 Мужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на автодороге Львов - Тернополь в Зборовском районе, возле села Вильшанка, водитель Skoda Fabia сбил мужчину 1992 года рождения. По предварительным данным, тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.
Водитель автомобиля, согласно результатам медицинского осмотра, был трезв. Взяты образцы его крови для токсикологического исследования на содержание спиртов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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