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Все про:благотворительность (279) Порошенко (12789) статистика (336) Roshen (92)

 Порошенко о Roshen: "Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса". ИНФОГРАФИКА

Корпорация Roshen в 2014-2016 годах потратила на благотворительность 243 333 646 грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Facebook.

"Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса. Для страны, ведущей войну, такая помощь очень важна", - пишет он.

"Подобная деятельность - норма во всем цивилизованном мире. Надеюсь, что и в Украине это станет хорошей традицией", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть Порошенко продаст "Рошен" и оплатит долги "Привата", - Саакашвили

Напомним, ранее управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк заявил, что 14 января 2016 года был подписан договор о передаче доли Порошенко в Roshen в blind trust (доверительную собственность).


Порошенко о Roshen: Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса 01

(Инфографика со страницы ROSHEN)
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Шоколадный дибил причислил себя и свою воровскую семейку к лику святых, на фресках в собственной церкви
Порошенко о Roshen: "Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса" - Цензор.НЕТ 3756
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Воно, як імпортер-експортер (какао боби, тощо), СПЕЦІАЛЬНО ОПУСТИЛО ГРИВНЮ В ТРИ РАЗИ !!!
Заради власних надприбутків !!!
І клав, кладе і буде класти на Україну до самого його скону !!!
А щодо "благодійності", то КУЧ(а дєрь)МА також награбував до посиніння а тепер час від часу виділяє пару тисяч на стипендії обдарованій молоді !!!
Просто скажений благодійник !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Винницкая Roshen сократила чистую прибыль в 17 раз

Винницкая кондитерская фабрика Roshen, по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 17 раз до 2,971 млн гривен по сравнению с предыдущим годом.
Активы компании на конец 2016 года составили 4 335,057 млн гривен, текущие обязательства - 281,694 млн гривен, общая дебиторская задолженность - 152,122 млн гривен.
2015 год Винницкая кондитерская фабрика, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 51,783 млн гривен, увеличив чистый доход на 4,3%, или на 28,826 млн гривен до 703,359 млн гривен по сравнению с 2014 годом.

петя декларирует сокращение прибылей и дикую благотворительность в 250 лямов. последнее нам отдает...
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Ага. только его другие заводики в несколько раз увеличили видшкодування пдв. Там какой то сраный мукомольный цех у пейсатого есть, так он за 16 год ндс получил половину от всей суммы по стране. Мыролюбец хитрый. нахера чтото производить если можно тупо бабло из бюджета получить как возврат ндса ничего не производя вообще.
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Я проти нацизму, але цей пункт правильний.
*
Програ́ма «25 пу́нктів» НСДАП (нім. 25 Punkte-Programm N.S.D.A.P.) - офіційна програма НСДАП з 1 квітня 1920 року. Із 1926 року її положення були признані непорушними.

12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
*
Вважаю, що сьогодні актуально також для України.
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Нельзя допускать к руководству страны:
1. Бизнесменов.
- В государственной системе управления нет понимания прибыли.
- Они создают команду для управления по аналоги бизнеса, т.е. исполнителей воли руководителя, а не генераторов идей.
- Управление происходит на базе цифровых показателей. Политические, моральные, психологические факторы отодвигаются на второй план.
2. Военных.
- Они исповедуют авторитарный стиль управления. В армии это норма, на уровне государства не воспринимается.
3. Выходцев с спецслужб.
- Параноидальное преследование, что вокруг шпионят, создаются заговоры, внешние враги готовятся напасть - все это не позволят принять правильное управленческое решение.
*
"...нет худшей базы подготовки политиков, чем бизнес."

профессор университета McGill в Монреале Генри Митцберг
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Громадяни України не можуть зрозуміти, що політика в Україні, це один з видів бізнесу. Коли ти при владі твої матеріальні достатки зростають.
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щас ольгинцы что то придумают, они и не из таких передряг переворачивали все с ног на голову, а что в принципе можно хотеть от людей которые верят в снегерей и мальчика в трусиках...
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Щоб перемогти - потрібно очолити.
Зростання корупції в Україні


Порошенко о Roshen: "Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса" - Цензор.НЕТ 100
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Оплевывайтесь дальше, нация идиотов-деградантов- мазохистов, выбирающих правителей по принципу "чем хуже- тем слаще". Хохляцкий долбо...бизм, как явление общенационального масштаба, неистребим.)))) .Нацики, фас!)))
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о шкура,и много тут вас таких под украинскими флажками срут?
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Благотворительность - это сумма прибутку, не облагаемая налогами
Мечтаю о том времени, когда киевский торт будет опять называться киевским, без всякой приписки рошен-ко. Фабрика должна принадлежать государству, как и принадлежала, налоги должны идти государству, а не в панаму, и не только с этой фабрики, а с всего отжатого, с налогов безо всякой "благотворительности" всем будет хватать. Ещё один благотворитель Ахметов постоянно пиарится на канале "Украина".
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Ахметка гнида,но его благотворительность хоть видна,а єтот Поц брешит как собака.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко о Roshen: "Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса". ИНФОГРАФИКА
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