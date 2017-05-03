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 СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни. ФОТОрепортаж

Старшего государственного инспектора одного из отделов таможенного оформления Черниговской таможни задержали за систематическое взяточничество сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, которые завозились из-за границы на территорию Украины. Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще 5 тысяч гривен взятки", - сказано в сообщении.

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СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни 01СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни 02СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни 03СБУ на Черниговщине задержала на взятке старшего инспектора таможни 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
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таможенник не является службовою особою, яка займає відповідальне становище поэтому ч.1 ст.368, а там есть альтернативная санкция в виде штрафа. Вот так мы и боремся с коррупцией. Все знают что если не брать то на таможне нет смысла работать, и в то же время, следак полиции у нас займає відповідальне становище, а инспектор берущий каждый день - нет
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Этому за державу точно не обидно. Нет болше верещагиных...
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Это обыкновенное дело,харьковские мусора и таможенники тоже берут "за проезд",властям выгодны законы при которых можно легко брать взятки просто из-за трактовки.
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