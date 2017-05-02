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 Киевские новости, Фоторепортаж
  2017  38
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 К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Гвардейцы бригады быстрого реагирования НГУ приступили к несению службы по обеспечению безопасности проведения песенного конкурса "Евровидение - 2017"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

"С целью поддержания мер безопасности во время проведения песенного конкурса Евровидение - 2017 личный состав бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины совместно с работниками Национальной полиции приступил к выполнению служебно-боевых задач на стационарных постах г. Киева. С личным составом бригады проведены инструктивные занятия по вопросам организации и порядка несения службы, доведены требования нормативных документов, регламентирующих порядок взаимодействия и совместных действий с сотрудниками Национальной полиции и другими службами", - сказано в сообщении.

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К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 01К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 02К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 03К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 04

"Личный состав бригады полностью готов к выполнению возложенных задач. Наша цель - обеспечить на высоком уровне правопорядок и безопасность граждан, а также гостей песенного конкурса", - отметил первый заместитель командира бригады - начальник штаба подполковник Николай Мишакин.

В ведомстве напомнили, что во время майских праздников в стране, военнослужащие Национальной гвардии Украины выполняют служебные обязанности по охране общественного порядка в городе Киеве. Главной целью является недопущение провокаций, террористических проявлений и нарушений прав и свобод граждан.

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К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 05К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 06К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 07К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 08К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии 09
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Воины Нацгвардии.) А до Майдана их называли "ментами пазорными".
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Ти хто був до майдана здриснули, зараз в параші мітинги розганяють, і бьють кацапів.
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Судя по виду они никого не будут разгонять, а просто пристрелят. Не пытайся скакать даже на одном месте.)
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Я просто восхищаюсь новыми украинскими властями. Хорошо вас взяли ежовыми рукавицами за яйца. Даже СМИ восхваляют палицию. Воины. Надо же.)
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Какие к черту воены? Рыцари обезьянников?
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Ну звісно для мазахіста кацапа це дикунство, але для таких як ти виродків, хлопці зроблять виключення, і вату з голови по вибивають.

На фото якраз те до чого кацап- раб звик.

К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9769
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Ухаха. Вы даже не протестуете. Нерабы вы болеете часом?)
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Кобыла в кокошнике, не захлебнись своим же навозом. В прошлом году такие, как ты позорища, стонали, что ничего Украина не проведет. Теперь то козырек на сцене не такой, то логотип не эдакий, теперь к охране прицепились. Фу, мерзость...
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Да нафиг мне сдался ваш конкурс педиков. Вы уже свою столицу в цвета педиков раскрасили. А когда нерабы начнут шпилить друг друга в зад чтобы стать Цеевропой?
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Потому что новый режим вас научил, что протестовать плохо. Выдресссировал.)
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Вы теперь дрессированные нерабы.
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Petunya Lekseich

Друзья: 0
В друзьях у: 0 Очередной тролль, как ему еще Джамал не лайкает
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Звісно будуть стрілять кацапів та сепарів, адже вони загроза суверенітету України. Вряд чи встигне кацап з колін піднятись.
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Не смішіть , дана структура створена як противага армії, яка завжди мала довіру в українців. Саме через це армія і відродилась хоч трохи , так як вона і є єдиним організмом з аборигенами. .Поцгвардія породження страху влади , і створена для свого захисту. І саме через те вони краще оснащені ніж армійці.
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Как каацпы всех стран воспринимают хорошие новости из Украины? С трудом...
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К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии - Цензор.НЕТ 8475
Бог послав, не інакше: мережу шокував священик на Rolls-Royce у Києві - это твои кумиры
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Комусь гріхи відпустив замість бога, чиюсь грішну душу врятував, ось і винагорода.
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ві фсё врёті,он дорогу переходил,это монтаж,и фаташоп
наши попы,в церковь на бентли не ездять
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А это дружинники-титушки Кивы форму выдалиК охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5028
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тот что с лева больше на чаловека похож....
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на втором и четвёртом фото как то много командиров, для такого количества бойцов!!!
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"Воїни " загороджувальних загонів , в яких вороги добровольці і атошники .
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Известная российская певица заявила, что ее маму избили в Киеве. Видео
певица рассказала о "жестоком избиении" ее матери, которая живет в Киеве.
российская исполнительница Лолита в эфире одного из пропагандистских телеканалов рассказала о "жестоком избиении" ее матери, которое якобы произошло три года назад.
что мама Лолиты вместе с дочерью певицы живут в Киеве, пишет РБК-Украина.
мою маму избили три года назад на улице, и у нее было сотрясение мозга, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и России. Мама вела ребенка из школы в пять часов вечера. Шла и разговаривала с моей дочкой. Сзади был оглушительный удар. Мама упала, еще били ногами. При этом не взяли ни кошелек, ни другие вещи. Я не собиралась этого делать до сегодняшнего момента, но я взяла своей семье охрану", - рассказала Лолита в эфире НТВ.
Также артистка сообщила, что ее мать очень эмоционально отреагировала на запрет въезда в Украины для Лолиты.
"Самое страшное было в восемь утра, когда ты звонишь маме, и она говорит: "Ты уже приехала? Я тебя жду с завтраком". Как раз время прибытия поезда в Киев. Я говорю: "Мамочка, ты извини…". Я начала подбирать слова. И она как заплачет, как маленький ребенок. Просто я понимаю, что когда так борются с людьми, которые не связаны ни с политикой, ни с какой-то военной тайной, это говорит о слабости", - сказала Лолита.
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Ото шльондра! как то хвасталась: в 12 лет бегала в Андреевкую "причащаться" раза по 3,чтоб вставляло)
так что привікшая мама ...и не такое видела.
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фил мутант редкий,впрочем как и боря мойсеев,одного поля ягодки
интересно,хуйла в мавзолей поместят,после эл.стула,или в море выбросят с кузнецова,обвёрнутого в тряпку аквафреша
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиК охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии. ФОТОрепортаж
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