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 Общество
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 Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали "коллекцию" остатков российских боеприпасов. ФОТОрепортаж

Бойцы одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле оккупированного Докучаевска (Донецкая область) собирают остатки боеприпасов, выпущенных российско-террористическими войсками.

"Все это, что вы видите, прилетело к нам во время очередных обстрелов. Вот это обломки РПГ, но у нас таких мало. В основном это 122-миллиметровый калибр и выше. После каждого обстрела мы собираем немало остатков. Большая часть из них едет в различные школьные музеи АТО. Потому что нашим детям нужно рассказывать правду о ситуации на востоке Украины", - сказал боец ​​подразделения Андрей, которого цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По его словам, часто после ночных обстрелов военнослужащие собирают целые "урожаи" обломков от снарядов "Васильков" и других минометов. Нередко попадаются и непонятные остатки, похожие на начинку кассетных боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противопехотная мина российского производства обезврежена в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Как правило, обстрелы начинаются после захода солнца. Пошумят где-то рядом, а потом начинают бить по нашим позициям. Но часто бывает так, что обстрел может начаться и в середине дня. "Прилетает" из минометов и БМП. Зря: нашим врагам не удастся подорвать нашу силу духа и запугать нас. Мы, если и отступим со своих позиций, то пойдем только вперед - освобождать Украину от нашествия "русского мира", - рассказал боец.

Стать военным Андрей решил сознательно. По словам парня, два года назад у него был готов загранпаспорт и была возможность уехать в Польшу. Но он не захотел бросать государство в трудную минуту.

В подразделении Андрея немало боевых побратимов, которые уже по второму разу пришли в АТО.


Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали коллекцию остатков российских боеприпасов 01Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали коллекцию остатков российских боеприпасов 02Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали коллекцию остатков российских боеприпасов 03Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали коллекцию остатков российских боеприпасов 04

(Фото со страницы Прес-центр штабу АТО)
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В Киеве на каждом углу работают игровые казино автоматы .В открытую раскрашенные . .Какая на хер реформа полиции ?
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А что, под Дебальцево, Иловайском, на Саур Могиле, в ДАПе не успели собрать? Так быстро драпали?)))
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2 мар 2017 ... Главарь террористической ДНР Александр Захарченко заявил, что через 60 дней Украина перестанет существовать как государство.
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Это он промахнулся. Украина как государство уже три года не существует.)))
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Немножко острю. Но в остальном- все правда. А то, что она тебе глаза колет- ну что ж поделаешь, на правду нельзя обижаться, даже если она горькая.)))
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Лишнехромосомный, лучше вспомни про стоимость бумаги на которой договора с москалями стот заключать и про братские славянские православные залпы через границу паРаша-Украины, если ты, быдло рашистское, всё ещё веришь в гражданскую войну и не видишь наезда, чтобы защитить братков...
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Это ТЫ что ли мне "браток", чучело хохлорылое?)))Мои братья на Донбассе. А среди такой школоты как ты у меня братьев нет.
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Сейчас на канале 112 Илья Кива как обычно бросает ручку на стол и борется за Украину . Казляра ты Кива хитрожопая ты ж по Киеву ездишь ?- ездишь . Автоматы игровые видишь ? - видишь . Так чего ж ты сука тварь боец гневьебенный не наводишь порядок ?
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парень на фото на моего сослуживца похож ))
Всем желаю вернутся домой живыми )))
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Цензор.НЕТФотоОбществоБойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали "коллекцию" остатков российских боеприпасов. ФОТОрепортаж
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