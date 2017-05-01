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Все про:Одесса (5549) оружие (3877) торговля (808)

 Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Злоумышленник был разоблачен во время незаконной продажи оружия сегодня, 1 мая. У него изъяты деньги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Такую информацию озвучил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, в ноябре 2016 года в Подольский отдел полиции поступила информация о гражданине Украины, который может быть причастен к организации незаконного сбыта оружия из ОРДО.

"Мужчина периодически посещал Донецк и наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиция установила этот факт. К спецоперации были привлечены сотрудники областных управлений СБУ и прокуратуры. Сегодня, во время проведения санкционированной оперативной закупки он был задержан", - добавил Дмитрий Головин.

Информация о событии внесена в ЕРДР с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция 01

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Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция 03

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ТТ какой то мутный. все они черные. серого еще ниразу не видел. имхо - не торговец это. максимум - дебил поисковик который посчитал что круто пескоструйкой обработать пистолет
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хз. Після піскоструйки метал має матову поверхню, а цей блищить.
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Вы о чем, что не выдно раковини от ржавчины и погнутый,не извесно где он его нашол, в каком болоте
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именно об этом. но кстати - повреждения не критичны и чем они нанесены в общем то не важно. меня смутил внешний вид... сталь (даже вороненная) она имеет свойство ржаветь. на кой снимать верхний слой? не понимаю.. дебил какой то
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Та яка завгодно фракція зробить поверхню шершавою і вона не блищатиме..
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Оружие в Украине может носить только элита, типа Пашинского. А быдло должно не попадаться элите на пути.
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хоть табло и замалювали этому гре-коммерсанту, но "ADIDAS"овский треник - это ФСЁ
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