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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда "заминировали". ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Соломенского районного суда об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, назначенное на сегодня, пока не может начаться из-за сообщения о минировании здания суда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Переломы С.В., было назначено на 3 мая 2017 (13 ч. 00 мин.) Однако теперь не ясно когда оно сможет состояться, так как в полицию поступило сообщение о минировании здания.

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Сотрудников и посетителей Апелляционного суда г. Киева на данный момент эвакуировали.

Сколько времени займет проверка здания правоохранители сказать не смогут.

На месте работают эксперты-взрывотехники и кинологи с собаками.

В итоге все заседания Апелляционного суда Киева, назначенные на сегодня, были отменены.






Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда заминировали 01Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда заминировали 02

Здание Апелляционного суда г Киева на Соломенской площади, гдедолжны были сегодня рассмотреть жалобу САП на меру пресечения первому заместителю председателя правления "Нафтогаза" Переломе заминировали.

Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда заминировали 03Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда заминировали 04Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда заминировали 05

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.
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А принять закон об усилении ответственности за "заминирование" в ВР СЛАБО?
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12 апр. 2017 г. - Кабинет Министров поручил Национальной полиции и Национальной гвардии взять под охрану все помещения судов по Украине.
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Це ознаки тероризму в діях банди Мартиненка і тепер Перелому та Мартиненка мають судити не тільки за корупцію а й за тероризм! Мафія готова влаштовувати теракти щоб не допустити арешти своїх мафіозі! Треба брати під варту Перелому та Мартиненка та всю їхню банду - негайно, щоб не було терактів!
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"Польские пограничники назвали причину задержания российского байкера из «Ночных волков»"
13:12
Польские пограничники объяснили задержание российского байкера из клуба «Ночные волки» Николая Логинова соображениями безопасности.

Дєдиваівалі не дійшов до Берліну. Печалька.
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Пора мусоров и прочих дармоедов на лексусы сажать приусы и vw для такого правительства оцтой...
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В армії США почали розслідування щодо француза, який воював на боці терористичного угрупування "днр"

В армії Сполучених Штатів Америки почали розслідування стосовно того, чи були порушені процедури набору на службу під час прийняття до лав армії громадянина Франції та США, 29-річного Гійома Кувельє, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі на боці проросійських терористів.

Про це в середу, 2 травня, інформагенції AFP заявив речник американської армії, полковник Пет Сейбер, пише Deutsche Welle.
Приводом для внутрішнього розслідування стала стаття, опублікована в газеті The Washington Post у понеділок, 1 травня. Журналісти з'ясували, що Кувельє, який пройшов курс молодого бійця та почав служити в американській армії з 2017 року, сповідував ультранаціоналістичні погляди у Франції та боровся проти Збройних сил України на боці бойовиків так званої ДНР у 2014 році.
Розпорядження американського уряду від березня 2014 року забороняє громадянам США допомагати "днр" "засобами, товарами або послугами", уточнює AFP.
Кувельє визнав, що воював разом із "росіянами"
Сам Кувельє в коментарі The Washington Post підтвердив, що воював на боці терористів. "Публікуючи історію про мене, ви завдаєте удару по моїй кар'єрі та робите велику послугу тим, хто намагається осоромити армію. Моїм колишнім російським товаришам це сподобалося б… Тому я прошу вас ще раз подумати над використанням мого імені та/або фото", - цитує видання Кувельє.https://www.obozrevatel.com/ukr/news/06359-v-armii-ssha-pochali-rozsliduvannya-schodo-frantsuza-yakij-voyuvav-na-botsi-dnr.htm
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Начинаетья сериал "Санта Барбара"? Давай быстрей первую серию!
А во второй действия будут происходить в Феофании? Там коляски и сердечные приступы наверно!
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админ занимается форумом,а не написанием статей...
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Мне собачку ищейку жалко. Гоняют ее бедную на фальшивую колбасу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда "заминировали". ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
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