 Завод полиэтиленовых изделий горел на Хмельнитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области Сотрудник предприятия, которое расположено в с. Ружичанка, позвонил в службу спасения с сообщением о возгорании 1 мая около 23:10.

Огонь распаространился на 350 кв. м. и был локализован в 23:33, ликвидирован в 23:44. К ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава на 5 единицах пожарной и специальной техники.

"Тушение пожара осложняло большое пожарная нагрузка, а также позднее сообщение о возгорании. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.В результате пожара никто не пострадал.