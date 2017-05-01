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Все про:Азовское море (131) браконьерство (94) Госпогранслужба (2654) рыба (121) Херсонщина (654)

 У озера Сиваш на Херсонщине задержаны местные браконьеры. ФОТО

В районе Азовского моря зафиксированы два факта незаконного вылова рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у побережья озера Сиваш, в районе села Семихатка (Херсонская область), пограничники обнаружили 45-летнего гражданина. Он вброд с помощью вентеря выловил около 700 бычков, чем нанес ущерб государству на сумму более 22 тыс. гривен.

В том же районе был замечен еще один браконьер. На этот раз 23-летний местный житель тоже с помощью вентеря выловил около 300 бычков. Улов оценен на сумму более 9 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО

У озера Сиваш на Херсонщине задержаны местные браконьеры 01

(Фото Госпогранслужбы)
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минстецьсраць...- это не браконьер, это человек просто хочет выжить и заплатить долбаную комуналку от гнойсмана, иначе хату отберуть...
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Завтра другой человек выковыряет у твоего подъезда все лавочки (принципиально - общественную собственность, или сопрет качели с детской площадки) чтоб сдать на металл, - тоже найдешь оправдание?
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Мрази шыкаладные обычным селянам и рыбакам жизни не дают.
А кто по их мнению должен отлавливать бычка калкана камбалу? что только шыкаладный цех?
Люди просто выживают. Всегда люди на побережье так жили и всем рыбы хватало.
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Тогда - это не теперь. Теперь рыбы в море нет. В том числе и потому что всегда люди вылавливали все что шевелится.
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Через два месяца весь берег будет усеян этими бычками. С кого штраф брать будут "доблестные" пограничники?
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Вообще жидорва охренела! 10 ТЮЛЕК БЫЧКОВ ПО ЦН ПОКАЗЫВАЮТ ВОРОВ.
Пидары миллиардами тырят, а здесь килограмм тюльки преступлениДУШИТЬ ГАДОВ НАДО ПОКА НЕ ПОЗДНО!
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Блядь! Как им позорникам не стыдно эту херню показывать?
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Когда-то Азовское море было самым первым в мире по продуктивности рыбы на кв км,. И то были не какие-то бычки..а осетр, сула, стерлядь, хамса и много другой вкуснейшей рыбы. Разве могли мужики с вентерями уничтожить такое богатое море?? Нет!! Инопланетяне?
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Так возмущайся! Чего ты такой культурный и телерантный? То все народное!!
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А через 2 месяца этих бычков сотни тонн пропадут в Днепре и Южном Буге и их даже свиньям не подвезут.Тоже мне ценную рыбу нашли.Показали бы сколько осетровых себе прикарманили.Дурдом на фоне иммитации контроля.
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ну, і нашо їм той сивашський бичок?
він не смачний, бо дуже йодом тхне, аж жовтіє, коли висохне
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Да дело не в этом! Зачем ты переводишь все на вкусы и запахи.
Пусть тогда кацапы ловят и жрут, а мы им будем "природу" беречь.
А ты знаешь? Что Черноморскую лужу они уже своей считают.
А про Азовское болото вообще.!
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я не переводжу
я намагаюсь зрозуміти: нашо їм той бичок? норку годувати?
чи шоб москалям не дістався?
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Це довго росповідати. Просто запитання: Кому бичок? Їм чи нам? То якого вони хуя проблему роблять с цього?
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Шо это было? Набу надо подключать ? Топ коррупция просто трясется- началась реально кровавая погоня за ними.
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Какой-то у них бычок золотой. За 700шт...ущерб Аж 22000. Более 30грн одна рыбешка. Атасно...
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ озера Сиваш на Херсонщине задержаны местные браконьеры. ФОТО
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