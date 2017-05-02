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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)

По состоянию на 8 утра ситуация в Одессе остается спокойной. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники.

Об этом сообщает местный 7 канал, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе на Куликовом поле установили рамки металлодетекторов. Через них уже пропускают к Дому профсоюзов людей с цветами. Площадь оцепили правоохранители, на месте находятся руководители силовых ведомств и председатель ОГА", - сообщает. издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция

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"По состоянию на утро в Одессе спокойно. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники. Приехали НГУшники и спецназовцы. На месте есть КрАЗы. С14 приехали на маевку в Одессу. Полиция "попалила" С14. По рациям передали, что нужно проверить их", - сообщил с места событий журналист Александр Рудоманов.


Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы 07Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы 08

Вместе с тем, на одесских домах вывесили флаги Одессы с траурными лентами, пишет Думская. По данным издания, какая-то женщина пыталась пройти на Куликово поле с георгиевской лентой, с ней провели беседу, провокационный предмет изъяли.

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Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
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Сразу после металодетекторов,на поезд и в рашку
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цветочки говорите.... я б пропускал тех кто цветочки несет, но ток если у него флаг украины в руках....
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 30 апр.
Самара: в городе открылся музей "величие россии"! Посетив который вы сможете окунуться в быт "людей" каждый год штурмующих за дидов Берлин!

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 4690
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Они погибли за свободную и неделимую Украину.... парадокс... ежелибы были живы, то, не дай Бог, была бы ышо одна дыныра.
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Dmitry Dibenko‏ @DmitryDibenko 30 апр.
Идентифицировать путена лучше всего проводя биологическую проверку возраста - по количеству кольц на шее после среза ботоксной головы
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Вчера с одним спорил 9-е это праздник победы над фашизмом или день памяти погибших На аргумент ,что в Параше фашизм так и не победили ,а только заразились ,ничего не оветил
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К Центральной Шашлычной надо нести Циплят Табака завёрнутых в аквафреш
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ВЦИОМ большенство россиян за ле пен.......ебнутая вата!
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Еслі б расія голосовала би за Ким чен Ира -результат бил би еще внушительней..


Особенно всех поразила мощь корейских танков.. когда ударом со всех стволов чуть не потопили пиндоский "Винсон"..

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В честь такого свята іду ловити русскоговорящего младенца на шашлик.
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Да, негусто скорбящих. Если нет возможности для массовых беспорядков, кремлевские сразу теряют интерес к теме.
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Лесь Подерв'янський. Цікаві досліди (Проджовження)

Дійові особи
Вчитель Мирон Опанасович.
Вчителька Зоя Жорівна.
Піонер Гриша.
Піонер Миша.
Піонер Вася.
Піонерка Стася.
Другорічник Носенко, тоже піонер. Дiя перша.
Шкільна лабораторія. Посередині стирчить пластмасовий скелет, обабіч його глобус і тваринний куточок. В куточку величезний оберемок вати.
Вінчає обстановочку портрет Дарвіна. Дарвін на портреті показує руками на брудну обізьяну. З рота у Дарвіна вилазе напис: "Бога нема". Входить вчитель Мирон Опанасович і вчителька Зоя Жорівна.
Зоя Жорівна. Мирон Опанасович, шо в нас по плану?
Мирон Опанасович. Чергове заняття по вивченню кольору вогню
Кінцева мета: на прикладі паління вати вату до переконання, шо Росії нема.
Зоя Жорівна. Одна думка, шо Росія є - це вже ху*ня, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. Звичайно, ху*ня, Зоя Жорівна, ще й яка ху*ня. Це ідеалістичний онанізм. (Обоє замисленно мовчать, мабуть думають про Росію)

