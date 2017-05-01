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Все про:Беларусь (2563) Госпогранслужба (2654) граница (2946) монеты (106) антиквариат (68)

 Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года. ФОТО

На украинско-белорусской границе изъята монета времен Российской империи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Вильча" на выезд из Украины прибыл автомобиль Mercedes-Benz. В ходе погранично-таможенного контроля в личных вещах гражданки Беларуси, которая ехала в качестве пассажирки, обнаружили старинную монету.

Монета "Пять копеек", датированная 1785 годом, изъята. Представляет ли она историческую и культурную ценность, установит экспертиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки. ФОТОрепортаж

Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года 01Гражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года 02

(Фото Госпогранслужбы)
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Не представляет абсолютно ничего, такой тупизны для галочки не было никогда. Позорище.
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Точно... Што в ней может быть ценного: ватница как ватница...
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Типа орден за находку дороже в три раза.... , а у чела жисть поламатая...
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Цена 20 грн. Ни какой ценности для Украины не представляет! Погранцы полные идиоты, возможно просто взяточники...
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Монета "Пять копеек", датированная 1785 годом, изъята. Представляет ли она историческую и культурную ценность, установит экспертиза.

==========
Экспертиза обофдется намного дороже стоимости этой копеечной монеты...
https://www.raritetus.ru/stoimost-monet/carskie-monety/ekaterina-ii/med/5-kopeek-1785-em-8710/
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Мелкий нынче контрабасист пошёл... крупному на должностях... спокойнее....
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Есть и у меня такая. В провинции гривень 100 дадут за нее.
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Та ладно хвастацца! Я равнодушен к нумизматам
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Гривен 100 дадут, если в более или менее в приличном состоянии.
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Это же монета обиходная, в таком состоянии и 100 не дадут, вот если бы в качестве пруф, тогда бы дали больше.
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Конфисковать и вернуть на историческую родину.
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Вес около .50 г. Могла получить оргазм в не подходящий момент...
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Нет, эта медная монета не представляет никакой ценности, т.к. клепалась массово для "низов". Но покупательную ценность она имела. Например, Михайло Ломоносов тратил 3 копейки в день на простую еду: хлеб и квас.
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Я бы так не говорил, ведь от чеканки и года есть ценные экземпляры.
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токмо не на пятак екатерининского ЕМ монетного двора) - доллар - красная цена. от колыванский КМ был бы подороже...
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По доллару многие купят. У меня не первый такой пятак, так что дешевле 50 грн не отдают. А Елизаветинский значительно дороже идет.
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ну это вообще писец какой-то какая нах историческая и культурная ценность .на нумизматических аукционах за такой пятак 150- 200 гр просят. и на каком мудакозаводе вас только делают
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Это если хорошее состояние и на аукционах, а так и по 100 грн пойдет.
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У меня на даче, каждый год перекапывая грядки, по 3-5 штук таких "раритетов" тёща выковыривает...
Эти монеты стоят, в зависимости от состояния, от 50, до 150 гривен...
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это писец какой-то! тонну янтаря про#бали но зато медную копейку нашли! браво!
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Хлопці! тихо!!
Я можу з нею переговорити. І не важно шо там їй літ)))
Скільки в неї тих монєт є? Краще я, ніж ті всі розовожєкі)))) в сизоносі куми)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданка Беларуси пыталась вывезти из Украины монету 1785 года. ФОТО
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