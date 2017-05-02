 Завод полиэтиленовых изделий горел на Хмельнитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области.
Сотрудник предприятия, которое расположено в с. Ружичанка, позвонил в службу спасения с сообщением о возгорании 1 мая около 23:10.
В результате пожара никто не пострадал.
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