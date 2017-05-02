 К охране общественного порядка на время Евровидения в Киеве приступили воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
"С целью поддержания мер безопасности во время проведения песенного конкурса Евровидение - 2017 личный состав бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины совместно с работниками Национальной полиции приступил к выполнению служебно-боевых задач на стационарных постах г. Киева. С личным составом бригады проведены инструктивные занятия по вопросам организации и порядка несения службы, доведены требования нормативных документов, регламентирующих порядок взаимодействия и совместных действий с сотрудниками Национальной полиции и другими службами", - сказано в сообщении.
"Личный состав бригады полностью готов к выполнению возложенных задач. Наша цель - обеспечить на высоком уровне правопорядок и безопасность граждан, а также гостей песенного конкурса", - отметил первый заместитель командира бригады - начальник штаба подполковник Николай Мишакин.
В ведомстве напомнили, что во время майских праздников в стране, военнослужащие Национальной гвардии Украины выполняют служебные обязанности по охране общественного порядка в городе Киеве. Главной целью является недопущение провокаций, террористических проявлений и нарушений прав и свобод граждан.
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На фото якраз те до чого кацап- раб звик.
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В друзьях у: 0 Очередной тролль, как ему еще Джамал не лайкает
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Бог послав, не інакше: мережу шокував священик на Rolls-Royce у Києві - это твои кумиры
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наши попы,в церковь на бентли не ездять
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Хе-хе.. Тарапунька и Штепсель
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певица рассказала о "жестоком избиении" ее матери, которая живет в Киеве.
российская исполнительница Лолита в эфире одного из пропагандистских телеканалов рассказала о "жестоком избиении" ее матери, которое якобы произошло три года назад.
что мама Лолиты вместе с дочерью певицы живут в Киеве, пишет РБК-Украина.
мою маму избили три года назад на улице, и у нее было сотрясение мозга, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и России. Мама вела ребенка из школы в пять часов вечера. Шла и разговаривала с моей дочкой. Сзади был оглушительный удар. Мама упала, еще били ногами. При этом не взяли ни кошелек, ни другие вещи. Я не собиралась этого делать до сегодняшнего момента, но я взяла своей семье охрану", - рассказала Лолита в эфире НТВ.
Также артистка сообщила, что ее мать очень эмоционально отреагировала на запрет въезда в Украины для Лолиты.
"Самое страшное было в восемь утра, когда ты звонишь маме, и она говорит: "Ты уже приехала? Я тебя жду с завтраком". Как раз время прибытия поезда в Киев. Я говорю: "Мамочка, ты извини…". Я начала подбирать слова. И она как заплачет, как маленький ребенок. Просто я понимаю, что когда так борются с людьми, которые не связаны ни с политикой, ни с какой-то военной тайной, это говорит о слабости", - сказала Лолита.
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так что привікшая мама ...и не такое видела.
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интересно,хуйла в мавзолей поместят,после эл.стула,или в море выбросят с кузнецова,обвёрнутого в тряпку аквафреша
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