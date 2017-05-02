 Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Брянской региональной таможни.
"Брянской таможней совместно с УФСБ России по Брянской области выявлен канал по контрабандному перемещению из Украины в РФ основных частей огнестрельного оружия посредством международных почтовых отправлений (посылок)", - говорится в сообщении.
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Лучше спонсировать химию для тотального уровня синтетической безвозвратной наркомании среди молодежи пидаРаши..
А убивать у них неплохо выходит скрепными предметами))
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Про те , що кацпапи десь знайшли кілька копаних "залізяк" і роздули , з цього велику справу ?
А нам , це все , до чого ?
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