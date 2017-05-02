EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4808  86
Материалы по теме:
Все про:митинг (2803) Одесса (5551) Нацполиция (7188) провокация (1171)

 Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж

По состоянию на 8 утра ситуация в Одессе остается спокойной. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники.

Об этом сообщает местный 7 канал, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе на Куликовом поле установили рамки металлодетекторов. Через них уже пропускают к Дому профсоюзов людей с цветами. Площадь оцепили правоохранители, на месте находятся руководители силовых ведомств и председатель ОГА", - сообщает. издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 01Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 02Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 03Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 04Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 05Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 06

"По состоянию на утро в Одессе спокойно. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники. Приехали НГУшники и спецназовцы. На месте есть КрАЗы. С14 приехали на маевку в Одессу. Полиция "попалила" С14. По рациям передали, что нужно проверить их", - сообщил с места событий журналист Александр Рудоманов.


Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 07Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы 08

Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вата одеська несе під Будинок профспілок квіти..

Що нести решті "неватних людей Одеси" ..

Може вату ?
А ввечері.коли стемніє,достатньо випадкового сірника (та не дай Бог !!!) )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая ж это трагедия? не дали развиться "русиш миру" в Одессе. это праздник. сделали б так на дамбесе не было б сейчас смертей наших солдат каждый день.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це до речі,ідея..

Оскільки св"ят в Україні забагато ,треба у травні кількість їх скоротити..

День солідарності трудящих перенести й обмежити 2 травня.
І зробити центром св"яткування в Україні Одесу і будинок Профспілок.

БЕз жодних коментарів і натяків .


 показать весь комментарий
Ответить
 
До речі,хтось хімію зі школи пам"ятає ?
чим просочити вату ,щоб давала червоне полум"я (Цвет кумача ?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
я помню! я горжусь! и второго мая я делаю шашлык на вате...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эт ты для сру сайтов заготовку сделал... о кровожадности украинцев? Аль па жизни "добрейший"? Не есть хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вата пришла чтить память тех кто пытался организовать в Одессе одыныры? да их нужно паковать всех сразу, этих почитателей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх пі**орасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не треба йти агітовать за вату, бо ми пі з дулей вам таких понакладаєм що Данія здригнеться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А де тут Лесь(що Подерев"янський) назвав одеську "вату" ..!?
хіба що у графі "одеські пі..аси" )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй.(С)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
при "порохе", по какому-то сговору между кланами, сепаров не пакуют
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смерть людей конечно трагедия тут без всяких, но тогда Вата тогда сама до и палась, а теперь ноет....небось если б сожгли патриотов сейчас би стебались на всех форумах как жгли бандеровцев, но вишло иначе....никто никого не заставлял тогда идти и орать за Одесскую республику!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людей с цветами надо паковать и вывозить в Лугандон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит закон надо менять.Хотят рюзге мира,пускай получают.По просьбам трудящихся,как в СеСеСере.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...людей с цветами пропускают через металлодетекторы."

Правильная мера, а то кто-нибудь пронесет шампуры или решетки для барбекю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вілкул у ночі вже там відмітився ..... падла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусора это 5 колона параши.Им по..й кому служить.Одесса яркий пример.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусоров не привозят с Тау - Кита , они часть местной среды , львовский Беркут на коленях когда то стоял посреди города и просил прощения .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусаров набирают сАбакові с Отброськиніми и Голубанами,вот и результат.Надо менять не ППСников на ряженіх клоунов,а генералов и полканов в министерстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу , у нас трешка зелени стоило попасть в новую полицию , полиция новая а расценки старые .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу, а почему ж вы тогда не заявили в прокуратура или, на худой конец, в сми не обратились? может потому, что вам достаточно и пустого высера на форуме цензора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а почему не моркофку??? я ведь типо за арсэна тут впрягся? чет шохи совсем мелкие пошли)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
не заявили в прокуратура или, на худой конец, в сми не обратились

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 109

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу там сегодня рулят не одесские.... киевское начальство наверное все взяло на контроль...одесские тока исполняют и по ходу спецура не одесская....а погони одесским копам дороже чем скрепи вати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вата ждет шоу, чтоб опять себя обявить страдальцами, но етого по ходу не случиться силовивики вероятно имеют указания недопустить никаких столкновений и будут паковть все с обеих сторон....в принципе правильно....ми ж правовое государство....зачем нам картнки....дадут возможность возложить цвети и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас демократична країна..

І навіть вата має право поплакати на руїнах Імперії.

Але не більше ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
௵_Надежда‏ @nadezdanba 30 апр.
А вы знали, что они являются гражданами Швейцарии? Губа не дура, как говорится.. Российский патриот - это не убеждения! Это работа такая!

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 9713
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ahmad‏ @AlAhmediya 24 ч.24 часа назад
1.05.1966 - студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше Киевского института нар.хозяйства национальный Флаг
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я пропоную всіх цих ватників сфоткати і в базу миротворця записати. А потім видати паспорт не громадянина України.або депортувати на россію і хай там жаліють згорівшу вату.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не підходить , там треба порушення закону вказувати .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Призыв к нарушению целостности границ государства Украина , легко шьется , самый тупой мент это сделает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это же наши люди.Тука будет против.Это же разрыв всех связей.А как же наши люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судячи з кількості зеленої маси, що лежить під парканом, Одеса ще має шанси на остаточне і самостійне звільнення від червонозадих зомбаків. Для цього треба в першу чергу міську раду у повному складі витягти на Куликове поле і ввічливо так запропонувати їм шашличків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватники несуть квіти не згорілим тушкам (більшість яких були з паспортами рашки та "недодністров'я"). Ватники несуть квіти здохлим проектам "наворосія" і "рузгій мір".

