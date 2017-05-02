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Все про:завод (306) пожар (3180) Хмельницкий (303) ГСЧС (988)

 Завод полиэтиленовых изделий горел на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой области горел завод полиэтиленовых изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области.

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Сотрудник предприятия, которое расположено в с. Ружичанка, позвонил в службу спасения с сообщением о возгорании 1 мая около 23:10.

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Огонь распаространился на 350 кв. м. и был локализован в 23:33, ликвидирован в 23:44. К ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава на 5 единицах пожарной и специальной техники.

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"Тушение пожара осложняло большое пожарная нагрузка, а также позднее сообщение о возгорании. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.

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В результате пожара никто не пострадал.

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Если там выпускали презервативы,то пострадают много незащищённых девушек.
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Швидше за все згорів цех по виробництву в"єтнамок!!! В чом тепер будут ходити українські ДРГ, хто ім постачатиме сині в"єтнамки !!!)))
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"Подавляющее большинство презервативов изготавливаются из натурального латекса (сок каучукового дерева гевея). Очень незначительная часть презервативов производится из натуральной кожи и естественных мембран (кишки и т.д.), так как они оказываются слишком дорогими и зачастую не обеспечивают необходимой защиты. В качестве эксперимента производятся небольшие партии презервативов из искусственных полимеров, однако, для них пока не удалось достичь приемлемых показателей по растяжению и прочности.............Зная возможности и фантазии наших экспериментаторов-барыг,никто не застрахован от всевозможных интерпретаций материала оных изделий))).
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Понравился плавный переход от пожара к презервативам!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗавод полиэтиленовых изделий горел на Хмельнитчине. ФОТО
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