EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  479  2
Материалы по теме:
Все про:авто (4301) ДТП (5723) нарушения (724) пешеход (126) Тернопольщина (347) водители (555) жертва (204)

 Мужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами. ФОТО

В Тернопольской области водитель легкового автомобиля сбил мужчину. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автодороге Львов - Тернополь в Зборовском районе, возле села Вильшанка, водитель Skoda Fabia сбил мужчину 1992 года рождения. По предварительным данным, тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.

Водитель автомобиля, согласно результатам медицинского осмотра, был трезв. Взяты образцы его крови для токсикологического исследования на содержание спиртов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-министр Швайка пострадал в ДТП на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Мужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами 01Мужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами 02

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если скорость была сумашедшая , то виноват водила .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти