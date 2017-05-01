 Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Вильча" на выезд из Украины прибыл автомобиль Mercedes-Benz. В ходе погранично-таможенного контроля в личных вещах гражданки Беларуси, которая ехала в качестве пассажирки, обнаружили старинную монету.
Монета "Пять копеек", датированная 1785 годом, изъята. Представляет ли она историческую и культурную ценность, установит экспертиза.
(Фото Госпогранслужбы)
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Экспертиза обофдется намного дороже стоимости этой копеечной монеты...
https://www.raritetus.ru/stoimost-monet/carskie-monety/ekaterina-ii/med/5-kopeek-1785-em-8710/
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Эти монеты стоят, в зависимости от состояния, от 50, до 150 гривен...
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Я можу з нею переговорити. І не важно шо там їй літ)))
Скільки в неї тих монєт є? Краще я, ніж ті всі розовожєкі)))) в сизоносі куми)))
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