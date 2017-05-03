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Все про:Киев (16985) Лавра (202) литература (235) похороны (669) смерть (4851) УПЦ (666)

 В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка. ФОТО

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялось отпевание выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

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"Чин погребения новопреставленного совершил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - сказано в сообщении.

В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка 01

Проститься с Борисом Олийныком пришли родные, близкие и представители общественности.

В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка 02

Как сообщалось, сегодня в 10:30-13:00 также состоится церемония прощания с поэтом в клубе Кабмина (Институтская, 7). Поэта похоронят на Байковом кладбище.

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Олийнык ушел из жизни в воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут.

В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка 03

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А коммунист Олийнык разве не был атеистом ? Просто констатация факта.
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Они все "атеисты", но индульгенции покупают. (Отпущение грехов за деньги).
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емм.... а если бога нет,получаеться вся эта тягомотина за жизни делаеться впустую?
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Почивает пусть с миром...Кирилл не приехал?Или МП уже изгнали из Киево-Печерской Лавры?
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московський пархат для коммі .Олійник точно український ,а не совєцький?
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У чертей прасник, кател пожарче разогрели, камунаглиста купать путуц.
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"Выдающегося украинского поэта"....... Как по мне, "выдающимся" нужно называть не просто Талант, а Талант, который творит и смотрит в одном направлении со своим Народом. Если этого нет, то это не Талант, а типичный "заробітчанин".
Лично мне этот человек не запомнился ничем, кроме как тесной "спайкой" с Петей Симоненко и рыгоаналами, а также "работой" по дискредитации немногочисленных прогрессивных сил после Оражевой ...... Не зря и отпевали его гундяевкие попы.....
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Плив-плив, а на бЕрезі всрався.
Українського, нехай й комсюківського, поета відспівували мацьковські чорти.
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А чего верного ленинца отпевают? Я не понял, он что не был правоверным коммунистом? Религия у них, это опиум для народа. Или с комитетскими друзьями из Лавры не считается?
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Був комунякою, а відспівав московський сатанат.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка. ФОТО
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