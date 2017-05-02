 Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж

Вся территория оцеплена полицейскими и нацгвардейцами. Правоохранители следят за порядком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный 7 канал.
Одесситы прочли молитву на месте трагедии.
Около полусотни человек пришли утром 2 мая в район пересечения улиц Дерибасовской и Преображенской, чтобы почтить память проукраинских активистов, погибших три года назад. Игорь Иванов и Андрей Бирюков были первыми жертвами трагических событий. К месту, где во время массовых столкновений были смертельно ранены член "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков, пришли родители и близкие погибших, представители ПС и местные патриоты, сообщает LB.ua.
К импровизированному мемориалу принесли цветы, свечи, ленты и флаги.
В центре города полицейские досматривают личные вещи прохожих. В основном проверяют людей с рюкзаками. Обстановка спокойная, на каждой улице дежурят правоохранители. В Горсаду, на Соборной и Греческой площадях люди отдыхают, сидят на скамейках, ездят на экскурсии. Гости гуляют по центру города с детьми, пишет 7 канал.
Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
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СМЕРТЬ кацапській гидоті !!!!!
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генетические проигранты..
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А там ему ноженьки уже оторвут, шоб оно всю оставшуюся жизнь на этих самых коленках ползало, и людям в глаза (снизу в верх) заглядывало...
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Как "жопоблоковский" митинг - сплошь пенсионеры-гречкофилы...
Как проукраинский митинг - молодёжь!
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...)))
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Виправляю.....
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А люди которые начинают вместо собственных мыслей цитировать чужие политические программы и вступать в "партии", превращаются в "электорат"- разновидность биомассы, прячущую собственную тупость, за фальшивой маской "коллективного разума"...
"Эволюция" более гуманна к подобным видам приматов, нежели "революция" - она даёт возможность вымереть, а не быть уничтоженным, как это сделала бы "революция"!
Но и в то же время беспощадна, ибо НЕИЗБЕЖНА!
Другими словами им 3/14зда...
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у кожного свої мухи в голові а у мене ще і таракани.
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М.Лермонтов Настанет год, России черный год Когда царей корона упадет Забудет чернь к ним прежнюю любовь И пища многих будет смерть и кровь
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http://www.ser-buk.com/text/111.htm
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