2.05 - день епічного фейлу тих кацапських проектів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что - "аффтор, жги исчо" ?) Они ведь только силу понимают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не одесит. Вважаю що 47 колорадських тушок - це не просто мізерна, це нулева ціна миру на півдні України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сьогодні день смаженої вати в Одесі, ну а потім були смажені буряти. Тільки вже на Домбасі, а Одеса уникнула цієї долі завдяки спаленій ваті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поле куликово находится в Тульской области,там где РАБссиянскик сказочники типа победили якутомонголов в Куликовской битве типа...,какого фига в Одессу прут а не туда загадка природы вяликихъ Сталагмитов.. ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто так 2 травня для гражданіна порошенко неминеться. Аваков матіос та луценко готуйтесь.за все потрібно відповідати буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эй, гражданіна! Ты туда не ходи, ты сюда ходи! Кирпич башка попадёт - совсем мёртвый будешь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не...за вату одесскую отвечать будет вата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы не шашлыки 2 мая тогда, то 2 мая сейчас промежду руин Одессы таки ездили бы путинско-фашистские танки и Грады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вы посмотрите на тех, кто несет цветы вате, то увидите большинство не коренных одесситов. Это те, кто переселился из россии после службы в армии и их потомки. Удивляться нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так коренным одесситам по фиг белые или красные , им главное что бы не мешали делать деньги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хроники Хунты @JuntaChronicles
Колорадница - славянский традиционный праздник, отмечаемый 2 мая. В конце праздника торжественно сжигают чучело Колорада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я ж позавчера предупреждал,Спецназ выехал в Одессу немедленно. :p Технари киносъёмщики тоже. каждого вытрусят до трусов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10 поклонников спаленной ваты. Вот Одесса -мама жжет!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу после металодетекторов,на поезд и в рашку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цветочки говорите.... я б пропускал тех кто цветочки несет, но ток если у него флаг украины в руках....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 30 апр.
Самара: в городе открылся музей "величие россии"! Посетив который вы сможете окунуться в быт "людей" каждый год штурмующих за дидов Берлин!

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 4690
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они погибли за свободную и неделимую Украину.... парадокс... ежелибы были живы, то, не дай Бог, была бы ышо одна дыныра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Dmitry Dibenko‏ @DmitryDibenko 30 апр.
Идентифицировать путена лучше всего проводя биологическую проверку возраста - по количеству кольц на шее после среза ботоксной головы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера с одним спорил 9-е это праздник победы над фашизмом или день памяти погибших На аргумент ,что в Параше фашизм так и не победили ,а только заразились ,ничего не оветил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К Центральной Шашлычной надо нести Циплят Табака завёрнутых в аквафреш
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВЦИОМ большенство россиян за ле пен.......ебнутая вата!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В честь такого свята іду ловити русскоговорящего младенца на шашлик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, негусто скорбящих. Если нет возможности для массовых беспорядков, кремлевские сразу теряют интерес к теме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лесь Подерв'янський. Цікаві досліди (Проджовження)

Дійові особи
Вчитель Мирон Опанасович.
Вчителька Зоя Жорівна.
Піонер Гриша.
Піонер Миша.
Піонер Вася.
Піонерка Стася.
Другорічник Носенко, тоже піонер. Дiя перша.
Шкільна лабораторія. Посередині стирчить пластмасовий скелет, обабіч його глобус і тваринний куточок. В куточку величезний оберемок вати.
Вінчає обстановочку портрет Дарвіна. Дарвін на портреті показує руками на брудну обізьяну. З рота у Дарвіна вилазе напис: "Бога нема". Входить вчитель Мирон Опанасович і вчителька Зоя Жорівна.
Зоя Жорівна. Мирон Опанасович, шо в нас по плану?
Мирон Опанасович. Чергове заняття по вивченню кольору вогню
Кінцева мета: на прикладі паління вати вату до переконання, шо Росії нема.
Зоя Жорівна. Одна думка, шо Росія є - це вже ху*ня, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. Звичайно, ху*ня, Зоя Жорівна, ще й яка ху*ня. Це ідеалістичний онанізм. (Обоє замисленно мовчать, мабуть думають про Росію)

Зоя Жорівна.. Ну що ж ,почнемо.
Чи принесли ви ,Мироне Опанасовичу Родамін Б,щоб дим мав з вати червоний колір ?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вступительный экзамен в ВУЗе,профессор : берем билет,готовимся.
первым подходит мацкаль : билет №3,вопрос : когда началась куликовская битва?ответ 1380 году.Профессор ответ неверный,следующий..,заходит питерский хмырь,вопрос тот же,когда началась Куликовская битва? ответ : 8 сентября 1380 года..,ответ неправильный..,следующий...,входит парнишка с Полтавы,вопрос понятен?так пане професоре,дякую..,Куликовське срожение почалося на Свiтанку з ранку...,Профессор : и это правильный ответ.Поздравляю вы приняты...,я не спрашивал в каком году ..я спросил КОГДА..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти