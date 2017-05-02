 В зоне АТО вблизи воинской части ВСУ найдены две мины российского производства, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба СБУ.
"Боеприпасы во взведенном состоянии, были установлены вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины вблизи города Широкино Донецкой области. Оперативники СБУ деактивировали две противопехотные мины направленного действия "МОН-50" и передали их военным", - говорится в сообщении.
По заключению специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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