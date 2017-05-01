 "Прекратите оскорблять чувства ворующих": в российском Новосибирске прошла "монстрация". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тайга.инфо, в акции приняли участие больше 1 тыс. человек. Участникам разрешили пройти по центральной улице - Красному проспекту.
Активисты были наряжены в различные интересные костюмы и несли остроумные плакаты - например, "Этому миру нужна клизма", "Он вам не компот", "Прекратите оскорблять чувства ворующих", "Он вам не лимон" и др.
Также участники акции развернули огромный транспарант "Запрещена в России". Они скандировали фразу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь".
(Фото с сайта Тайга.инфо)
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Ну это пгчти одно и тоже.
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Чем питаешься - 30 Серебряников или шоколадкой?
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