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 Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж

3 мая Украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины в Facebook.

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Как сообщалось, похоронное богослужение по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После этого церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Последнее почтение Борису Олийныку пришли выразить члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры и поклонники его творчества.

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 01

"Это очень показательно, что почтить память выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка пришло так много людей. Сегодня мы отдаем дань уважения личности, олицетворяющей собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, которая отстаивала свои собственные убеждения", - сказал во время церемонии прощания министр культуры Евгений Нищук.

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 02

Известного украинского поэта похоронили на Байковом кладбище.

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Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 03

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 04

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 05

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 06

Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры 07
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Борис Олійник був завжди... Світла йому пам'ять.
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Для "светлой памяти" надобно при жизни быть "светлым человеком"......
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Олійник має бути проклятий саме зараз, щоб інші не сподівалися, що продавшись окупантам, зможуть сховатися за віршами чи піснями. Олійник не каявся і не зрікався комунізму, а значить несе відповідальність за смерть мільйонів українців від голоду, за убивство мільойнів на війні, за Афган, Угорщину, Прагу. Він є співучасником убивств поетів Стуса та Івасюка - своїх сучасників.Якщо Олійник мав поетичний талант, це не зменшує, а навпаки - збільшує відповідальність. Бо продати свій талант - подвійний гріх.
Комуністи вбили двох наших прадідів, і ми не збираємося їм цього пробачати.
Олійник не розкаявся у комунізмі. Іде в пекло. (Брати Капранови).
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Цей хоч не перефарбовувався по 2 рази за сезон. Комунізм у виконанні Олійника, куди приплели навіть Стуса, можна порівняти з комунізмом того ж кучми або лібералізмом ющенка. Але старого та немічного Олійника, що не змінював поглядів, клянуть за всі гріхи, а з зрадників роблять героів Украіни. Авторитет братів капранових, звісно, поза хмарами.
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О неееееееее..... Не надо перекручивать факты. Олийнык ОСОЗНАННО был в спайке с нынишными "современными" "коммунистами"- ворами-миллионерами Симоненко и Ко (верными соратниками рыгоанального диктаорского режима и врагами украинской государственности в последствии), грабившими украинский народ, и имеющими общее с коммунистами "старой закалки" только одно- ненависть к украинскому народу и желание загнать его в совковое стойло или истребить..... И ради достижения этой цели Олийнык поставил свой поэтический талант на службу коммунистическому злу. Под прикрытием этого таланта происходила популяризация зла... Лично помню, СКОЛЬКО усилий он приложил к тому, чтобы оболгать, дискредитировать демократические силы после Оражевой революции.... Для меня он умер еще тогда. Как поэт и как человек.
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Шота лица у Гройсмана и Нищука совсем не скорбные....
А Петя Симоненко где? Не пришел простицца?
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Цензор.НЕТФотоОбществоОлийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж
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