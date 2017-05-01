 В Одесский порт зашел танкер "Граф" под российским флагом (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам пресс-секретаря Одесского отряда Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Натальи Гуменюк, российский танкер зашел под погрузочные операции.
В пресс-службе заявили, пограничники держат на особом контроле все суда под флагом РФ. Отмечается, что указанный танкер прошел стандартную процедуру захода в порт, и к данному судну претензий нет.
"Его экипаж состоит из 12 человек, это - законопослушные граждане. Танкер дважды подвергался досмотру на территории Украины - на Дунае и в Одессе. Все документы в порядке, экипаж идет на сотрудничество с властями", - сказала Гуменюк.
Она добавила, что это - не линейное судно, выполняющее работу, согласно графику, утвержденному, судовладельцем. Этот танкер прибыл из Азова в Дунай, где на 61-й миле у него были грузовые операции. По сведения пресс-службы, потом "Граф" вернулся в Одессу для проведения погрузочно-разгрузочных работ. По информации источника в Одесском порту, "Граф" вошел в гавань 30 апреля, был перешвартован к отдаленному причалу № 38. При этом в диспетчерской службе порта отказались предоставить какую-либо информацию об этом судне.
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Из-за озёрной выглянув воды.
И Ваша та -- вчерашняя молочница,
Уже поднялась, полная беды...*)
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Товары как шли через границу в двух направлениях, так и идут. Обеспечение стабильности своих доходов для барыг на первом месте.
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Ваша фамилия?
- Де Ля Фер.
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- Бонд, Джеймс Бонд.
- Дамм, Ванн Дамм, Клод Ван Дамм, Жан Клод Ван Дамм.
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????????????
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Единственное достижение нашей власти - это Алчность!!!
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Все буде видно за декілька днів Бутусов розкаже .як наша доблестна "нава паліцея" не могла нічого вдіяти
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