Зоя Жорівна.. Ну що ж ,почнемо.
Чи принесли ви ,Мироне Опанасовичу Родамін Б,щоб дим мав з вати червоний колір ?....
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Вступительный экзамен в ВУЗе,профессор : берем билет,готовимся.
первым подходит мацкаль : билет №3,вопрос : когда началась куликовская битва?ответ 1380 году.Профессор ответ неверный,следующий..,заходит питерский хмырь,вопрос тот же,когда началась Куликовская битва? ответ : 8 сентября 1380 года..,ответ неправильный..,следующий...,входит парнишка с Полтавы,вопрос понятен?так пане професоре,дякую..,Куликовське срожение почалося на Свiтанку з ранку...,Профессор : и это правильный ответ.Поздравляю вы приняты...,я не спрашивал в каком году ..я спросил КОГДА..
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Історики дослідили, що Куликівської битви не було. Москалі її придумали, як і 28 панфіловців.
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"Так все убитые на 90 процентов были простые люди совершенно безвинные", - умно! На 90%! А оставшиеся 10%? А кого убили перед этим?
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Слышь. Друг "киевлянина" из оппоблока... если бы не эти жертвы, то щас жил бы в киевской путлеровской республике... Устраивает? На фиг с пляжа... и одесского тож.
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Так проанализируй его слова, ведь там полно лжи.
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Та я эту мерзость за версту чую!... Соловей и иже с ним научили...
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Что же это за бред. Есть же масса видео, которое показывает, что было на самом деле. Не было там поэтов и беременных женщин. Первый городской канал снимал все и транслировал вживую. На Греческой площади стреляли с крыши Афины по проукраинским . Милиция расступалась , вылазил между ними кто- то , кто стрелял по мирной демонстрации ультрас , потом ряды ментов смыкались, пряча убийц. Шесть человек были расстреляны в центре города. Тогда находящиеся в ужасе ультрас и примкнувшие к ним уже просто одесситы погнали убийц к Куликовому полю, где стояли палатки антимайдана. С крыши дома профсоюзов стреляли из автоматов, это были совсем не поэты и пэнсионэры, конечно, там были и обычные одурманенные , я не берусь судить о их мотивациях сдать врагу родной город. Перепуганные они заперлись в доме профсоюзов. И возгорание там началось изнутри! На третьем этаже. Это сталинская постройка, там третий этаж, все равно, что пятый в обычном доме. Невозможно туда было до бросить никакой огонь извне. Потом очень долго не ехала машина мчс, которым управлял скотина боделан. Который тоже был 'в теме', ждали, чтоб хорошо разгорелось.
Так вот спасали горевших именно майдановцы. Там стояли леса для ремонта. Именно так вытащили и спасли много людей.
Десять из 42 выбросились из окон. Остальные задохнулись, а не сгорели.
Конечно, виновата власть наша. Нужно рассказывать правду, а не сохранять тупое молчание.
Вопреки устоявшемуся мнению, никто никого не жег! Они сами себя спалили.
А эти молодые ребята , расстрелянные в центре города, спасли нас всех! Не только Одессу. В тот день решилась судьба всей Украины. Вечная им память и благодарность, что мы сейчас не сидим по подвалам , а нормально живем.
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Поддерживаю ваш пост. И особенно про МОЛЧАНИЕ ВЛАСТИ.
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Слышь. "киевлянин" из оппоблока... если бы не эти жертвы, то щас жил бы в киевской путлеровской республике... Устраивает? На фиг с пляжа... и одесского тож.
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самое страшное,что организаторы этого палаточного городка--смылись,бросив людей,отрабатывающих свою сотку,подонки((( живут и боломутят народ,твари(((
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головне, щоб священний вогонь був готовий до роботи....
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интересно за кого тогда приехали болеть в ОДЕССУ кацаПсины,за Черноморец или Металлист?
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Туда народ надо пропускать не через МЕТАЛЛОдетектор, а через ВАТОдетектор!
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Разве туда нормальный человек придёт? Только ватный идиот ...............
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Лишнехромосомные идиоты, разве вата зарыта на куликовом поле или в доме профсоюзов, зачем туда цветы несут? Может этим ватным дебилам стоило кладбища посетить?
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Концерт кого? Я не ватный идиот, поэтому мне там делать нечего было среди быдла, любителей хуйла, лузеров, зэков, алкашей, наркоманов и прочего руцкого дерьма. Но если даже допустить мою смерть в доме профсоюзов, то моя мать пришла бы ко мне на кладбище и поминала там..............
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Одесса имела все шансы стать тем, во что превратились сейчас Донецк и Луганск! Низкий поклон людям уничтожившим в ДП российских диверсантов!

Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 6017
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Это точно вранье. Все время общаюсь с коренными одесситами.
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Травневий шашлик по-одеськи,один з найкращих рецептів приготування вати.
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Та же полимилиция, которая УСТРОИЛА массовое сожжение, сегодня... охраняет( какая же мерзость
Кто подзабыл, посмотрите видео с бэб камер и комментарий одессита - Что случилось в Одессе 2 мая 2014?
Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 5670
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История скреп‏ @Skrepo_history 29 апр.Еще1945г. Советские пленные подняли портрет Сталина в честь освобождения Бухенвальда. Многие из них транзитом проследуют из Бухенвальда в ГУЛАГ
Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей с цветами пропускают через металлодетекторы - Цензор.НЕТ 9781
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Каких "одесситов"? Тех, кто стелял в футбольных фанатов? Или тех, кто из автоматов из за спин ментов стрелял?
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Толерантность и либерализьм не всегда приводят к положительным результатам.

Запомни сынок, не всего в жизни можно добиться кулаками. Иногда приходится брать в руки хорошую палку!
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Чистка депутатського кодла все-одно неминуча. Так буде!
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Из этого дома профсоюзов - нужно сделать военный гарнизон.
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В 300-х метров от него находится штаб ОК и штаб ВМС , а 500-600 м до военного госпиталя.
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То все в сотнях метров, а нужно заселить это здание силовой структурой чтобы вата боялась туда ходить.
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Так здание находится на чьем то балансе , это с собственником решать надо , это как бы раз , во вторых бюджет ВСУ не может покрыть строительство казарм и общаг для контрактников , а выбрасывать бабки не поймешь на что сей час не то время.
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Шо то судя по фоткам,вата в Одессе перегорела!
Где нескончаемые ватные потоки,с низабудинипрастим.НЕТ!
То то!
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Еще не вечер,может все быть.
Одесситы ОЧЕНЬ благодарны мальчишкам ультрас не только с Одессы,НО И ХАРЬКОВЧАНАМ!!!Не испугались и не отступили...И главный удар по "руське мир" нанесли именно граждане тех городов на которые кремляди делали бОльшую ставку.А ху-ху оказалось не хо-хо.
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Блогер Руслан Каримов про 2-е мая 2014 в Одессе...
"Про второе мая хочу написать...
Пишет newkozak.co.ua
Вспомнилось как убивали евромайдан в Донецке, как просто битами валили на землю и разбивали черепа вперемешку с коленными чашками... а потом вспоминаю женщину, привязанную к столбу с украинским флагом, и как "русский мир" её обхаркивает и бьёт... а помните Харьков, когда избитый майдановец лежал на ступеньках в переходе и пожилая мразь каблуком пыталась пробить ему голову?!! Так вот за Одессу.
Одесса, в те дни ничем не отличалась ни от Донецка ни от Луганска ни от Харькова! Всё та же агрессия "русского мира", всё та же жестокость, циничная и безжалостная!
И первые убитые были Украинские патриоты, которых застрелили с целью запугать и активистов и мирное население...
Закончилось всё домом профсоюзов... но, спасение Одессы, считаю произошло третьего мая, когда провокаторов и фсбэшников при штурме горотдела не допустили к оружию, иначе имели бы вместо Одессочки руины у моря!
Сегодня, когда три года идёт война в нашей стране с подлым и безжалостным "русским миром", надо иметь чёрствое сердце и твёрдую руку!
Слушая вопли ваты и любителей "русского мира", одной рукой надо утереть им слёзы, а другой скорбя вместе с ними вырезать им печень... Хватит уже про "русский мир ", про "второе мая", про "один народ"!
Нет никакого один и русский! Есть мы и они. Они враги, уничтожающие наших сынов, передразнивающие наш язык, стирающие и коверкающие нашу историю, расстреливающие наших пленных, селфящиеся с телами наших погибших солдат, сжигающие наш флаг и желающие разруху нашему дому!
P.S делайте репост, пусть читают..." - написал блогер.
Руслан Каримов
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Слов не нахожу,просто супер. И ..,максимальный репост. Пусть не просто читают,пусть твари понимают,что в этой жизни не всё можно простить.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)
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