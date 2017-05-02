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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами. ФОТОрепортаж

От 500 до 1 тыс. человек принимают участие в поминальной акции на Куликовом поле в Одессе во вторник. Правоохранители отгородили представителей "Свободы", "Сокола" "Дії" и Национального корпуса от их оппонентов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Еще несколько сотен человек сконцентрировались в очередях перед металлодетекторами, через которые осуществляется вход на площадь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО

Акция в целом проходит без происшествий, несмотря на то, что, кроме пророссийских активистов, на площади находится некоторое количество проукраинских активистов, а еще несколько десятков представителей правых организаций собрались за оцеплением правоохранителей рядом с Куликовым полем.

Идеологические противники периодически провоцируют друг друга речевками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции

Около 70 представителей националистических сил у Куликова поля в Одессе начали вступать в перепалки и потасовки с людьми, пришедшими почтить память погибших 2 мая 2014 года пророссийских активистов. Реагируя на это, правоохранители в полном обмундировании выстроились между членами "Свободы", "Сокола" "Дії", Национального корпуса и их оппонентами, передает LB.ua.

Одновременно на Куликово поле людей начали запускать быстрее, проверяя их не так тщательно.

Как сообщает "Громадське", на мероприятии присутствуют тысячи правоохранителей, они не пропускают представителей одесского Автомадана со спецсредствами на место проведения мероприятия. Их мобильные группы находятся неподалеку Куликова поля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж

"Одной пожилой женщине, которая пришла возложить цветы к Дому профсоюзов, стало плохо - возможно, от пребывания на солнце. Ее увели с поля представители Красного креста и оказали помощь. Собравшиеся на Куликовом запустили в небо черные шарики и голубей. Ранее на площади был замечен губернатор Максим Степанов. Участники акции на площади кричат "Бандеровские бесы, вон из Одессы". Приходил бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, его вывела полиция. К рамкам металлоискателей пришли представители патриотических организаций, которые начали скандировать свои лозунги. Между ними и любителями России вспыхнула перепалка. Полиция встала живым кордоном между сторонами. Над площадью летает дрон с красно-черным флагом. Памятные мероприятия проходят спокойно. В настоящее время задержаны четыре человека - за провокации и неповиновение полиции", - сообщает о ситуации по состоянию на 16.00 местное издание "Думская".

Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 01Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 02Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 03Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 04Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 05Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 06Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 07Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 08Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 09Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами 10
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АКАБы опять сепаров прикрывают? Гидота аваковская
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Якось підзабулося подвійне (потрійне) громадянство труханова .. Ніколи Петрові - все про льівське сміття , "Самопоміч" та про Парасюка думає..
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Парасюк и правда ему покоя не дает. так как прасюк это его смерть.
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На. Куликовой поле приходят почтить память только мрази пора этот шабаш заканчивать пусть будет какая то стройка на. Куликовом. Какой то военный департамент. И поменьше афишировать это событие. Просто согнать технику полицию и не делать рекламу с приглашением на. Куликовой поле нельзя людей проклинать но они уже куликовские лугандоновцы надоели п. Пусть они будут......
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когда -то давно уже построили на месте где были убито много людей ни за что,
в Бабином Яре. Прошли годы.
13 марта 1961 года в 6:45 утра начала разрушаться дамба в Бабьем Яру, в которую с 1952 года сливали сточные воды (пульпу) с Петровских кирпичных заводов. Через 3 с половиной часа ее прорвало. Вода хлынула в сторону Куреневки, на скорости в 5 м/с снося все на своем пути.

Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами - Цензор.НЕТ 3404
Говорят, что халатность, другие говорят что случайности не случайны
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ватаны, расходитесь, поляна остывает на поминках оныры
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Не треба робити з одеського Будинку Профспілок Стіни Плачу кацяпської 20% меншини, бо там рашистські заколотники, побачивши, що заколот не вдався, спалили свою вату, щоб мати хоч який зиск з заколоту. Чомусь ніхто не з "сумуючих ", та даючих ім "мікрофон", не дає собі звіт, що якби ті "попалені" перемогли, мінімум 600-700 тисяч одеситів мали б покинути своє місто, по аналогії з "лугандонією", а враховуючи більший питомий вміст українців в Одесі, то й 800-900 тис. одеситів. Тисячі «укрів» мали б бути закатованими, а десятки тисяч пройти в "подвалах" через приниження та ґвалти. Це не фантазії, це вже трьохрічна реальність "лугандонії" - всі, хто верещать, "бєндеровскіє бєси, вон із Адесси" мають на увазі саме 70% одеситів - українців, залишитись вони дозволять лише своїм холуям. По всім міжнародновизнаним параметрам сучасний московитський "рашизм" є людиноненависницькою доктриною, а його послідовники - реальними, або потенційними, злочинцями проти людяності, тому дивно, що правоохоронці України, яка зараз бореться з рашистською агресією, в Одесі, захищають право рашистів пропагувати свою україножерливу доктрину, а українців проcто жорстко дискримінують. Може це просто тому, що правоохоронні структури очолюють істоти, яких лякає український патріотизм?
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Почему подружки путина нет? Вана працює?
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И снова - пердуны с одной стороны, молодёжь с другой!...
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Молодежь! Никогда не уступайте местА в общественном транспорте этим старперам, поясняйте - минимум, до следующих выборов, а там посмотрим.
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Призывай молодежь лучше ходить на выборы, а места она, в основном, давно не уступает, только не по политическим мотивам, а по быдляческим.
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Лично я уступаю место (хоть и не молодёжь), не потому, что так будет удобнее бабке, деду, беременной женщине, или маме с ребёнком, а потому, что так в первую очередь будет комфортно мне...
То есть - я не для кого-то это делаю, а для себя в первую очередь!
А на общепринятые "моральные приличия", мне насрать...)))
Никогда не уступлю место нагло этого требующему, или когда есть ещё места, а нависают (тяжело и демонстративно пыхтя) именно над тобой...
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Полиция должна стоять на защите государства и разогнать сепаратистов, а не защищать их.
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Был бы в Одессе адекватный мер, а не сепар труха, ему стоило бы запретить все массовые мероприятия 2-го мая.
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вообще спятило? ты только что предлагало убрать полицию, чтобы посмотреть кто кого
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вот вся гниль козломордая и полезла: там такие бедные немощные старики, ну когда же вы уже их раздолбаете
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Имя твАё - кАзлорылое кацапоподобное. Всосало? Кыш нафиг. Хватит тут срать.
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Надо вычислять десяток-другой самых наглых ватных провокаторов и после окончания шабаша "культурно" провожать их по дороге домой.
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Нужно кацапам почаще напоминоть что они в украинской Одесе непрошеные гости.
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Внимательно всмотрелся на ипала этих поминальщиков-плакальщиков - старые пердуны сами жили рабами, подохнуть хотят в совке рабами, так кондомы рваные туда же хотят затянуть и молодежь....
переписать всех ссучившихся и ......
и поступить так, как поступает их хозяин путин с Украинцами в рашистской российской ПЕДИРАЦИИ,
или отправить в рашку.

А РАШКЕ ............ - народ не верит/удивляется скриншотам с форума, на которых, например, набирали "плакальщиков по 400 рублей" на концерт, посвящённый памяти погибших в Питере. Так это ещё не всё. Кремлю для телекартинки массовой скорби понадобилось согнать на Манежную подневольных бюджетников.( https://youtu.be/dyGwbxPXqcg) На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь. После траурного концерта бюджетники должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду, но не все дождались окончания концерта - многие сбросили цветы на Манежной. И я даже не знаю, кто большая мразь - те, кто организовывают скорбь по разнарядке или за деньги, или те, кто согласен так "скорбить
И ТАК У РУСНИ ВО ВСЁМ.ВСЕ ПО КОМАНДЕ. РАБ ЖИВЕТ ПО КОМАНДЕ БАРИНА.
ПО КОМАНДЕ И ДОХНУТ...
Вспомнился мультфилм где крысы молча, стройными рядами, топились под дудочку малыша....
( не зря же путин сравнил поведение российского охлоса с поведением крысы , загнанной в угол )
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А езе у нас зубная паста Аквафреш продается. Не иначе, как ваше непобедимое подполье работает.
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Рашку от фашистской чумы призывают освободить? Ну это да, давно пора этих кацапских фашистов на место поставить.
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Поминание ватными пи4арасами своих подгоревших пИтухов обошлось украинскому налогоплательщику в серьезную как копеечку.
Может впредь ну его наху4?
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Интересно, а погибшие в Одессе 2-го мая погибли за Украину? Или за Россию? Если за Украину, почему никто из скорбящих не имеет украинской символики. Если за Россию, то почему те кто их поминают не пишут объяснительные в СБУ?
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чё так рашинги украинской пенсией обеспокоены?
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С Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Беларусью у нас все хорошо.
А Роися - не сосед. Это враг.
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Это ты вот сейчас с голосами в голове пообщался или, как у вас, удодов, принято, просто невпопад лепишь, шо попало.

