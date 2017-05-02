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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:байкеры (137) Берлин (151) Болгария (301) Германия (2786) День Победы (1003) митинг (2809) пробки (379) пропаганда (1998) протест (5413)

 "Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров. ФОТОрепортаж

В Софии болгарские и украинские активисты провели акцию против участия местных байкеров в мотопробегее российских "Ночных волков" по странам Европы до Берлина.

Об этом Укринформу сообщили в организации "Всемирное движение патриотов Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Митинг был организован болгарскими активистами при поддержке украинцев, грузинов и российских сторонников политика Бориса Немцова. Это была мгновенная реакция на участие болгарских байкеров - представителей местного клуба путинских "Ночных волков" - присоединиться к международному мотопробегу российской волчьей стаи, которая отправится в свой очередной поход по дорогам Второй мировой войны через Европу в Берлин", - рассказала председатель Союза украинских организаций Болгарии "Мать Украина" Елена Коцева.

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Здесь не Москва, Красный мусор и Свобода или СССР: в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров 01Здесь не Москва, Красный мусор и Свобода или СССР: в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров 02

Участники манифестации под болгарскими, украинскими и грузинскими флагами выступили против агрессивной политики Кремля в Европе и демонстрировали плакаты с надписями "Здесь не Москва", "Червены боклуци" (на болгарском "красный мусор"), "Stop Putin. Stop war", "Свобода или СССР".

Профессиональный фотограф Эмил Георгив, который освещал акцию протеста, написал под фото болгарских "волков" в Фейсбуке: "Вот они, райдеры российской пропаганды, "ночные волки" или, лучше, болгарские собаки Путина, обвешанные георгиевскими лентами, российскими флагами, советским шевроном, значками "КГБ" и званием "рокеры" несмотря на то, что они ими не являются".

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Здесь не Москва, Красный мусор и Свобода или СССР: в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров 03Здесь не Москва, Красный мусор и Свобода или СССР: в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров 04
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Нужно рожу бить, а не протестовать. Посмотрите на эти жирные хари сладкозадовских мотоциклистов
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Учитывая, что болгары всегда с симпатией относились к СССР и России, даже это весьма серьезное изменение мировоззрения.
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Где то с середины 90-х отношение их к московии ухудшилось в связи с уменьшением потока бабла оттуда и увеличением притока бабла с Запада. Поэтому они сначала вступили в НАТО а потом и в Европу , правда ПОЗЖЕ всех .Но где то с середины -конца 00вых ситуация начала меняться , в Европе стали наступать на хвост булгарской Евросинекуре , там появились ещё одни знатные халявщики -греки со своими земляками с Кипра . А вот ,,золотая" тысяча высокодуховных кацапских рабовладельцев вместе с ,,серебрянным" миллионом ихней челяди стали активно влазить в эту страну . И как результат изменение её политики и отношения к паРашным аппетитам в этой стране . Короче всё просто -болгары в большинстве своём напоминают греков и киприотов , они хотят иметь ВСЁ и почти на халяву , кто больше даст тот им и -СТАРШИЙ брат , только бабла не жалей . А то что в Болгарии есть патриоты своей страны это хорошо и вселяет осторожный оптимизм. Плохо только что там они пока в меньшинстве
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Еще в 2014 еще весьма хорошо относились к кацапне в Болгарии. Потом дружба стала как-то остывать.
Но я могу судить только по тому, что видел сам и по людям там, которых знаю.
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Экономика завязана на туризм . Торговля недвижимостью опять же .Сельское хозяйство ориентированное в основном на рынок раши .Поэтому хорошее их расположение объяснимо
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Однозначно но перед этим надо объяснить за что их пиздят, а то будут себя жертвами выставлять. Так что для начала акция , потом шины порезать , дальше по морде если не вникли
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Дык Уралы это тоже копии немецких мотоциклов времен второй мировой. Кацапы вообще на оленях должны ездить.
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Да, Урал это плохо скопированный BMW R71. Если копнуть глубже то и эти байкеры плохо скопированные байкеры США. Доходит до смешного, движение которое было всегда анархичным обвешало себя православными крестами, активно лезет в религию и политику, поддерживает государственность и тд.
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Очередные хитрозадые прикормленные куйловыми тридцатью серебренниками .
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Этим ночным оркам нужно в бензин сахарку подсыпать...
Что бы жизнь не такая сладкая была...
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православные байкеры...
путинские шавки...
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Як відвідини славетного Львова? Заклад "М'ясо та справедливість" відвідали? При "страті" тезки були присутніми?
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Погода підвела,ще й трішки застудилась,холодно в нас на свята було.
Прийдеться їхати ще раз.
По м'ясним закладам я ще не ходила,все кава,кава,кава та тістечка...
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Сходіть обов'язково..Будьте присутніми при "страті".. Хай не покине Вас витримка в цю напружену хвилину.. Це обов'язок кожного фошизда, бандерівця та заможного власника "нєсколькіх русскоязичьних рабов".. Я своє випробування пройшов вже давно.. Після того, єдині ласощі для мене - смажені "снігірі" під акомпонемент тріо руськоязичьніх рабів-балалаєчьніков..
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Уже й "братушкі" іпуть "рускій міръ" та його пропагандонів? Повний крах однієї з основних світоглядних доктрин хуйла..
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Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад

