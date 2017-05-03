 В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Чин погребения новопреставленного совершил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в 10:30-13:00 также состоится церемония прощания с поэтом в клубе Кабмина (Институтская, 7). Поэта похоронят на Байковом кладбище.
Олийнык ушел из жизни в воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут.
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Лично мне этот человек не запомнился ничем, кроме как тесной "спайкой" с Петей Симоненко и рыгоаналами, а также "работой" по дискредитации немногочисленных прогрессивных сил после Оражевой ...... Не зря и отпевали его гундяевкие попы.....
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Українського, нехай й комсюківського, поета відспівували мацьковські чорти.
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