 "Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров. ФОТОрепортаж

Об этом Укринформу сообщили в организации "Всемирное движение патриотов Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Митинг был организован болгарскими активистами при поддержке украинцев, грузинов и российских сторонников политика Бориса Немцова. Это была мгновенная реакция на участие болгарских байкеров - представителей местного клуба путинских "Ночных волков" - присоединиться к международному мотопробегу российской волчьей стаи, которая отправится в свой очередной поход по дорогам Второй мировой войны через Европу в Берлин", - рассказала председатель Союза украинских организаций Болгарии "Мать Украина" Елена Коцева.
Участники манифестации под болгарскими, украинскими и грузинскими флагами выступили против агрессивной политики Кремля в Европе и демонстрировали плакаты с надписями "Здесь не Москва", "Червены боклуци" (на болгарском "красный мусор"), "Stop Putin. Stop war", "Свобода или СССР".
Профессиональный фотограф Эмил Георгив, который освещал акцию протеста, написал под фото болгарских "волков" в Фейсбуке: "Вот они, райдеры российской пропаганды, "ночные волки" или, лучше, болгарские собаки Путина, обвешанные георгиевскими лентами, российскими флагами, советским шевроном, значками "КГБ" и званием "рокеры" несмотря на то, что они ими не являются".
8871 98
В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО(28)
Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж(147)
Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)(253)
После акции протеста в Минске задержали оппозиционера Северинца(18)
В ОБСЄ засудили розгін демонстрантів на День Волі в Білорусі(0)
В Херсоне полиция разняла драку митингующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(136)
Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме(132)
Ответить
Ответить
Ответить
Но я могу судить только по тому, что видел сам и по людям там, которых знаю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что бы жизнь не такая сладкая была...
Ответить
путинские шавки...
Ответить
Ответить
Прийдеться їхати ще раз.
По м'ясним закладам я ще не ходила,все кава,кава,кава та тістечка...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis
https://www.youtube.com/watch?v=amS8rmmrWXk
https://www.youtube.com/watch?v=js7DhGrOkYM
Ответить
волкишакалы" глазами ребенка:
Ответить
- Привіт, як справи?
- Зубожіння вже дістало!
- То давай з нами на пікнічок. Пригощаємо.
- Та нунах. Я на травневі на Шрі-Ланку летю.
Отакої
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тётя Роза @ANAKOYHER 29 апр.
В связи с тем, что в стране мало используют еще презервативы, в ней рождается и вырастает много гондонов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скольких замордовали,раскулачили.
Лучше бы у нас был капитализм,в котором каждый может себе заработать на квартиру,машину, т.д и не ждать подачек от "щедрого" государства.
Ответить
Ответить
Ну живи,благодари,пресмыкайся...но без нас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И в Совке тоже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://vpk.name/news/180556_pravitelstvo_bolgarii_vyibralo_jas39_gripen_dlya_osnasheniya_vvs_stranyi.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить