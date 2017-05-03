 В Киево-Печерской лавре отпели поэта Бориса Олийныка. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ "Чин погребения новопреставленного совершил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - сказано в сообщении.

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Проститься с Борисом Олийныком пришли родные, близкие и представители общественности.Как сообщалось, сегодня в 10:30-13:00 также состоится церемония прощания с поэтом в клубе Кабмина (Институтская, 7). Поэта похоронят на Байковом кладбище.Олийнык ушел из жизни в воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут.