 Около тысячи человек принимают участие в акции на Куликовом поле в Одессе: полиция стала кордоном между оппонентами. ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Еще несколько сотен человек сконцентрировались в очередях перед металлодетекторами, через которые осуществляется вход на площадь.
Акция в целом проходит без происшествий, несмотря на то, что, кроме пророссийских активистов, на площади находится некоторое количество проукраинских активистов, а еще несколько десятков представителей правых организаций собрались за оцеплением правоохранителей рядом с Куликовым полем.
Идеологические противники периодически провоцируют друг друга речевками.
Около 70 представителей националистических сил у Куликова поля в Одессе начали вступать в перепалки и потасовки с людьми, пришедшими почтить память погибших 2 мая 2014 года пророссийских активистов. Реагируя на это, правоохранители в полном обмундировании выстроились между членами "Свободы", "Сокола" "Дії", Национального корпуса и их оппонентами, передает LB.ua.
Одновременно на Куликово поле людей начали запускать быстрее, проверяя их не так тщательно.
Как сообщает "Громадське", на мероприятии присутствуют тысячи правоохранителей, они не пропускают представителей одесского Автомадана со спецсредствами на место проведения мероприятия. Их мобильные группы находятся неподалеку Куликова поля.
"Одной пожилой женщине, которая пришла возложить цветы к Дому профсоюзов, стало плохо - возможно, от пребывания на солнце. Ее увели с поля представители Красного креста и оказали помощь. Собравшиеся на Куликовом запустили в небо черные шарики и голубей. Ранее на площади был замечен губернатор Максим Степанов. Участники акции на площади кричат "Бандеровские бесы, вон из Одессы". Приходил бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, его вывела полиция. К рамкам металлоискателей пришли представители патриотических организаций, которые начали скандировать свои лозунги. Между ними и любителями России вспыхнула перепалка. Полиция встала живым кордоном между сторонами. Над площадью летает дрон с красно-черным флагом. Памятные мероприятия проходят спокойно. В настоящее время задержаны четыре человека - за провокации и неповиновение полиции", - сообщает о ситуации по состоянию на 16.00 местное издание "Думская".
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в Бабином Яре. Прошли годы.
13 марта 1961 года в 6:45 утра начала разрушаться дамба в Бабьем Яру, в которую с 1952 года сливали сточные воды (пульпу) с Петровских кирпичных заводов. Через 3 с половиной часа ее прорвало. Вода хлынула в сторону Куреневки, на скорости в 5 м/с снося все на своем пути.
Говорят, что халатность, другие говорят что случайности не случайны
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Аминь.
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То есть - я не для кого-то это делаю, а для себя в первую очередь!
А на общепринятые "моральные приличия", мне насрать...)))
Никогда не уступлю место нагло этого требующему, или когда есть ещё места, а нависают (тяжело и демонстративно пыхтя) именно над тобой...
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переписать всех ссучившихся и ......
и поступить так, как поступает их хозяин путин с Украинцами в рашистской российской ПЕДИРАЦИИ,
или отправить в рашку.
А РАШКЕ ............ - народ не верит/удивляется скриншотам с форума, на которых, например, набирали "плакальщиков по 400 рублей" на концерт, посвящённый памяти погибших в Питере. Так это ещё не всё. Кремлю для телекартинки массовой скорби понадобилось согнать на Манежную подневольных бюджетников.( https://youtu.be/dyGwbxPXqcg) На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь. После траурного концерта бюджетники должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду, но не все дождались окончания концерта - многие сбросили цветы на Манежной. И я даже не знаю, кто большая мразь - те, кто организовывают скорбь по разнарядке или за деньги, или те, кто согласен так "скорбить
И ТАК У РУСНИ ВО ВСЁМ.ВСЕ ПО КОМАНДЕ. РАБ ЖИВЕТ ПО КОМАНДЕ БАРИНА.
ПО КОМАНДЕ И ДОХНУТ...
Вспомнился мультфилм где крысы молча, стройными рядами, топились под дудочку малыша....
( не зря же путин сравнил поведение российского охлоса с поведением крысы , загнанной в угол )
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Может впредь ну его наху4?
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А Роися - не сосед. Это враг.
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Тебя кто вобще в американский интернет пустил, лишенец?
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У вас в родном чебурнете батарейки сели, что вы тут повылазили?
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Насколько сильна совковая пропаганда! А вообще это от недостатка ума.
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Зря разрешили это "поклонение", сами стимулируете еще большую вражду,ведь никто не отступит.Заирывание до хорошего не доведет.
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ВАШ, Путин назначенный хунтой, которая незаконно свергла Горбачева в 1991 году. Горбачева, который, в свою очередь был руководителем хунты, совершившей незаконный переворот в 1964 году, отстранив от власти хунту Хрущева, который сам пришел к власти после ликвидации хунты Сталина незаконно отравленного в 1953 году, который представлял хунту, совершившую вооруженный переворот в 1917 и отстранившей от власти хунту Николая ІІ, который был наследником Николая І, по приказу которого был нелигитимно убит в Михайловском дворце император Павел, который, был наследником абсолютно нелигитимной Екатерины ІІ (Софии Ангель-Цебской), пришедшей к власти путем военного переворота и убийства своего мужа Петра ІІІ. Который был наследником хунты Елизаветы, свергшей с престола Анну Иоановну путем военного переворота совершенного Преображенским полком, которая сама являлась наследницей хунты Анны Леопольдовны, получившей трон путем свержения в результате совершенного Минихом военного переворота, Екатерины І, незаконно пришедшей к власти после смерти Петра І, наследником которого должен был стать его племянник царевич Иоанн, т.к. женщины не имели права наследования царского трона. Петр I же был наследником хунты, которая пришла к власти после незаконного отравления Василия Шуйского в начале 17 века, являвшегося наследником хунты Годуновых, незаконно отравивших Ивана IV (Грозного) и его наследника князя Старицкого мышьяком.
Грозный же сам совершил переворот и был причастен к незаконному отравлению своего отца Василия (Темного), который убил наследников хунты Ивана III (Калиты) царевичей Дмитрия и Ивана. А Иван III был наследником хунты Юрия
(Долгорукого), убившего всех наследников князя Всеволода (Большое гнездо) и отторгшего Московское княжество от Киевской Руси путем незаконной федерализации.
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Хотя я считаю, что такие дегенераты не лечатся, даже лоботомия бессильна. Только огнем..
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всё тех кто постоянно тут работает
разжигание гражданской вражды по нац. политич. мотивам,
наверное так надо..
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Скажите им , что они зовут войну, до них не дойдет, их никогда не принимали всерьез , поэтому , они , в глубине души и сейчас чувствуют себя массовкой , сказали- сделали.
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