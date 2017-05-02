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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:митинг (2805) Одесса (5555) память (801) трагедия (195)

 Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж

На пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской одесситы возлагают цветы. Таким образом активисты чтят память погибших три года назад 2 мая.

Вся территория оцеплена полицейскими и нацгвардейцами. Правоохранители следят за порядком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный 7 канал.

Одесситы прочли молитву на месте трагедии.

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Около полусотни человек пришли утром 2 мая в район пересечения улиц Дерибасовской и Преображенской, чтобы почтить память проукраинских активистов, погибших три года назад. Игорь Иванов и Андрей Бирюков были первыми жертвами трагических событий. К месту, где во время массовых столкновений были смертельно ранены член "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков, пришли родители и близкие погибших, представители ПС и местные патриоты, сообщает LB.ua.

К импровизированному мемориалу принесли цветы, свечи, ленты и флаги.


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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре города полицейские досматривают личные вещи прохожих. В основном проверяют людей с рюкзаками. Обстановка спокойная, на каждой улице дежурят правоохранители. В Горсаду, на Соборной и Греческой площадях люди отдыхают, сидят на скамейках, ездят на экскурсии. Гости гуляют по центру города с детьми, пишет 7 канал.

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Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
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не всеремось!
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вы,русня,уже обосрались везде,где только смогли..
генетические проигранты..
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психиатр мне!!! забыл добавить, душевный
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Людей не так легко запугать. Если б в Доме профсоюзов погибли борцы "за правое дело" - встал бы весь город - это не запуганная Рашка. Этого не случилось, потому что погибли те, кто нес смуту и беду. И их смерть "запугала" именно тех, кто пытался разжечь междоусобицу. Они заткнулись, не найдя поддержки.
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Вечная память погибщим. Я одного не пойму, почему до сих пор не сняты художественные, документальные фильмы о тех событиях. Мы очень сильно проигруем в инфовойне, а это навернеое еще важнее чем война оружием.
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За патріотів України звісно запалимо свічки! А о котрій розпочнеться всеукраїнська акція "Запали вату" ?
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нарываться вата собиралась вчера в 14 00,сегодня могли и передумать - ходят, как уже побитые,с двумя гвоздичками вокруг куликова поля и оглядываются
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ПУТИНБОХ спамить таке. Да дійсно хвора людина.
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Да не свечки, а десяток другой ватников спалить надо...
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Тільки за розстріляних українських одеситів свічку поставлю.А колаборантському шашлику в будинку профсоюзів,з російським громадянством,тільки прокляття,щоб вічно горіли в Пеклі.
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Фучеджи надо поставить на колени и заставить молить о прощении!
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Этот питар вроде в Приднестровье сбежал .
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Ну дык не американским журналистам же ему интервью давать. Этот кондом использованный только ватанам и нужен .
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не сбежал. Его соевые спокойно туда переправили.
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Его поймать для начала надо...
А там ему ноженьки уже оторвут, шоб оно всю оставшуюся жизнь на этих самых коленках ползало, и людям в глаза (снизу в верх) заглядывало...
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Которого? Одесского или который в оккупированной части Молдовы - "Приднестровье" в рашистском шабаше участвовал?
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Обратили внимание?
Как "жопоблоковский" митинг - сплошь пенсионеры-гречкофилы...
Как проукраинский митинг - молодёжь!
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Это обнадёживает, вата вымрет и мы забудем о рыгах, бютовцах, ляшках и прочих клоунах в политике.
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Самое главное , что Украинцы навсегда запоинят своих антигероев бепепе и антинародный фронт.Которые сколько горя и подлости сделали простым людям Украины , что ни одна еще власть не делала со времен Киевской Руси.Та и вас , стецьков, мы долго не забудем.
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ни запомнили до сих,пор...вот на местных выборах (на каких-то избирательных участках ) вроде недавно проходили,опять за петю ,гречку и ещё за хер знай шо голосуют...
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вот именно...теже яйца только в профиль..Наш край= клон БПП+осколки ОПОБЛОК
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Человек - личность, персоналия, уникальный носитель качеств, мнений, точек зрения и мыслей!
А люди которые начинают вместо собственных мыслей цитировать чужие политические программы и вступать в "партии", превращаются в "электорат"- разновидность биомассы, прячущую собственную тупость, за фальшивой маской "коллективного разума"...
"Эволюция" более гуманна к подобным видам приматов, нежели "революция" - она даёт возможность вымереть, а не быть уничтоженным, как это сделала бы "революция"!
Но и в то же время беспощадна, ибо НЕИЗБЕЖНА!
Другими словами им 3/14зда...
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хорошо кто-то сказал - "....порошенко и прочие ляшко..."
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И это хорошо .Время (пускай и медленно) работает на Украину . Любители совка потихоньку уходят в мир иной .
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Вот только Папа Карла, что-то задерживается. Или пусть будет на Цензоре, как в "живом уголке" в школе держали хомяков, для наглядности!
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Та ні .Стьопка такий проглот , що і Папу Карлу зьїсть
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По ходу ні.)))
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ну от скажи мені- чого ти Джамала зачіпаєш ? по приколу чи що ?
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Он ватный лже патриот, его картинки расходятся с убеждениями...........как можно постить картинки за Украину, но при этом любить януКовоща и рыгов? Восхвалять диктатора Лукашенка?
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чуєш давай ще почнемо штирями міряться...
у кожного свої мухи в голові а у мене ще і таракани.
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Больной пенсионер Джамал уже начал бред на эту тему писать.
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Брате , воно безнадійно хворіє.Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе - Цензор.НЕТ 5904Я на нього не ображаюсь. Даже трошки жалко його.Жінки стороною обходять і глузують з нещасного.
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Ватный пенсионер, почему в спаме прячешься, не успеваю прочитать твои жалкие высеры Что от старости уже не встаёт дряблое достоинство..а..ха..ха..ха
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поэтому,за сепаратизм и руссофилию,надо лишать гражданства и пенсий,пусть жрут гречку и быстее сдыхают.
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Эти Украинцы отдали свою жизнь за мир и свободу в Одессе!!! Слава героям!!!
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Ненормальній , харе спамить.Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе - Цензор.НЕТ 2669
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найкраща пам'ять - це за єдного, 10 руськомірців! руськиймір має тікати звідусіль, поки не натворив бід неписаних!
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погибли при ликвидации русской банды в Одессе...поэтому теперь в Одессе мир и нет войны как в Донецке
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Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе - Цензор.НЕТ 544СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 1 мая
М.Лермонтов Настанет год, России черный год Когда царей корона упадет Забудет чернь к ним прежнюю любовь И пища многих будет смерть и кровь

Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе - Цензор.НЕТ 1040
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПамять погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж
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