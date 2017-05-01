 В Курахово задержаны двое мужчин, у которых изъято 22 гранаты и 18 запалов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Сегодня в Курахово благодаря совместной работе полиции Донетчины, СБУ и военной комендатуры в ходе спецоперации задержаны двое мужчин.
У одного из них изъят шприц с наркотиками, а при осмотре их места жительства обнаружены 13 гранат РГД-5, 4 гранаты Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалов.
На месте работают взрывотехники. Обстоятельства устанавливаются".
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В Донецкой области задержали двух пособников боевиков, у одного из них изъяли арсенал оружия, - Аброськин. ФОТО(34)
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РГД-5 13 шт
Ф -1 4 шт
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итого 17 , запал +1
ВОГ - (выстрел осколочный гранатометный) применяются к ГП-25 "Костер". К ним запал нафиг не усрался.
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Відео. "Как можно оскорблять девушку?!"
http://viche.net.ua/index.php/vihenews-2/item/vkonotopopoblok
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