- Привіт, як справи?
- Зубожіння вже дістало!
- То давай з нами на пікнічок. Пригощаємо.
- Та нунах. Я на травневі на Шрі-Ланку летю.
Отакої
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Эти упитаные морды "байкеров" неспособные байкерствовать без косметичек так и просят кирпича
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.... международному мотопробегу российской волчьей стаи,Источник: http://censor.net.ua/p438621......100%
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Рузьге патриоты байкеры на американских мотоциклах
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самолюбие напрочь отсутствует... плюют в спину и в морду ... нет прутся... их в дверь тварей они в окно... ну может оно и к лучшему что все больше отрицательно настраивают жителей ЕС к их вонючему шайтанату
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Не могу рассмотреть... Какие у них мотоциклетки? "Восход"? Или "Ковровец"?
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Скрепя сердцемъ ездят на буржуйскомъ, ибо на атечественном дальше области хер доедешь...
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Хоч до косметичок мужніх хуйловських холопів не дотягнулися загребущі лапи "єврогєєв"?
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"Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров - Цензор.НЕТ 8618
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 29 апр.

В связи с тем, что в стране мало используют еще презервативы, в ней рождается и вырастает много гондонов.
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а чего они в Берлин прутся? рейхстаг же в Москве слепили, туда бы и ехали штурмовать
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Но хлеб с солью что-то никто не подносит и в пояс не кланяются "АсвАбАдителям".
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Посмотрите на этого жирного кацапа, погон из калорадки, на плече власовский флаг и гундяевский крест, так чью пабеду празднуют, Гитлера? Диды ни флагов таких, ни калорадок не носили, но скорее эти кацапы потомки власовцев, которые ваивали за Гитлера.
"Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров - Цензор.НЕТ 3751
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свин свин такой урод,свин свин едой наполнил церый рот - Сектор Газа
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Сектор Газа сюда хоть не лепи, если вообще не понял что значило слово "свин" в контексте той песни
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В Грозном или в Махачкале слабо этим рюзким выпендриваться, разве у них нет ностальгия на пустые бутылки.
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Понимают что чеченцы их в тамбуры загонят - заставлять говорить "Чечня круто" будут, на бутылки садить...
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Когда глава МИД СССР В.Молотов, встретившись после войны с первым канцлером ФРГ К.Аденауэром, спросил его "Как же вы допустили в своей стране Гитлера?", тот с достоинством ответил: "Я, в отличие от Вас, руки ему не пожимал".
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А вы забыли что сделал совок с родителями их родителей...
Скольких замордовали,раскулачили.
Лучше бы у нас был капитализм,в котором каждый может себе заработать на квартиру,машину, т.д и не ждать подачек от "щедрого" государства.
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Вся суть кацапского раба...
Ну живи,благодари,пресмыкайся...но без нас.
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Моего прадедушку(полковника царской армии) НКВДисты - сталинцы сгноили в ГУЛАГе . Я им никогда этого не прощу.
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Какая связь этих ряженных, размалеванных крестами с СССР? При Союзе крестить детей было запрещено. Люди венчались тайно. Можно было вылететь с работы за все это. А бесплатное обучение и бесплатная медицина были не только в СССР.
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Наталья , вы здорово подметили.Эти морды больше на фашистов и полицаев-предателей похожи.Плюс еще и Православную Веру позорят скоты.
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Не, оно едет что-то кому-то доказывать в Берлине, а из отечественного у него там только @@@но, пардон. Германия уже покаялась, выплатила деньги и т.д. Там уже единицы остались, кто все это помнит. ЗАЧЕМ????
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Так зачем вы здесь всех оскорбляете, если сами же видите, что они цирк позорный устроили? А слабо было объехать оставшихся в живых ветеранов в России? Может им домики починить надо, дрова нарубить, подарки повезти, просто проведать? Слабо...
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на цензоре квартиры родителей???...боярышника хлебни.
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Слушай ,мокрый ! Я не знаю может кто и живет в квартирах родителей , но ты всех под одну гребенку не чеши.Лично я два дома построил , один из которых двухэтажный.
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....или не хотят , а просто желают на шарика. На фундамент первого своего дома я с покойным батей камень-бут в заброшенном карьере разбивали клиньями и грузили в ручную в тракторный прицеп , до кровавых мозолей.А потом понял , что лучше мозгами больше работать , чем руками.
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ну,хорошо хоть мокрым делом назвался...чувствуешь,падло, вину своих дедаваевалов
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нет. не чувствую вину... чувствую вину твоих падлюшников, которые грабят свою страну и свой народ, суки...
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та ты уже все сказал...своим самоназванием .уже не выдрючивайся
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Обмочившийся. А где брало государство?Не у меня ли? Мне платило государство 9 копеек из заработанного мною рубля( угольная промышленность), а моим родителям 2 в сельхозяйстве. Мой отец и я, построили себе жилье за свой счет, а ты наверное получил на халяву?Наш, ты, моральный авторитет- совкодрочер.
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А известо ли тебе чем отличается скажем капитализм ,,закгнивающего" Западного мира от сувЯренного комуно-феодализма в твоей кацапии ? Просвещу тебя . В мире Западного бизнеса такие люди как Цукерберг , Гейтс или даже Трампы поднялись по социальной лестнице САМИ понимаешь дятел? А государство просто создало условия для ихней инициативы .Хотя признаю что западная модель тоже далека от идеала....А что же в твоей парашии? ВСЕ что было создано почти БЕСПЛАТНЫМ трудом миллионов советских граждан присвоил и поделил меду своими корешами один плешивый пидофил , и вместо того чтобы сесть в тюрьму население твоей территории целует его в жопу доедая последний фуй без соли обвиняя при этом ВСЕХ вокруг кроме своих же собственных воров рабовладельцев . Это и есть твой сувЯренный казарменный феодализм. И не надо тут про ссср сказки рассказывать иди к шамалову , роттенбергу и фаассену расскажи им что они тебе должны бесплатную квартиру , бесплатное обучение и лечение . Они пошлют тебя старого поца нафуй если сжалятся и не пристрелят , скинутся и дадут ЕЩЁ один миллион диме киселёву -для них же дешевле дать ему один сраный миллион , чем выделять на таких как вы кацапских совкодрочеров МИЛЛИАРДЫ .И дима по ТВ расскажет шо ты самый СЧАСТЛИВЫЙ житель на земле , потому что живёшь в самой офуенной , богатой и працветающей сране .А ещё самой справедливой и высокодуховной , а в том что у тебя нету ни бесплатного образования , ни здравоохранения , ни жилья так то Омерика проклятая виновата .Так шо иди боярышника накати за працветание твоей засРаши и закуси той лапшой что тебе на уши навешали хозяева твоего щастливого концлагеря
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Тебе не говорили, что государства существуют на налоги граждан? Вата, такая вата!
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Ебанись три раза! Ничего в этом материальном мире БЕСПЛАТНО не бывает.
И в Совке тоже.
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а другие , уже на подступах к Рейхстагу :D
"Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров - Цензор.НЕТ 2325
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Наскільки я знаю в тій самій Америці якщо бар називається на зразок ''Одинокий вовк'' то це майже 100% місце де збираються активні гомосексуалісти. Схоже в них існує якась інтеркультура яка не зникає навіть при антагонізмах.
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Ну если уже и болгары возлюбили своих братушек, то лед тронулся .
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Возможно даже на фанерной «Срамоте» на буксире.
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Не зрозуміло. Їдуть з совковими прапорами, дрочать на Сталіна та КПСС, а на руці православний хрест) Пістець клоуни. Болгари та українці молодці.
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Что забыли краснопузые в Болгарии, русский мир там уже не пройдет.
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вот гады путинские а .Украину нехотят отведать ..))
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Оптимистично называть жизнью пребывание под 2 мя метрами земли
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для них то шо надо и мото туда им дадим пусть гудят.
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писдец,ну мля посмотришь на байкеров других стран-мужланы мужланами,неотёсаные,небритые и т.д.но сцуко на куйловских шавок глянешь,все мля-прилизаные какие то,сладенькие,с макияжем працивные ну мля полупедики энто точно....
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ну,ил и так не жилец был...так шо ничего страшного
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров. ФОТОрепортаж
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