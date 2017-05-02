 Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местный 7 канал, передает Цензор.НЕТ.
"В Одессе на Куликовом поле установили рамки металлодетекторов. Через них уже пропускают к Дому профсоюзов людей с цветами. Площадь оцепили правоохранители, на месте находятся руководители силовых ведомств и председатель ОГА", - сообщает. издание.
"По состоянию на утро в Одессе спокойно. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники. Приехали НГУшники и спецназовцы. На месте есть КрАЗы. С14 приехали на маевку в Одессу. Полиция "попалила" С14. По рациям передали, что нужно проверить их", - сообщил с места событий журналист Александр Рудоманов.
Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
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Що нести решті "неватних людей Одеси" ..
Може вату ?
А ввечері.коли стемніє,достатньо випадкового сірника (та не дай Бог !!!) )
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Оскільки св"ят в Україні забагато ,треба у травні кількість їх скоротити..
День солідарності трудящих перенести й обмежити 2 травня.
І зробити центром св"яткування в Україні Одесу і будинок Профспілок.
БЕз жодних коментарів і натяків .
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чим просочити вату ,щоб давала червоне полум"я (Цвет кумача ?)
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хіба що у графі "одеські пі..аси" )))
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https://twitter.com/apiontkovsky
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Правильная мера, а то кто-нибудь пронесет шампуры или решетки для барбекю.
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І навіть вата має право поплакати на руїнах Імперії.
Але не більше ))
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А вы знали, что они являются гражданами Швейцарии? Губа не дура, как говорится.. Российский патриот - это не убеждения! Это работа такая!
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1.05.1966 - студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше Киевского института нар.хозяйства национальный Флаг
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2.05 - день епічного фейлу тих кацапських проектів.
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Киeв 01.05.2017 маёвка в разгаре
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Колорадница - славянский традиционный праздник, отмечаемый 2 мая. В конце праздника торжественно сжигают чучело Колорада.
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Тебе ж говорили: -"Воду в Крым отключим, а ты БИндера, БИндера!"
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https://www.youtube.com/watch?v=nMS6QfdmcdY
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Самара: в городе открылся музей "величие россии"! Посетив который вы сможете окунуться в быт "людей" каждый год штурмующих за дидов Берлин!
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Идентифицировать путена лучше всего проводя биологическую проверку возраста - по количеству кольц на шее после среза ботоксной головы
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Дійові особи
Вчитель Мирон Опанасович.
Вчителька Зоя Жорівна.
Піонер Гриша.
Піонер Миша.
Піонер Вася.
Піонерка Стася.
Другорічник Носенко, тоже піонер. Дiя перша.
Шкільна лабораторія. Посередині стирчить пластмасовий скелет, обабіч його глобус і тваринний куточок. В куточку величезний оберемок вати.
Вінчає обстановочку портрет Дарвіна. Дарвін на портреті показує руками на брудну обізьяну. З рота у Дарвіна вилазе напис: "Бога нема". Входить вчитель Мирон Опанасович і вчителька Зоя Жорівна.
Зоя Жорівна. Мирон Опанасович, шо в нас по плану?
Мирон Опанасович. Чергове заняття по вивченню кольору вогню
Кінцева мета: на прикладі паління вати вату до переконання, шо Росії нема.
Зоя Жорівна. Одна думка, шо Росія є - це вже ху*ня, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. Звичайно, ху*ня, Зоя Жорівна, ще й яка ху*ня. Це ідеалістичний онанізм. (Обоє замисленно мовчать, мабуть думають про Росію)
Зоя Жорівна.. Ну що ж ,почнемо.
Чи принесли ви ,Мироне Опанасовичу Родамін Б,щоб дим мав з вати червоний колір ?....
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первым подходит мацкаль : билет №3,вопрос : когда началась куликовская битва?ответ 1380 году.Профессор ответ неверный,следующий..,заходит питерский хмырь,вопрос тот же,когда началась Куликовская битва? ответ : 8 сентября 1380 года..,ответ неправильный..,следующий...,входит парнишка с Полтавы,вопрос понятен?так пане професоре,дякую..,Куликовське срожение почалося на Свiтанку з ранку...,Профессор : и это правильный ответ.Поздравляю вы приняты...,я не спрашивал в каком году ..я спросил КОГДА..
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