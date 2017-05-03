 Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, информация об этом появилась на сайте Интерпола.
Как отмечается в сообщении, Шапкин обвиняется в похищении и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.
В банке "Финансы и кредит" Шапкин работал с 2002 года, а в 2007 году был назначен заместителем председателя правления финучреждения.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.
НБУ отнес банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а 17 декабря принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.
Нацбанк заявлял о намерении отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансов и Кредита", которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.
Кроме того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая 2016 года внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.
В октябре суд арестовал Александра Демченко, бывшего помощника Константина Жеваго, который подозревается в выводе активов банка на сумму свыше 1 миллиард гривен.
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уже 12 лет стоит стройка ,а люди купившие магазины являются заложниками у мошенника!
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