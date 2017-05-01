 Жители Херсонщины незаконно выловили в Черном море 4 тыс. креветок. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время патрулирования на побережье Ягорлыцкого залива Черного моря пограничники увидели двух местных жителей с запрещенными орудиями лова. У села Геройское они выловили более 4 тыс. креветок с помощью трех вентерей.
(Фото Госпогранслужбы)
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У озера Сиваш на Херсонщине задержаны местные браконьеры. ФОТО(25)
У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн. ФОТО(77)
В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО(27)
Задержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн. ФОТО(96)
Вызовы российской агрессии: предпосылки блокады Украины с моря(0)
Задержаны браконьеры, наловившие на Черниговщине рыбы на 24 тыс. грн(17)
Возле границы с Польшей задержаны трое браконьеров, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж(15)
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Что это за цифры? Это количество креветок на один фунт веса. Первая цифра означает минимальное, вторая - максимальное количество креветок в одном фунте веса. Напомним, что английский фунт составляет 0,453 кг.
Если вы покупаете килограмм креветок с указанием 21/25 на упаковке, то получите от 46 до 55 штук, потому что в одном килограмме - 2,2 фунта.
..."
http://leaderfood.ru/article/tablitsa-razmerov-krevetok/
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А кто должен ее вылавливать? шыкаладный цех что ли?
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а чим вам тоді хабарники не подобаються? їм теж на життя не вистачає, їм теж халяву ніхто не відміняв
подвійна мораль - наше всьо
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1. Гавань пожирает своих адептов. Предатели продолжают пребывать в "шоке и трепете" (цитата) от того, что оккупанты отбирают у 15 000 жителей Севастополя землю. В карманных "судах" уже 3000 дел на отжатие https://twitter.com/KrimRt/status/858973289116565504 (скрин).
2. С сегодняшнего дня в Керчи дорожает хлеб: в зависимости от цены - на 1, 2 и 3 рубля. Пойду мост погрызу. Зато молоко из Ульяновска прут. Это 1300 грёбаных километров от Керчи. А поближе ни одной коровы не нашлось? https://twitter.com/juzhanin/status/858748658602450945 (фото).
3. В Керчи покращилось: "Ура!! На заводе Войкова «выдали» зарплату - аж целых 1600 руб (753 грн). Вот сижу, думаю, как бы не объесться" https://twitter.com/KrimRt/status/858951711045582853 (скрин). Напомню, что завод отжат вооружёнными гоблинцами 6 марта 2017 года, после чего остановил работу.
4. Сотрудникам водоканала в Едыкуйском (Ленинском) районе с января 2017 года оккупанты задолжали свыше 1,2 млн рублей зарплаты. Зато сегодня все пошли на демонстрацию под страхом увольнения https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859043213251940356 (фото и ссылка).
5. В Херсонесе гардемаринам не рады: "Уже давно пропало желание прогуляться по Херсонесу. Появилось чувство, что новые хозяева гостям не рады", "Нормальные сотрудники уходят. А эти - чужие. Чуждые Севастополю, чуждые музею, чуждые человечности и совести. Не будет город таким, как раньше, светлым и радостным, пока на ключевых постах временщики, сменяющие друг друга по выбору таких же временщиков" https://twitter.com/KrimRt/status/859007110222409734 (скрин). Это ватники обсуждают информацию о том, что на территории музея понаехавшие руководители хотят отравить всех животных. Травить начали ещё в прошлом году http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/my_ih_dushili-dushili-_dushili-dushili/
6. Оккупанты открыли сезон в Крыму. Но туристов не открыли. Пляжи пусты. Совсем другая картина в бандеровской Одессе. До оккупации на майские праздники в Крыму был туристический бум, по которому судили об успешности летнего сезона. Тысячи украинцев (и не только) поездами, самолётами, автобусами и машинами ехали в Крым. Сейчас тысячи крымчан сосут лапу и ходят на демонстрации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859052657813721088 (фото из Одессы и Коктебеля + комментарии). Тем временем сервис Booking.com теперь обозначает Крым как часть Украины http://ru.krymr.com/a/news/28461962.html
7. Севастополь. В парке Победы менты, пожарный и два кизяка гоняют любителей шашлыков. Оскорбление чувств МАНГАЛОИДОВ!!! До оккупации это было традиционное место, где отдыхали жители города.
8. Всех бюджетников Севастополя выгнали на первомайский шабаш. Посмотрев видео, кому-то может показаться, что это хроники кадров из Советского Союза, но нет - это 21 век, оккупированный город https://www.youtube.com/watch?v=yV6GdmQZfG8 (видео). Тем временем местные пропагандоны пишут: "Севастопольцы вышли на Первомай: минус политика - плюс сплочённость". Ватники отвечают: "Какая сплоченность? По обязаловке, под страхом дисциплинарных санкций выгнали сотрудников госорганов, ГУПов и бюджетных учреждений. Без обязаловки пришло бы процентов 10% от нынешнего количества" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859025855472951301 (фото-скрин). Оккупанты сообщили о "30 тысячах" участников согнанного шабаша.
