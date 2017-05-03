 СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, которые завозились из-за границы на территорию Украины. Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще 5 тысяч гривен взятки", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
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