 Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины в Facebook.
Как сообщалось, похоронное богослужение по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
После этого церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Последнее почтение Борису Олийныку пришли выразить члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры и поклонники его творчества.
"Это очень показательно, что почтить память выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка пришло так много людей. Сегодня мы отдаем дань уважения личности, олицетворяющей собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, которая отстаивала свои собственные убеждения", - сказал во время церемонии прощания министр культуры Евгений Нищук.
Известного украинского поэта похоронили на Байковом кладбище.
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Комуністи вбили двох наших прадідів, і ми не збираємося їм цього пробачати.
Олійник не розкаявся у комунізмі. Іде в пекло. (Брати Капранови).
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А Петя Симоненко где? Не пришел простицца?
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