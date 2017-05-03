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 Политика Украины
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Все про:реестр (118) рейтинг (1075) Гройсман (2868)

 Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман. Инфографика

Открытое правительство - ключ к реформам в Украине.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам исследования Global Open Data Index Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных! По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов, поднявшись с 54 на 24 место. Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных. Открытое правительство - ключ к реформам в Украине!", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика

Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман 01Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман 02Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман 03

Вместе с тем, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне - 49% - открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).
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Гройсман, вы забыли упомянуть наш рейтинг по коррупции.
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тварь мы самая нищая страна европы и мне твоя открытость не нужна че ж ты министерство открытости не крышуешь а нак нафтогаз под себя подмял
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Яка хороша новина, Злодії показали 30% награбованого...

і зразу відчутно стало у кешені Українського громадянина

Жити стало краще По новому
Керівник Базару радіє, чого радієш недоумку?
В Країні тотальна корупція, справедливості НЕМАЄ, Злодійсьво безкарне, рівень життя громадян Рабський...
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Гнойсман,когда будет введен визовый режим с врагом? Это что за маразм на 4 году войны безвиз с агрессором и торговля? Или ты ждешь 3 Майдана? Насчет открытости госданных,то она ничего не дает.Власть полностью оторвана от народа и живет своей жизнью.Никакая критика власти до нее не доходит и нет никакой обратной связи власти с народом. Народ тебе говорит -где дороги? Нет дорог.И нет денег ,выделенных на ремонт и строительство дорог- разокрали.Это позор.Народ тебе говорит -почему в Одессе бандитская власть и процветает сепаратизм- тебе пох,никакой реакции.Народ говорит - где перерасчет пенсий -зарплаты уже убежали далеко вперед, а пенсии из расчета прежних мизерных по сегодняшнему курсу доллара зарплат.Народ тебе говорит почему служишь олигархату и тарифы зашкаливают,почему олигархи не платят такие налоги как в Европе и вмешиваются в политику страны - тебе пох. Так что лучше бы помалкивал об какой-то открытости.
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ну фейк же... хотя свинособакам козломордым без разницы, им лишь бы зраду разогнать. Мрази.
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То есть в вашей методичке коррупцию гройсман уже обуздал , а не возглавил?
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В моей методичке, мрази разносящие фейки - хуже Гройсмана. Именно благодаря вам в Украине началась война. Вы мерзкие животные. Надеюсь СБУ начнет вас отстреливать не только в Украине, но и на Пидарахе тоже.
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в Україні так все добре...а КАЗЛИ чомусь розбігаються ...правда пан Гройсман не уточнює кому так добре в Україні
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Світовий банк надав Україні новий кредит

Світовий банк виділив Україні кредит у $150 млн для підтримки експортоорієнтованого малого і середнього бізнесу.
За заявою директора Світового банку по Україні, Молдові та Білорусії Сату Каконена, Україна володіє великим потенціалом, але зберігаються серйозні перешкоди для українського експорту, в тому числі ускладнений доступ до кредитів для малих і середніх підприємств.Гроші підуть на проекти в таких областях, як водопостачання, опалення, енергетика, будівництво доріг, соцзахист та охорону здоров'я. https://gazeta.ua/articles/economics/_svitovij-bank-nadav-ukrayini-novij-kredit/769906
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ссср дохлый был самый открытый,особенно когда Солженицын рассказал в Архипелаге какое гоффно построено..
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Опять зрада.....
Всепропальщики и зрадоботы сейчас на гавно изойдут все...жиденьким....
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Какое счастье, что в нашей стране депутаты открыто признают, что воруют у государства (судя по их декларациям). Вот что значит успешно проведенные реформы Гройсмана-Яценюка!
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Кредит в Чехии 2 % - 4% годовых..,в Украине скоро будет 1% :D вместо 30%
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Не знаю как кредит , но депозит в баксах Тигипко берет под 5 процентов , а в евро под 3 процента годовых .
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Когда гонтареву кличут банкиром всех времен и народов, то закрадывается сомнение в том, то они всех имеют за идиотов. Ведь самый главный показатель стабильности банковской системы - это и есть низкая кредитная ставка. А 25-30% годовых, это позорище. И рассчитано только на тех, кто отдавать не обирается. Так что наша банковская система таки стабильна- как мертвец.
У меня самой есть кредит , взятый в испании. Под 5% годовых. И это при том, что я гражданка Украины,
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Мой сын брал под 3% год назад в чешском г.Пардубице,уже вернул
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Кредит плюс-взял 32тыс, вернуть 54 тыс. -а это как?
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Так на сколько лет кредит взят? Лет на двадцать?
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кредит в Германии около 8%, есть акции, а есть обдираловка.
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Все равно это шаг вперед по открытости данных, но жаль, что стыдно за такие данные.
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Искусство Управления состоит в том,чтобы не позволять людям состариться в своей ДОЛЖНОСТИ.
Наполеон Бонапарт,Гений был..,обожаю его цитаты...
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 7 ч.7 часов назадЕще#ЦейДень 3.5.1898 - в Києві народилася Голда Меїр, прем'єр-міністр Ізраїлю у 1969-1974 рр. Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости государственных данных, - Гройсман - Цензор.НЕТ 667
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Украина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости государственных данных, - Гройсман.

В военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять караулы лжи.
Уинстон Черчилль....
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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Гройсман ничего не исследовал,он получил данные от компании Global Open......
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А где единый Реестр заяв о преступлениях, а Авакян???
чтобы каждый видел свою заяву...
красным - не раскрыто, зеленым - раскрыто...
боишься, что "реХВормы" увидят??
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Шура,каждое утро в центре Киева,на Прорезной ,я давал жандарму 5 рублей и до вечера меня никто не трогал ,Шура.. :D
Паниковский Балаганову,фильм Золотой теленок...
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"Россия находится на 34-м месте в рейтинге открытости государственных данных".
Всё ясно с этим рейтингом...
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Гнойцман, а шо там про ваши барьіжньіе офшорьі, в том рейтинге? Сколько вьі, твари ненасьітньіе, бабла с3,14здили с пецой и кроликом из кредиов МВФ и пр. лохов из Европ?Суд Линча будт бьістрьій, но справедливьій!
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Мы уже как кацапы радуемся Евровидению (чемпионату мира по футболу): из-за него город немного приведут в порядок. А то что эти же ремонты НАДО делать и без чемпионатов-конкурсов, да и ДЕНЬГИ ЕСТЬ на это - до совков не доходит.
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Вот что значит иметь а правительстве замполита...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина поднялась с 54 на 24 место в рейтинге открытости данных, - Гройсман. Инфографика
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