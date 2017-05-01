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Все про:боеприпасы (1112) граната (586) Донецкая область (4068) Аброськин (366)

 В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что в городе Курахово задержано двое мужчин, в квартире которых найден склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня в Курахово благодаря совместной работе полиции Донетчины, СБУ и военной комендатуры в ходе спецоперации задержаны двое мужчин.

У одного из них изъят шприц с наркотиками, а при осмотре их места жительства обнаружены 13 гранат РГД-5, 4 гранаты Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалов.

На месте работают взрывотехники. Обстоятельства устанавливаются".

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В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин 01

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В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин 02

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В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин 03




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Можна з трьох зв"язку зробити, тоді і одного запалу вистачить, мабуть.
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Там один запал запасной: 18 запалов, 17 гранат (13 - РГД-5, 4 - Ф-1), остальные - ВОГи.
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Почитай внимательно :
РГД-5 13 шт
Ф -1 4 шт
_______________________
итого 17 , запал +1
ВОГ - (выстрел осколочный гранатометный) применяются к ГП-25 "Костер". К ним запал нафиг не усрался.
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Так с помощью гранат они собирались рекламировать антрацит. Торговые партнеры, одним словом.
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Палатка "Опоблоку" викликала ажіотаж у Конотопі:

Відео. "Как можно оскорблять девушку?!"

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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