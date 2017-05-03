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Все про:банки (1545) Интерпол (369) розыск (586) Финансы и Кредит (10)

 Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина. ФОТО

Интерпол объявил в международный розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, информация об этом появилась на сайте Интерпола.

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Как отмечается в сообщении, Шапкин обвиняется в похищении и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

В банке "Финансы и кредит" Шапкин работал с 2002 года, а в 2007 году был назначен заместителем председателя правления финучреждения.

Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка Финансы и кредит Шапкина 01

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.

НБУ отнес банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а 17 декабря принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.

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Нацбанк заявлял о намерении отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансов и Кредита", которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Кроме того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая 2016 года внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.

В октябре суд арестовал Александра Демченко, бывшего помощника Константина Жеваго, который подозревается в выводе активов банка на сумму свыше 1 миллиард гривен.
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фамилие чо то не верное,карманов более подходит
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На шапкине горела шапка. Но этого никто не замечал.
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ОРД: миллионная афера на 7км "нове мисто"

уже 12 лет стоит стройка ,а люди купившие магазины являются заложниками у мошенника!

ORD-UA.COM


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Всех помощников арестовывают а самого олигарха нет. Контора была явно аферистическая и занималась какими то махинациями с финансами. Может в оффшоры выводили финансы , может отмывали ещё как то от налогообложения, в этом могут разобраться только опытные аудиторы и бухгалтеры что там делалось. Есть олигарх - есть облапошивание Украины...
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Спросите у специалиста по шапкам где шапкин
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Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе!

Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина - Цензор.НЕТ 4634
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИнтерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина. ФОТО
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