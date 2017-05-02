 Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает местный 7 канал, передает Цензор.НЕТ.
"В Одессе на Куликовом поле установили рамки металлодетекторов. Через них уже пропускают к Дому профсоюзов людей с цветами. Площадь оцепили правоохранители, на месте находятся руководители силовых ведомств и председатель ОГА", - сообщает. издание.
"По состоянию на утро в Одессе спокойно. Полиция окружила Куликово поле, работают взрывотехники. Приехали НГУшники и спецназовцы. На месте есть КрАЗы. С14 приехали на маевку в Одессу. Полиция "попалила" С14. По рациям передали, что нужно проверить их", - сообщил с места событий журналист Александр Рудоманов.
Вместе с тем, на одесских домах вывесили флаги Одессы с траурными лентами, пишет Думская. По данным издания, какая-то женщина пыталась пройти на Куликово поле с георгиевской лентой, с ней провели беседу, провокационный предмет изъяли.
Сегодня в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы. Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции. После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри. События 2 мая 2014 г. в Одессе активно использовала российская пропаганда для нагнетания антиукраинских настроений.
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Самара: в городе открылся музей "величие россии"! Посетив который вы сможете окунуться в быт "людей" каждый год штурмующих за дидов Берлин!
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Идентифицировать путена лучше всего проводя биологическую проверку возраста - по количеству кольц на шее после среза ботоксной головы
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Особенно всех поразила мощь корейских танков.. когда ударом со всех стволов чуть не потопили пиндоский "Винсон"..
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Дійові особи
Вчитель Мирон Опанасович.
Вчителька Зоя Жорівна.
Піонер Гриша.
Піонер Миша.
Піонер Вася.
Піонерка Стася.
Другорічник Носенко, тоже піонер. Дiя перша.
Шкільна лабораторія. Посередині стирчить пластмасовий скелет, обабіч його глобус і тваринний куточок. В куточку величезний оберемок вати.
Вінчає обстановочку портрет Дарвіна. Дарвін на портреті показує руками на брудну обізьяну. З рота у Дарвіна вилазе напис: "Бога нема". Входить вчитель Мирон Опанасович і вчителька Зоя Жорівна.
Зоя Жорівна. Мирон Опанасович, шо в нас по плану?
Мирон Опанасович. Чергове заняття по вивченню кольору вогню
Кінцева мета: на прикладі паління вати вату до переконання, шо Росії нема.
Зоя Жорівна. Одна думка, шо Росія є - це вже ху*ня, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. Звичайно, ху*ня, Зоя Жорівна, ще й яка ху*ня. Це ідеалістичний онанізм. (Обоє замисленно мовчать, мабуть думають про Росію)
Зоя Жорівна.. Ну що ж ,почнемо.
Чи принесли ви ,Мироне Опанасовичу Родамін Б,щоб дим мав з вати червоний колір ?....
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первым подходит мацкаль : билет №3,вопрос : когда началась куликовская битва?ответ 1380 году.Профессор ответ неверный,следующий..,заходит питерский хмырь,вопрос тот же,когда началась Куликовская битва? ответ : 8 сентября 1380 года..,ответ неправильный..,следующий...,входит парнишка с Полтавы,вопрос понятен?так пане професоре,дякую..,Куликовське срожение почалося на Свiтанку з ранку...,Профессор : и это правильный ответ.Поздравляю вы приняты...,я не спрашивал в каком году ..я спросил КОГДА..
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"Мосфильм"
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киевскойпутлеровской республике... Устраивает? На фиг с пляжа... и одесского тож.
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Так вот спасали горевших именно майдановцы. Там стояли леса для ремонта. Именно так вытащили и спасли много людей.
Десять из 42 выбросились из окон. Остальные задохнулись, а не сгорели.
Конечно, виновата власть наша. Нужно рассказывать правду, а не сохранять тупое молчание.
Вопреки устоявшемуся мнению, никто никого не жег! Они сами себя спалили.
А эти молодые ребята , расстрелянные в центре города, спасли нас всех! Не только Одессу. В тот день решилась судьба всей Украины. Вечная им память и благодарность, что мы сейчас не сидим по подвалам , а нормально живем.
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киевскойпутлеровской республике... Устраивает? На фиг с пляжа... и одесского тож.
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Кто подзабыл, посмотрите видео с бэб камер и комментарий одессита - Что случилось в Одессе 2 мая 2014?
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Запомни сынок, не всего в жизни можно добиться кулаками. Иногда приходится брать в руки хорошую палку!
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Где нескончаемые ватные потоки,с низабудинипрастим.НЕТ!
То то!
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Одесситы ОЧЕНЬ благодарны мальчишкам ультрас не только с Одессы,НО И ХАРЬКОВЧАНАМ!!!Не испугались и не отступили...И главный удар по "руське мир" нанесли именно граждане тех городов на которые кремляди делали бОльшую ставку.А ху-ху оказалось не хо-хо.
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"Про второе мая хочу написать...
Пишет newkozak.co.ua
Вспомнилось как убивали евромайдан в Донецке, как просто битами валили на землю и разбивали черепа вперемешку с коленными чашками... а потом вспоминаю женщину, привязанную к столбу с украинским флагом, и как "русский мир" её обхаркивает и бьёт... а помните Харьков, когда избитый майдановец лежал на ступеньках в переходе и пожилая мразь каблуком пыталась пробить ему голову?!! Так вот за Одессу.
Одесса, в те дни ничем не отличалась ни от Донецка ни от Луганска ни от Харькова! Всё та же агрессия "русского мира", всё та же жестокость, циничная и безжалостная!
И первые убитые были Украинские патриоты, которых застрелили с целью запугать и активистов и мирное население...
Закончилось всё домом профсоюзов... но, спасение Одессы, считаю произошло третьего мая, когда провокаторов и фсбэшников при штурме горотдела не допустили к оружию, иначе имели бы вместо Одессочки руины у моря!
Сегодня, когда три года идёт война в нашей стране с подлым и безжалостным "русским миром", надо иметь чёрствое сердце и твёрдую руку!
Слушая вопли ваты и любителей "русского мира", одной рукой надо утереть им слёзы, а другой скорбя вместе с ними вырезать им печень... Хватит уже про "русский мир ", про "второе мая", про "один народ"!
Нет никакого один и русский! Есть мы и они. Они враги, уничтожающие наших сынов, передразнивающие наш язык, стирающие и коверкающие нашу историю, расстреливающие наших пленных, селфящиеся с телами наших погибших солдат, сжигающие наш флаг и желающие разруху нашему дому!
P.S делайте репост, пусть читают..." - написал блогер.
Руслан Каримов
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