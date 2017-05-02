EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество
  1906  0
Все про:Львов (3415) смерть (4845) волонтеры (2382)

 Глава ОО "Помоги фронту" Дидыч умер во Львове. ФОТО

Глава общественной организации "Помоги фронту" Богдан Дидыч скончался во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Глава ОО "Помоги фронту", наш "большой" друг, наш Даник сегодня (1 мая. - ред.) умер. Как же больно и горько... Вечная память, друг! Ты всегда будешь в наших сердцах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер

Глава ОО Помоги фронту Дидыч умер во Львове 01Глава ОО Помоги фронту Дидыч умер во Львове 02Глава ОО Помоги фронту Дидыч умер во Львове 03

(Фото со страницы Допоможи фронту)
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоГлава ОО "Помоги фронту" Дидыч умер во Львове. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти