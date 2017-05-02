 Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе Брянской региональной таможни."Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен канал по контрабандному перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия посредством международных почтовых отправлений (посылок)", - говорится в сообщении.

По данным таможни, посылки с частями оружия получали трое граждан РФ в Калужской, Московской областях и в Москве. У них изъято семь стволов от пистолетов, затвор винтовки, а также другие части оружия, боеприпасы, устройства для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов.