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Все про:контрабанда (1842) оружие (3879) Россия (70267) таможня (1352)

 Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО

Семь уголовных дел возбуждено в связи с контрабандой частей огнестрельного оружия из Украины, трем организаторам грозит до 7 лет колонии. Поставка была пресечена в Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Брянской региональной таможни.

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"Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен канал по контрабандному перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия посредством международных почтовых отправлений (посылок)", - говорится в сообщении.

Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины 01

По данным таможни, посылки с частями оружия получали трое граждан РФ в Калужской, Московской областях и в Москве. У них изъято семь стволов от пистолетов, затвор винтовки, а также другие части оружия, боеприпасы, устройства для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов.

Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины 02

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Поток оружия в паРашу нужно поощрять, чем больше, тем больше будут убивать друг друга.
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Иди на путина, старый придурок, я с тобой ватным идиотом не хочу общаться................ проходи мимо!!!!
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Такого говна у них самих навалом. К нам они лезут с новьем, а это для российских бандитов и террористов.
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Вы бандитов и терористов не даоцениваете)))))
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Я конечно злой..но на войне как на войне..
Лучше спонсировать химию для тотального уровня синтетической безвозвратной наркомании среди молодежи пидаРаши..
А убивать у них неплохо выходит скрепными предметами))
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Якісь дурні сепари , через Донецьк шо хочеш можно вивезти .
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Там контроль за ввезенням зброї набагато сильніший. Можливо це був канал ввезення, бо український кордон вони пройшли.
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Хто його знає , якщо дивитись на пригоди донбасят на росії не такий вже там і контроль .
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Дійсно що є пригоди на росії. Але ці донбасята можливо не мали там каналу, бо це дозволено лише Захарченкам. Вони лише донбабвійські шавки.
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Друже , якщо ти не проти , то я путінбоху таке буду іноді постити.
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Повіз дитину до стоматолога , до вечора друзі .
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А моя дитина вже давно сама. Добре мати малих дітей!
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Да, путенбох и Понтий пилат не могут успокоится что у Джамала есть овцы. У меня тоже есть овцы в Карпатах. Второй год рожают ягнят. Такие славные!! Пишу что их жаба давит. Так начали обзывать и идиоткой и ватой. Видно провоцировали на бан. Никакой порядочности.
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Понял. Но дело не в овцах, а в сути Джамала, когда он дружит и лайкает сепарам. А за то, что Вас оскорбляли буду с них спрашивать.
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хасан , не дуркуй. Ти далеко від путінбоха не втік.Провокатор і брехун ще той.
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Оно бешеное , не обращайте внимание.Я его просто по форуму немножко гоняю...что б не расслаблялось.
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ствол наверху пистолетный с резьбой под установку супрессора( глушителя).
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Ниже разобранный затвор от "Маузер 308", судя по всему "ископаемый"...
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О, это же ручка пищали моего дедушки. Откуда она у вас?
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С той самой из которой он в пьяном угаре застрелился?
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Он с ней еще на барина ходил. Понимаешь, Майдан был. Все кругом скакали, и он поскакал.
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А до єтого барин на него ходил. Мєйдан у вас лишь в Татарстане. Делаю вьіводьі об вас.
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Мой дед тоже не любил панд.
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Твой дид вертухаил по магаданам или весело фюреру зиговал .
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Русо-пидарасо прибежало из-за поребрика взглянуть "чё там у хахлов" .
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Да че там у вас может быть. Опять одна зрада. Скучно.
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посмотрел в обед-есть не смогу ,может к вечеру ?!
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Антикварные части винтовки Мосина. Продать хотели. тут купили за 5 копек, в раше продадут за $300,0
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как тут уже заметили ...,коллекционные железячки може комунякам на памятник рэволюции?
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Обнаружен креминал дастойный сбу и мвд авоконьяна))))))
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Про що новина ?
Про те , що кацпапи десь знайшли кілька копаних "залізяк" і роздули , з цього велику справу ?
А нам , це все , до чого ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО
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