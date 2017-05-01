 Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
Такую информацию озвучил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.
По его словам, в ноябре 2016 года в Подольский отдел полиции поступила информация о гражданине Украины, который может быть причастен к организации незаконного сбыта оружия из ОРДО.
"Мужчина периодически посещал Донецк и наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиция установила этот факт. К спецоперации были привлечены сотрудники областных управлений СБУ и прокуратуры. Сегодня, во время проведения санкционированной оперативной закупки он был задержан", - добавил Дмитрий Головин.
Информация о событии внесена в ЕРДР с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
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