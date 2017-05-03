 На столичной Оболони двое мужчин ограбили ювелирный магазин, угрожая пистолетом и гранатой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует пресс-служба управления столичной полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
В 12:20 правоохранители получили сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин в одном из торговых центров на Оболони.
На место отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы.
"Предварительно установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков", - сообщили в полиции.
На месте работают правоохранители, которые общаются со свидетелями и устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сумма ущерба устанавливается.
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