 В СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".
Издание отмечает: "Вчера (29 апреля) в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.
14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в якобы преступной деятельности украинца.
Российская сторона обвинения утверждает, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с возможной целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Известно, что находясь под стражей Панов Артур неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.
Артура Панова, приехавшего в Ростов-на-Дону из оккупированного Луганска, задержали в декабре 2015 года. По утверждению следствия, во время обыска у молодого человека якобы нашли взрывное устройство. Следователи считают, что Панов якобы планировал теракт в театре имени Горького в Ростове-на-Дону и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии" (RAF).
Панову предъявлены обвинения в в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), склонении к терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), призывах к терроризму (част 1 статьи 205.2 УК), а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). В феврале стало известно, что Панов якобы частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранению и изготовлению взрывчатки. Он отказался признать вину в склонении к терроризму.
По делу также проходит житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, который якобы помогал Панову в подготовке теракта. В переписке Смышляев пояснял Панову, что негативно относится к насильственным способам смены власти; его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК (пособничество в подготовке теракта).
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На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Источник: http://censor.net.ua/n438562
То есть, совершеннолетия Артур достиг у них в тюрьме.
Царство небесное мальчику!
Соболезнование родителям.
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Они ушли, оставив след.
Быть может, они еще вернутся.
Но, пока, они оставили взамен,
Лишь призрачную тень.
Они ушли, ни слова не сказав.
Ушли, покинули, предали,
Оставили нам боль,
что тянется годами.
Они смеялись, плакали, любили.
Ох, если бы мы ведали и знали,
Мы, как могли бы, от бед их берегли.
Мы не успели, опоздали.
Вот, их следы, на краешке земли.
Просто стало скучно им.
И они от нас ушли.
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От столицы до границ Родины моей,
километров нам не счесть.
С голубыми небесами, желтыми полями,
наша Родина великая не имеет края.
Дом, где мы с тобой живем,
то, что в сердце бережем,
называем мы Отчизной,
своей любимой Украиной!
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такое прозвище им дали татары после взятия Казани в 1487 году,царем Иваном Грозным,который вырезал всех жителей,включая женщин и детей
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Вічная пам'ять, Герою!
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= ́Воспоминание молитвы =
Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь предназначение , соль отклонения - Духа Господин
Что смысл смерти нашей провидение , в АТО судьбы освобождения
И фиолетовой тьмы приношения
Что жизни смысл и терпение, без радости родных людей - все страшное мгновение
Хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения
Он понял , что в смерти все одни , он `ОДин там , на фронте избавления
.
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет
Дитя проклятий стало ,видения себя со стороны
Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений
На время став своей души хозяином и страха барин.
Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут
И это Бога крови очищения
Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь одна воспитывая сына
Она ведь знала все молитвы наизусть ,
Семьи устои и ладони согревала жизни Украины
Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения.
Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты
Не для того , что б сын ее погиб первее нее , безумство Кармы осветляя
Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.
Людской молвы чужой страны-соседа зверя
,,Восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения.
Греха и злобы, гордости нарыв заклания,
А уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны.
Им интересны мести опьянение и завоевания ,
Но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение.
А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою ,
Ее астральные поля , национальные ментальные уборы.
И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение.
Он плакал не по детски было , нет ревел навзрыв
Укрывшись от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы.
Не для себя , а для матерей сынов взрастивших , что бы эти Казаки Укропы
Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили
В окопе без преткновения памяти - не для себя ...
Пока снаряды рвались , грады тихо,,подло накрывали из - под шипения надежд хандры
В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвения
Забвения горя, не посланного матери бойца с Луганска ,
Погибшего в котле предательства и совести пленения
И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ?
Забвения Европы-мамы,этой светской рыси
Обещаний данных - поколению героев, напомнивших ее молитвы за нее.
Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести ,
Исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ...
Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына,
Что бы сын ее погиб первее нее -судьбы шипения ,
Свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения .
И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения
Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая ,
Богатая , и достойная на удивление,
А сын пошел без всякого волнения ,
Добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения.
И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки .
Очистив смертью грехи отца он знал себя,
Что кромь него от этой черни для избавления
Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению
Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры
Последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний
Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя.
Их счастье - грех и низость всем без заблуждения ,
Их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей.
Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты.
Панты оленя - в Крыму как в лютой и злой сказке ,
Без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления
Выставить детей ,святыми мамами прикрывшись - Pуrин сбрендил в коматозе злой породы
Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи осени дитя .
Огрызок времени , окурок обслюнявленный ,
Туберкулезный харьк ,неимоверное говно без всякого сомнения.
Он воскурил греховный сонм , низменные страсти великого народа
Матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении .
А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений .
И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений
Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения ,
И ангела -хранителя охраны
Европы матушки от ,,восьмидесяти трех ,, процентов поддержки рейтинга зеркального упокоения.
