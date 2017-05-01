 7 тыс. пачек сигарет и лодка изъяты из тайника у польской границы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в тайнике, который находился в лесном массиве в 1 км от государственной границы на направлении Высоцк (Украина) - Дубенка (Польша), обнаружены 14 ящиков сигарет. Также оттуда изъяли резиновую лодку, насос и самодельную кладку для преодоления контрольно-следовой полосы.
7 тыс. пачек сигарет без акцизных марок доставлены в отдел пограничной службы "Высоцк".
(Фото Госпогранслужбы)
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