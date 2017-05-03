 Рассмотрени жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда "заминировали". ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Переломы С.В., было назначено на 3 мая 2017 (13 ч. 00 мин.) Однако теперь не ясно когда оно сможет состояться, так как в полицию поступило сообщение о минировании здания.
Сотрудников и посетителей Апелляционного суда г. Киева на данный момент эвакуировали.
Сколько времени займет проверка здания правоохранители сказать не смогут.
На месте работают эксперты-взрывотехники и кинологи с собаками.
В итоге все заседания Апелляционного суда Киева, назначенные на сегодня, были отменены.
Здание Апелляционного суда г Киева на Соломенской площади, гдедолжны были сегодня рассмотреть жалобу САП на меру пресечения первому заместителю председателя правления "Нафтогаза" Переломе заминировали.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.
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13:12
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Дєдиваівалі не дійшов до Берліну. Печалька.
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В армії Сполучених Штатів Америки почали розслідування стосовно того, чи були порушені процедури набору на службу під час прийняття до лав армії громадянина Франції та США, 29-річного Гійома Кувельє, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі на боці проросійських терористів.
Про це в середу, 2 травня, інформагенції AFP заявив речник американської армії, полковник Пет Сейбер, пише Deutsche Welle.
Приводом для внутрішнього розслідування стала стаття, опублікована в газеті The Washington Post у понеділок, 1 травня. Журналісти з'ясували, що Кувельє, який пройшов курс молодого бійця та почав служити в американській армії з 2017 року, сповідував ультранаціоналістичні погляди у Франції та боровся проти Збройних сил України на боці бойовиків так званої ДНР у 2014 році.
Розпорядження американського уряду від березня 2014 року забороняє громадянам США допомагати "днр" "засобами, товарами або послугами", уточнює AFP.
Кувельє визнав, що воював разом із "росіянами"
Сам Кувельє в коментарі The Washington Post підтвердив, що воював на боці терористів. "Публікуючи історію про мене, ви завдаєте удару по моїй кар'єрі та робите велику послугу тим, хто намагається осоромити армію. Моїм колишнім російським товаришам це сподобалося б… Тому я прошу вас ще раз подумати над використанням мого імені та/або фото", - цитує видання Кувельє.https://www.obozrevatel.com/ukr/news/06359-v-armii-ssha-pochali-rozsliduvannya-schodo-frantsuza-yakij-voyuvav-na-botsi-dnr.htm
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А во второй действия будут происходить в Феофании? Там коляски и сердечные приступы наверно!
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