Гордыни , низменности , рождений колеса нацизма и тщеславия бактерий,
Того народа ,коТрый за поребериком победы -
Победы над коричневой луны фашизма исступления ,
Узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения.
И память талием вскормил он из-за каменной могилы ,
Могилы людских чувств и общих устремлений ,
Он или оно - там поколение акул без сожаления ,
Обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР
Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье любя .
А ее ведь - страну советов так любили , помнили и жили
Жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска ,
И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает нам для себя ..
Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ...
Но ведь им и счастье не дано понять ,
Ведь Satisfaction им не купить грехи меняя .
И ласки женщины , и достижения мечты и музыка горька
И водка не в радость им ., им йога не дана
Они ведь бесы в теле - наказание им их мучение,
Их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их ....
.
Все это нам напоминание , что все не зря ведь Мама
И Матушка-Земля , ты ведь всегда прекрасна и честна ...
Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают ,
А ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая
А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний.
Я с ним уже там - строим небесный мавзолей , он справедливый ,
Но так надо , не печалься , я поплачу за тебя на небе
.
Чувствуешь ведь теплый дождь , здесь это мы скользим по радуге.
Мы плачем на клавиатуру провидения ,
На землю плачем мы дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя ,
Как Днепр омывает страну великую и независимости девственное ложе
Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...
ID: 715709
Рубрика: Вірші, Воєнна лірика
дата надходження: 01.02.2017 15:23:17
© дата внесення змiн: 10.03.2017 19:00:00
автор: Влад Штефан .nunim
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Сенцов и Кольченко сидят ни за что. Карпюк и Клых сидят за преступления, которых не совершали. Сколько еще издевательств это плешивое чмо приготовило украинцам.....
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Смерть кровожадным варварам!
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У вас какой-то континиус, в то время как это полнейший и окочательный перфект.
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І шо, мовчати будемо? Чи якось відреагуємо на те, що вбили українського хлопця в російській катівні???
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Наші споконвічні кати забрали твоє життя.
Миру і спокою твоїй душі.
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30 апреля в 17:07 · новий шедевр від російських ЗМІ😨 вони як і завжди у своєму стилі
ps Доверять, в основном, надо официальным источникам! фонтанка - это не прокуратура...
Другими словами - он жив и даже пользуется интернетом!
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18.06.2016.
Российский адвокат, "защищающий" 18-летнего украинца Артура Панова, задержанного в прошлом году "народной полицией ЛНР" и незаконно вывезенного в Россию, отказывается общаться с украинскими журналистами.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" рассказал журналист и блогер Роман Бочкала, занимающийся оглаской дела Панова в СМИ.
"Об этой истории мне стало известно от российской правозащитницы Людмилы Никифоровой. Она написала мне в Facebook с просьбой, чтобы я, как журналист, обратил внимание на эту ситуацию и предал данный факт огласке, постарался помочь Артуру с освобождением. Я пробовал при этом связаться с адвокатами Артура, но они отказались общаться", - сказал он.
"Потом, когда мне стало известно, что Артура "защищает" госадвокат, которого предоставила российская сторона, стало понятно, что, видимо, там на самом деле никакой защиты нет, а есть попытка человека засудить. Поэтому я не общался ни с адвокатами, ни с самим Артуром", - добавил Бочкала.
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В свою очередь, в СБУ "Обозревателю" заявили, что занимаются этим вопросом.
"Мы занимаемся ситуацией Артура Панова, но пока ее не комментируем", - сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
Также координатор кампании Let My People Go, занимающейся освобождением украинских политических заключенных, Полина Бродик сообщила, что "пока мы проверяем этот кейс и не даем конкретных комментариев".
Вместе с тем она отметила, что информация по этому делу скоро может появиться.
Ранее Бочкала рассказывал в блоге на "Обозревателе" историю Артура Панова, которому на момент похищения было всего 17 лет.
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Мне удалось посредством общения с Артуром через адвоката выяснить, что он не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, он заявил, что следователь воспользовался его неадекватным состоянием, которое было вызвано тем, что в течении недели пока его держали в Ростове под охраной ему не давали спать и есть, и буквально вынудил подписать признание. При этом все это происходило без присутствия адвоката.
А всё обвинение строится на показаниях псевдо свидетелей и якобы вещдоках, которые были изъяты у Панова в ходе обыска. Однако как утверждает Артур, и свидетелей, и вещдоки он видит вообще впервые. Из рассказов Артура по поводу описания задерживавших его лиц в ЛНР, удалось выяснить, что участие в задержании также принимал Пасечник Леонид Михайлович, который ныне является так называемым Министром госбезопасности ЛНР. Прошу вас при вашем содействии привлечь к расследованию дела Генпрокуратуру Украины, СБУ и Министерство юстиции Украины.
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Царствия Тебе Небесного, Артур.
А кацапам - "И воздастся каждому по делам его..."
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