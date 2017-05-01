 У озера Сиваш на Херсонщине задержаны местные браконьеры. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у побережья озера Сиваш, в районе села Семихатка (Херсонская область), пограничники обнаружили 45-летнего гражданина. Он вброд с помощью вентеря выловил около 700 бычков, чем нанес ущерб государству на сумму более 22 тыс. гривен.
В том же районе был замечен еще один браконьер. На этот раз 23-летний местный житель тоже с помощью вентеря выловил около 300 бычков. Улов оценен на сумму более 9 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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А кто по их мнению должен отлавливать бычка калкана камбалу? что только шыкаладный цех?
Люди просто выживают. Всегда люди на побережье так жили и всем рыбы хватало.
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Пидары миллиардами тырят, а здесь килограмм тюльки преступлениДУШИТЬ ГАДОВ НАДО ПОКА НЕ ПОЗДНО!
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він не смачний, бо дуже йодом тхне, аж жовтіє, коли висохне
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Пусть тогда кацапы ловят и жрут, а мы им будем "природу" беречь.
А ты знаешь? Что Черноморскую лужу они уже своей считают.
А про Азовское болото вообще.!
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я намагаюсь зрозуміти: нашо їм той бичок? норку годувати?
чи шоб москалям не дістався?
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