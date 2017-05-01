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Все про:Волынь (585) Госпогранслужба (2654) граница (2946) контрабанда (1839) Польша (3817) сигареты (592)

 7 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы. ФОТОрепортаж

В Волынской области, у границы с Польшей, обнаружен тайник с сигаретами и лодка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в тайнике, который находился в лесном массиве в 1 км от государственной границы на направлении Высоцк (Украина) - Дубенка (Польша), обнаружены 14 ящиков сигарет. Также оттуда изъяли резиновую лодку, насос и самодельную кладку для преодоления контрольно-следовой полосы.

7 тыс. пачек сигарет без акцизных марок доставлены в отдел пограничной службы "Высоцк".

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7 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы 017 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы 027 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы 037 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы 047 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы 05

(Фото Госпогранслужбы)
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лифа и зебра....пр-во Белоруссии.....в Варшаве по 6-7 злотых оптом мона сдать
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Долбоебы пить и курить запрещают. НО ИМ ТЫРИТЬ, НЕ ДАЙ БОГ!.
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Цензор.НЕТФотоОбщество7 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы. ФОТОрепортаж
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