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 "Прекратите оскорблять чувства ворующих": в российском Новосибирске прошла "монстрация". ФОТОрепортаж

В Новосибирске (Россия) состоялось традиционное карнавальное шествие - Монстрация.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тайга.инфо, в акции приняли участие больше 1 тыс. человек. Участникам разрешили пройти по центральной улице - Красному проспекту.

Активисты были наряжены в различные интересные костюмы и несли остроумные плакаты - например, "Этому миру нужна клизма", "Он вам не компот", "Прекратите оскорблять чувства ворующих", "Он вам не лимон" и др.

Также участники акции развернули огромный транспарант "Запрещена в России". Они скандировали фразу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь".

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(Фото с сайта Тайга.инфо)
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Протест на Срассее похож на клоунский конкурс . Если честно , фуйня полнейшая . Так вы , кацапы , педофила своего сцарём назвамшимся ,не сковырнёте .
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Кто там модератор????? Ты школу закончил?
Чем питаешься - 30 Серебряников или шоколадкой?
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Ну че, зачетный троллинг. Хорошо, что прослеживается политический подтекст, которого раньше не было. Может у соседушка "загорится"...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Прекратите оскорблять чувства ворующих": в российском Новосибирске прошла "монстрация". ФОТОрепортаж
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