружающим?
3. Вижу на улицах Киева ОЧЕНЬ много АН и ВВ, если реально атк много проукраинских на донбассе было, чего там зашкаливал рейтинг ПР и уровень ненависти к Украине?
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дебіли. Підвісити за ноги на 5 діб.
Хоч би як не паплюжили, а Герої ЖИВУТЬ В СЕРЦЯХ УКРАЇНЦІВ..
Демонструють свою безпорадність та немічність такими діями. Тільки немічні ідіоти "воюють" з пам'ятними знаками..
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Кстати ляхи от лугандонцев развитием далеко не ушли, тоже в Польше с украинскими памятниками воюют
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открывая подобные памятники надо сразу ставить камеры наблюдения.
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И полицейского возле камеры, чтобы не стащили.
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И полицейского возле полицейского, шоб не побили.
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пока что в Украине,слава Богу бьют таких ватанов как герхард
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Чо правда шоле? Руки об клавиатуру не отбей, гроза ватанов.
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подбежало чмо в темном свитере с капюшоном и в кепке
облило и убежало
Что твоя камера покажет ?
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точное время, пути подхода и отхода, пол, приблизительный вес, рост...в общем много чего, для понимающего человека...
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Никакой жалости к вате. Додавливать эту мразь нужно до конца.
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Ватні орки не дремлють.В ніч вони виходять людей грабувати і важливи пам'ятники України марати.
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Поэтому фсех подозрительных, замеченных ночью в районе памятников, нужно метить специальной несмываемой краской, чтоб легче было найти.
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Эк кацапскую шушеру колбасит... Но где же полиция, шото не слыхать, что поймали хоть кого-то, кто гадил на памятники и могилы.
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Тараканов всегда ловить тяжело.Травить и выжигать проще.
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На кожного ватана не поставиш мента-їх ще багато в Україні,з часом вимруть як мамонти.
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Сравнение с мамонтом неуместно - они, как и слоны, животные полезные.
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Пора уже дармоедам принять закон наказывающий за подобные деяния сроком от 10 лет зоны, глядишь тогда поубавится желающих.
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Что от таких нелюдей ждать можно? Говорят что мы фашисты.Это капец.
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Так по логике сообщений о, например, повреждении памятников воинам УПА в Польше, чего не говорите, что это только провокаторы могут сделать, а?
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Причем здесь Польша? Это провокации для стравливания двух стран.А это делают просто ублюдки.
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Я про то, что в тех случаях сразу утверждают, что это провокаторы кремлевские-сами поляки этого сделать не могут. А тут сразу, что это опять же чуть ли не Кремль руку приложил. Я и говорю-может по логике вещей это сделали свои же упоротые провокаторы?.
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С какой стороны смотреть.Ведь наши упоротые под действием чьей пропаганды это делают.Такие же и там. Так ,что косвенно Кремль приложил к этому руку.Да в Польше могли сделать и местные.
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А, ну ясно. Как обычно-кремль везде, везде, везде. прям вездесущее божество какое-то, блин. Вам самим не надоело руку Кремля во всём видеть? Неужели не приходит в голову, что могут быть полно недовольных людей и вполне с проукраинскими взглядами, которые не особо понимают за что стоял майдан (особенно в свете понижения уровня жизни до и после) и кто такие, эти герои?
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я не понимаю за, что он стоял. но память святую для кого то не буду поливать.
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Так ты не будешь. А другой будет. Я ж не утверждаю, что тот, который облил памятник краской сделал правильно. Я лишь говорю о том, что не надо всегда и во всём списывать на пресловутую "Руку Кремля" - облить краской мог и человек, ненавидящий Россию.
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провокация еще хуже.все остальное не принимается.
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Добавлю к этому, что каждый гражданин вправе высказывать свое мнение. Собственно, Фейсбук для того и создан. И когда это мнение становится предметом информационных атак или манипуляций, то мне это кажется проявлением политической войны. У нас очень неоднозначная и неоднородная страна. И если, скажем, Фейсбук может осуждать эти высказывания, то миллионы граждан могут его поддерживать. Вот я в этом просто уверенИсточник: http://censor.net.ua/n438737

- Лещенко (с)
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По таким преступлениям должна быть статья от 7лет до 10лет и будет порядок, а так сволочи рискуют только каким-то штрафом и не боятся.
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работники столичной полиции обнаружили в интернете

Оригинально.
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выловить. облить густой краской(желательно дегтем) вывалять в перьях и прогнать по окружной. на всю жизнь отпадет охота поливать грязью Героев, с коими в контрасте подонок и он показывает нам - кто есть кто. зае.етесь вы их обливать твари ватоголовые, кровью ссать будете, если попадетесь.
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Все крушать, обливають, підривають - а Мармелада хоть би раз хто гівном облив.
Я вже починаю догадуватись хто цей невловимий організатор антиукраїнських шабашів в Україні.....
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Это от бессильной злобы. Укусить хочется до зубовного скрежета, а ссыкотно, если вдруг спалиться. Вот и ляпнуло краской.
Доску-то отмыть совершенно не проблема. Чуть дольше придётся поиграться с неполированным камнем, но тоже не критично. Потому это реально от бессильно злобы крысы проросиянской какой-то.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПамятный знак героям Небесной сотни в Киеве облили краской. ФОТО
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