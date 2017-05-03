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Все про:Киев (16985) ограбление (1188) Нацполиция (7207) ювелирные изделия (89)

 На столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой. ФОТОрепортаж

В Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.

Об этом информирует пресс-служба управления столичной полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони.

На столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой 01

На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

"Предварительно установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", - сообщили в полиции.

На столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой 02

На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

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Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.

На столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой 03
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Все стекляшки забрали! Дурачки думали, что это брюлики.
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Как выглядит лицо, свободное от интеллекта
На столичной Оболони совершено ограбление ювелирного магазина - Цензор.НЕТ 6068
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план по офшорам не выполнен.Они улучшали ситуацию.
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Так патриоты ж и грабанули. В отпуску все бабки спустили, возвратиться на службу на билет денег не было. Поэтому пришлось экспроприировать. )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой. ФОТОрепортаж
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