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 Российский суд разрешил украинскому консулу свидание с Пановым. ДОКУМЕНТ

Завтра представители Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону предоставят украинскому политзаключенному, удерживаемому Кремлем в заложниках, всю необходимую консульско-правовую помощь.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно подтверждение фейковых материалов о "смерти А.Панов". Только что курьер Северокавказского окружного военного суда г. Ростов-на-Дону, привез разрешение на встречу с А.Панов в СИЗО-1. Завтра с ним будет проведено свидание и ему будет оказана необходимая консульско-правовая помощь", - сказано в сообщении.

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Российский суд разрешил украинскому консулу свидание с Пановым 01


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Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на блогера одного из российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти в СИЗО вследствие сердечной недостаточности украинца Панова, которого обвиняют якобы в подготовке теракта в России.

14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в якобы преступной деятельности украинца.

Российская сторона обвинения утверждает, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с возможной целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову не было 18-ти лет. Известно, что находясь под стражей Панов Артур неоднократно объявлял голодовки.

Артура Панова, приехавшего в Ростов-на-Дону из оккупированного Луганска, задержали в декабре 2015 года. По утверждению следствия, во время обыска у молодого человека якобы нашли взрывное устройство. Следователи считают, что Панов якобы планировал теракт в театре имени Горького в Ростове-на-Дону и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии" (RAF).

Панову предъявлены обвинения в в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), склонении к терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), призывах к терроризму (част 1 статьи 205.2 УК), а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). В феврале стало известно, что Панов якобы частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранению и изготовлению взрывчатки. Он отказался признать вину в склонении к терроризму.

По делу также проходит житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, который якобы помогал Панову в подготовке теракта. В переписке Смышляев пояснял Панову, что негативно относится к насильственным способам смены власти; его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК (пособничество в подготовке теракта).
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Доброго ранку Vedanко! У нас - чудова українська весна..Все - буйно цвіте!
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