Тебя кто вобще в американский интернет пустил, лишенец?
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что вы так на америку дрочите? пох вы ей!
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О!!! Еще один интернет-беженец. :D

У вас в родном чебурнете батарейки сели, что вы тут повылазили?
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Слышь, конь в кокошнике, а без навоза никак нельзя? С мамкой своей так разговаривай. Деятель, блин!
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а мне понравилась на жестяном заборе листочек с надписью : низабудимнипрастим - адеская хатынь. вата жжет.
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Отвратительные кадры ватной Одессы, власть устроила официальные поминки сепаров-коллаборантов. Позорище.
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От чиє виробництво цих чорних повітряних кульок? Хіба важко дослідити? Провести аналіз?
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Звісно, карати за це не треба, але російське виробництво там аж стирчить
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1000 ВАТНИКОВ ИЗ МИЛЛИОННОЙ ОДЕССЫ ИХ НАВЕРНОЕ УЖЕ ПОИМЕННО ЗНАЮТ
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Радует то что судя по фоткам контингент там уже весьма пожилой, совковые пенсы скучающие за совком, эти мрази любят смотреть Раисся 24 и НТВ. А собссно радует то что этой швали уже чисто физически осталось не долго..ещё лет 5-10, и старое совковое быдло надрачивающее на сифилитика в мавзолее подохнет.
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Да, эта вата уже не исправится. Пока одесские совкодрочеры не передохнут, придется их терпеть.
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Пока не передохнут по всей Украине, уже и так мозги с дырами, а тут... "впереди комунизм".
Насколько сильна совковая пропаганда! А вообще это от недостатка ума.
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Не могу москалей понять...Вам что , своей территории не хватает ? Чего в Киевскую Русь лезете ? Вы назад оглянитесь и прислушайтесь как китайские барабаны стучат.Скоро Сибирь и Камчатку со всем Дальним Востоком у вас заберут. Он Крым подло захватили , на Востоке Украины бойню организовали и что , легче вам стало ?
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что лишний раз подтверждает что русские - цыгане. Их отовсюду гонят, а живут там где хапнут новый кусок територии
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Вот именно зазаборец поглощатель боярышника и балалаечник
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Поразили меня чего-то этими шариками на английском, столько цинизма и лицемерия, до чего же мерзкий "русский мир"
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ну, чтоб понятно было украинской элите
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Ну ясно, что не гражданам с русскоязычной челюстью
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4-е фото......пик психоза и шизы,недобитки молятся на жестяной забор!!!!!
Зря разрешили это "поклонение", сами стимулируете еще большую вражду,ведь никто не отступит.Заирывание до хорошего не доведет.
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Був би мер не сєпар, і ватка ходила б рівно. То що, дострокові мерські? Труху в смітник?
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.....Одесса искрит и надо быть полным дэбилом , что б не видеть когда в ДОМЕ искрит розетка и не предпринимать меры по ее замене !!!! значит у власти тоже есть интерес в этом !!!! напомню , что от ИСКРЫ появляется ПЛАМЯ , что гораздо опаснее , чем ПРОФИЛАКТИКА !!!!! все в УКРАИНЕ начиная с 1992 года идет НЕ ПРАВИЛЬНО !!!! МАЙДАН, СМЕРТИ, ВОЙНА потеря КРЫМА это как ИТОГ всем бывшим РУКОВОДИТЕЛЯМ от СЕЛЬГОЛОВЫ , до ПРЕЗИДЕНТА и мнимой НЕЗАВИСИМОСТИ !!!!! НЕЗАВИСИМОСТЬ добывается в ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЕ , а сегодня снова какая то ГИБРИДНАЯ независимость завоевывается ....ОДНИ УМИРАЮТ , другие бухают , а третьи МЕСЯЦ !!!! отдыхают в ВОЮЮЩИЙ КРАИНИ !!!!
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74 года был КРАСНЫЙ бардак , потом 21 год ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ - воровской бардак делим на три получаем ЕЩЕ четыре года ГИБРИДНОГО бардака (до2021г. ) мне даже не ИНТЕРЕСНО знать , как после будет еще ХЕРОВЕЙ жить пересичному ГРОМАДЯНЫНУ (((((
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Пи..дуй в засрашную! Пока она существует, облегчишь воздух Украины!
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в отличие от ТЕБЯ ....я не ШИФРУЮСЬ и ххх кого БОЮСЬ !!!!
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Послушайте сюда, обдроченцы говеного русского мира, ВЫ называете кого-то хунтой?
ВАШ, Путин назначенный хунтой, которая незаконно свергла Горбачева в 1991 году. Горбачева, который, в свою очередь был руководителем хунты, совершившей незаконный переворот в 1964 году, отстранив от власти хунту Хрущева, который сам пришел к власти после ликвидации хунты Сталина незаконно отравленного в 1953 году, который представлял хунту, совершившую вооруженный переворот в 1917 и отстранившей от власти хунту Николая ІІ, который был наследником Николая І, по приказу которого был нелигитимно убит в Михайловском дворце император Павел, который, был наследником абсолютно нелигитимной Екатерины ІІ (Софии Ангель-Цебской), пришедшей к власти путем военного переворота и убийства своего мужа Петра ІІІ. Который был наследником хунты Елизаветы, свергшей с престола Анну Иоановну путем военного переворота совершенного Преображенским полком, которая сама являлась наследницей хунты Анны Леопольдовны, получившей трон путем свержения в результате совершенного Минихом военного переворота, Екатерины І, незаконно пришедшей к власти после смерти Петра І, наследником которого должен был стать его племянник царевич Иоанн, т.к. женщины не имели права наследования царского трона. Петр I же был наследником хунты, которая пришла к власти после незаконного отравления Василия Шуйского в начале 17 века, являвшегося наследником хунты Годуновых, незаконно отравивших Ивана IV (Грозного) и его наследника князя Старицкого мышьяком.
Грозный же сам совершил переворот и был причастен к незаконному отравлению своего отца Василия (Темного), который убил наследников хунты Ивана III (Калиты) царевичей Дмитрия и Ивана. А Иван III был наследником хунты Юрия
(Долгорукого), убившего всех наследников князя Всеволода (Большое гнездо) и отторгшего Московское княжество от Киевской Руси путем незаконной федерализации.
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И де СБУ?... О звонят в дверь... им не до шариков...
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Да одесситы просто пришли помянуть своих погибших родственников. Ведь проводы же только прошли. Еще свежи слезы с кладбища и воспоминания.Лепят с Одессы врага. Деньги на этом зарабатывают.
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кто с одесситов лепит врага,вы о чем вообще...
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пипец , мля ... поджарились 40 колорадов, а поминальщиков-родственников 1000 ватных рыл, пришли демонстрировать ВСЕМ ОДЕССИТАМ как они скорбят о том, что пострадали те, кто хотел чтобы Русский мир устроил в Одессе ЛНР-ДНР и уложил в могилы 10000 одесситов.
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Это же какими надо быть гандонами!Припереться хер знает откуда,Первыми сотворить замес,первыми пустить нашу кровь,получить конкретную ответку,и потом там у них пошло всё через жопу(чисто по кацапски)зажарить кучу своих лохов,и сейчас с скорбными рылами волать,что они помнять!!Да и хер с вами!они помнят!надо,что бы наши пацаны полегли,как они ссуки ихотели,тогда у них будет в масть?!Щас!Х..вам по всему кацапскому рылу!!
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о . это теперь у москалей есть своя стена плача из оцинковки
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Просто железный забор нужно было покрасить в желто-синий. И картинка была бы приятней и у адептов "русского мира" ломки при приближении начинались.
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О, свинособаки теперь вместо колорадки черные шарики "изобрели". Уже прогресс.
Хотя я считаю, что такие дегенераты не лечатся, даже лоботомия бессильна. Только огнем..
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странно одни явно провокационные комментарии оставлены,
всё тех кто постоянно тут работает
разжигание гражданской вражды по нац. политич. мотивам,
наверное так надо..
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Старые пердуны снова устроили спектакль, они привыкли к спектаклям , вся их жизнь -показуха, от принятия в комсомол, и выбивания из преданных комсомольцев комсомольских взносов , до первомайских и тд парадов, где самое интересное было собраться после и набухаться , ложь прикрытая лозунгами , ложь и сейчас толкает это поколение зомби-рабов устраивать представления, чтобы заявить о мнимой значимости жизни статистической единицы, поголовья от которого никогда и ничего не зависило.
Скажите им , что они зовут войну, до них не дойдет, их никогда не принимали всерьез , поэтому , они , в глубине души и сейчас чувствуют себя массовкой , сказали- сделали.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами. ФОТОрепортаж
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