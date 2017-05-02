 Глава ОО "Помоги фронту" Дидыч умер во Львове. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице организации в Facebook.
"Глава ОО "Помоги фронту", наш "большой" друг, наш Даник сегодня (1 мая. - ред.) умер. Как же больно и горько... Вечная память, друг! Ты всегда будешь в наших сердцах", - сказано в сообщении.
(Фото со страницы Допоможи фронту)
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