9. Недобитые коммуняки Севастополя в количестве около 300 человек требовали повысить нищенские зарплаты и убрать олигархов. К коммунякам примкнули севастопольцы, у которых оккупанты отбирают землю http://ru.krymr.com/a/news/28461525.html (фото).
10. В Керчи бюджетников сгоняют на парад первомая. Социальный работник сказала, что, не вышедшим, во вторник писать заявление об уходе. Естественно, все вышли: школы, лицеи, предприятия, гоблинцы, ряженные и оккупационные партии. ДРЕМУЧИЙ совок. Примечательно, что триколоров с каждым годом всё меньше, а для такой большой толпы шествующих, можно сказать, что их практически нет. Объявлено, что согнали около 3000 человек https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859014491153072128 (скрин + фоторепортаж).
11. В Алуште всё прошло не так массово. Видимо, недостаточно запугивали. Оккупанты объявили, что пришло 4500 человек, но фотографии пропагандистов свидетельствуют, что людей было значительно меньше. Даже общих планов нет https://twitter.com/KrimRt/status/859014068430098433 (фото и ссылка).
12. Бюджетники Ялты в едином угаре под угрозой увольнения вышли пробздеться. Несли триколоры и флаги совка - СССР жив. До ГУЛАГов рукой подать https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859017526935789569 (фото и ссылка). Участников шествия выпасали кизяки, гоблинцы и полицаи. Чтоб никто не разбежался http://ru.krymr.com/a/news/28461732.html
13. Даздраперма! Экстремист из Симферополя палит других плюющихся экстремистов: "Отличный (в кавычках) праздник. Половина ходит и плюётся, что их с работы, учёбы отправили стоять на жаре. Искусственно это всё" https://twitter.com/KrimRt/status/859033721638457345 (скрин).
14. ЧАСТНЫХ предпринимателей с Центрального рынка Симферополя орки ОБЯЗАЛИ идти на демонстрацию. Это тех, которых ещё не снесли.
15. Ватники Симферополя в экстазе от шабашей: "Подругу, например, туда заставляют идти под угрозой увольнения. Бл@, в каком веке живёт этот полуостров?" https://twitter.com/KrimRt/status/858970254298554368 (скрин). Тем временем предатель Илья Большедворов пишет, что не всем до праздника: "У профсоюза работников культуры незаконно национализировали пионерский лагерь Салют. Профсоюз участвует со своими плакатами и требованиями" https://twitter.com/KrimRt/status/858972550373801986 (скрин). Добавлю, что оккупанты отрапортовали, что "В Симферополе на Первомайскую демонстрацию вышли 25 тысяч человек".
16. Симферополь. Участников демонстрации согнали под отчет. Зритель - дело добровольное - потому объективное: "Перед Первомаем зрителей немного, проходящих будет больше", - пишут пропагандисты https://twitter.com/FreshSimf/status/858936906280783872 (фото). Позже попёрло стадо. Вата шла с портретами Сталина, Ленина и лозунгами "Руки прочь от основателя республики Крым В.И. Ленина", "Вернём страну народу" https://twitter.com/KrimRt/status/858945346621374465 (фото). Детей одели традиционно в военную форму и выдали флажки "Единой россии" https://twitter.com/KrimRt/status/858946927412600834 (фото). И если ещё не стошнило, то посмотрите большой фоторепортаж из оккупированного Симферополя > http://an-crimea.ru/page/news/155151 . Напомню, что бОльшая часть этого шабаша состояла из НАСИЛЬНО согнанных https://twitter.com/CrimeaUA1/status/857201952903618565 (скрин).
17. В Феодосии стандартная программа бюджетников. Некоторые требования откровенно повеселили: "За достойный труд без войны и санкций". Наверное, ватница с парада прямо к путину пойдёт. Успехов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/859030364911800322 (фото и ссылка).
18. А я сегодня работал. Пришёл домой, просмотрел новости по Крыму. И как будто пришёл из дальнего плавания, и 25-ть лет меня не было. "СЛАВА КПСС. МИР. ТРУД. МАЙ".
19. Крымчане комментируют немногочисленные ватные шабаши на материковой Украине: "Бабушка с плакатиком "остановите АТО" или дедушка с портретиком чЛенина - это не совки-маразматики. Это "растяжки" на пути в будущее".
P.S. Меня уже давно физически тошнит от всех этих шабашей. Я знал, что сегодняшний день не станет исключением, т.к. запугивали практически всех - как бюджетников, так и частные организации. Оккупанты всячески создают картинку всеобщего ликования на оккупированных территориях. И если для одних - это благостное погружение в долгожданный совок, то для большинства - это всё-таки кнут, но уже без пряника. На пряники денег давным-давно нет. Но картинка удалась. Коктейль из нищеты и репрессий творит чудеса. Теперь самое время запретить интернет, чтобы вата не имела возможности писать об истинном отношении ко всему происходящему.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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