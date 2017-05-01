 Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали "коллекцию" остатков российских боеприпасов. ФОТОрепортаж

"Все это, что вы видите, прилетело к нам во время очередных обстрелов. Вот это обломки РПГ, но у нас таких мало. В основном это 122-миллиметровый калибр и выше. После каждого обстрела мы собираем немало остатков. Большая часть из них едет в различные школьные музеи АТО. Потому что нашим детям нужно рассказывать правду о ситуации на востоке Украины", - сказал боец подразделения Андрей, которого цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
По его словам, часто после ночных обстрелов военнослужащие собирают целые "урожаи" обломков от снарядов "Васильков" и других минометов. Нередко попадаются и непонятные остатки, похожие на начинку кассетных боеприпасов.
"Как правило, обстрелы начинаются после захода солнца. Пошумят где-то рядом, а потом начинают бить по нашим позициям. Но часто бывает так, что обстрел может начаться и в середине дня. "Прилетает" из минометов и БМП. Зря: нашим врагам не удастся подорвать нашу силу духа и запугать нас. Мы, если и отступим со своих позиций, то пойдем только вперед - освобождать Украину от нашествия "русского мира", - рассказал боец.
Стать военным Андрей решил сознательно. По словам парня, два года назад у него был готов загранпаспорт и была возможность уехать в Польшу. Но он не захотел бросать государство в трудную минуту.
В подразделении Андрея немало боевых побратимов, которые уже по второму разу пришли в АТО.
(Фото со страницы Прес-центр штабу АТО)
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Всем желаю вернутся домой живыми )))
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