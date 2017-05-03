 Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман. Инфографика

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам исследования Global Open Data Index Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных! По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов, поднявшись с 54 на 24 место. Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных. Открытое правительство - ключ к реформам в Украине!", - рассказал он.
Вместе с тем, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне - 49% - открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).
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Яка хороша новина, Злодії показали 30% награбованого...
і зразу відчутно стало у кешені Українського громадянина
Жити стало краще По новому
Керівник Базару радіє, чого радієш недоумку?
В Країні тотальна корупція, справедливості НЕМАЄ, Злодійсьво безкарне, рівень життя громадян Рабський...
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Світовий банк виділив Україні кредит у $150 млн для підтримки експортоорієнтованого малого і середнього бізнесу.
За заявою директора Світового банку по Україні, Молдові та Білорусії Сату Каконена, Україна володіє великим потенціалом, але зберігаються серйозні перешкоди для українського експорту, в тому числі ускладнений доступ до кредитів для малих і середніх підприємств.Гроші підуть на проекти в таких областях, як водопостачання, опалення, енергетика, будівництво доріг, соцзахист та охорону здоров'я. https://gazeta.ua/articles/economics/_svitovij-bank-nadav-ukrayini-novij-kredit/769906
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Всепропальщики и зрадоботы сейчас на гавно изойдут все...жиденьким....
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У меня самой есть кредит , взятый в испании. Под 5% годовых. И это при том, что я гражданка Украины,
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Наполеон Бонапарт,Гений был..,обожаю его цитаты...
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В военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять караулы лжи.
Уинстон Черчилль....
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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чтобы каждый видел свою заяву...
красным - не раскрыто, зеленым - раскрыто...
боишься, что "реХВормы" увидят??
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Паниковский Балаганову,фильм Золотой теленок...
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Всё ясно с этим рейтингом...
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