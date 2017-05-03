 Памятный знак героям Небесной сотни в Киеве облили краской. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
2 мая работники столичной полиции обнаружили в интернете информацию о повреждении памятника героям Небесной сотни в парке на ул. Набережно-Корчеватской.
Информацию зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях Голосеевского управления полиции и направили по адресу следственно-оперативную группу.
На месте происшествия правоохранители обнаружили, что гранитная памятная доска залита желтой краской. Полицейские разыскивают вандалов. Официальных заявлений о повреждении памятника в столичную полицию не поступало.
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2. Почему так много АН и ВВ ведут себя как быдлота, абсолютно нагло и без уважения к окружающим?
3. Вижу на улицах Киева ОЧЕНЬ много АН и ВВ, если реально атк много проукраинских на донбассе было, чего там зашкаливал рейтинг ПР и уровень ненависти к Украине?
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https://ru.slovoidilo.ua/2017/05/03/mnenie/obshhestvo/delo-2-maya-slomat-novorossiyu-udalos-blagodarya-proukrainskim-odessitam-a-ne-vlasti
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Хоч би як не паплюжили, а Герої ЖИВУТЬ В СЕРЦЯХ УКРАЇНЦІВ..
Демонструють свою безпорадність та немічність такими діями. Тільки немічні ідіоти "воюють" з пам'ятними знаками..
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облило и убежало
Что твоя камера покажет ?
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- Лещенко (с)
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Оригинально.
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Я вже починаю догадуватись хто цей невловимий організатор антиукраїнських шабашів в Україні.....
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Доску-то отмыть совершенно не проблема. Чуть дольше придётся поиграться с неполированным камнем, но тоже не критично. Потому это реально от бессильно злобы крысы проросиянской какой-то.
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