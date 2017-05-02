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Все про:боеприпасы (1116) вооружение (3364) СБУ (14131)

 В зоне АТО вблизи воинской части ВСУ найдены две мины российского производства, - СБУ. ФОТО

В районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили две мины российского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба СБУ.

В зоне АТО вблизи воинской части ВСУ найдены две мины российского производства, - СБУ 01

"Боеприпасы во взведенном состоянии, были установлены вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины вблизи города Широкино Донецкой области. Оперативники СБУ деактивировали две противопехотные мины направленного действия "МОН-50" и передали их военным", - говорится в сообщении.

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По заключению специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

В зоне АТО вблизи воинской части ВСУ найдены две мины российского производства, - СБУ 02

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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МОН-50 нет в украинской армии? Кому вы сказки рассказываете.)
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У вас все оружие российское клоуны.) Лапшисты обдолбанные.
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А чем вы воюете уроды свидомые?) Американским оружием?
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Срочно отправить в парашу по назначению!
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Потрібно ще більше КПП відкривати на лінії розмежування... Нехай ще більше шастають туди-сюди..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ зоне АТО вблизи воинской части ВСУ найдены две мины российского производства, - СБУ. ФОТО
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