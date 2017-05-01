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 Политика Украины, Общество
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Все про:корабль (851) Одесса (5541) порт (250)

 В Одесский порт зашел танкер "Граф" под российским флагом (обновлено). ФОТО

В Одесский морской торговый порт зашел танкер "Граф" под российским флагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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По словам пресс-секретаря Одесского отряда Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Натальи Гуменюк, российский танкер зашел под погрузочные операции.

В Одесский порт зашел танкер Граф под российским флагом (обновлено) 01

В пресс-службе заявили, пограничники держат на особом контроле все суда под флагом РФ. Отмечается, что указанный танкер прошел стандартную процедуру захода в порт, и к данному судну претензий нет.

"Его экипаж состоит из 12 человек, это - законопослушные граждане. Танкер дважды подвергался досмотру на территории Украины - на Дунае и в Одессе. Все документы в порядке, экипаж идет на сотрудничество с властями", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что это - не линейное судно, выполняющее работу, согласно графику, утвержденному, судовладельцем. Этот танкер прибыл из Азова в Дунай, где на 61-й миле у него были грузовые операции. По сведения пресс-службы, потом "Граф" вернулся в Одессу для проведения погрузочно-разгрузочных работ. По информации источника в Одесском порту, "Граф" вошел в гавань 30 апреля, был перешвартован к отдаленному причалу № 38. При этом в диспетчерской службе порта отказались предоставить какую-либо информацию об этом судне.


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Всех кацапов снять с борта танкера и отправить на экскурсию в Дом Профсоюзов .
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НУ жлобы ждите теркта кцапы просто так незаходят вылезут боком ети кацапские деньги вам ворюги кацманавты
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Кишка тонка.
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Любишь глазеть на дохлую кацапню , которой в Украине нет ? Тогда вэлкам сюда
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торговые партнеры папа, решили приехать в Одесу вместо шашлыка ко 2-го мая?!
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так воюет и умирает народ, а рошенки и депутаты занимаются бизнесом
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извиняюсь, воюют и погибают депутаты и мажоры, а народ барыжит
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Может тех, кто будет защищать Украину надо на выборах выбирать?
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І хто ж пише ці методички? У нас є антімінстець, довбню?
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в спам, парашенец
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Прикордонники перегуляли? Хто дозволив кацапам зайти у територіальні води України?
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Вставайте Граф -- рассвет уже полощется,
Из-за озёрной выглянув воды.
И Ваша та -- вчерашняя молочница,
Уже поднялась, полная беды...*)
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Позорище.Сука барыжная Порох ! Театр абсурда. Судно страны,ведущей войну,зпходит на погрузку! Слов нет!
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У нас войны нет. У нас АТО...
Товары как шли через границу в двух направлениях, так и идут. Обеспечение стабильности своих доходов для барыг на первом месте.
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Умирают бескорыстные. А умереть демонстративно за интересы корыстных - это тупость. Рабы, блд. Больше ни копейки волонтерам.
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Знакомятся Джеймс Бонд и Жан Клод Ван Дамм:
- Бонд, Джеймс Бонд.
- Дамм, Ванн Дамм, Клод Ван Дамм, Жан Клод Ван Дамм.
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"Отмечается, что указанный танкер прошел стандартную процедуру захода в порт, и к данному судну претензий нет."
????????????
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а вот это уже непорядок, пропускать корабли, при том, что многие украинские были захвачены.
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Шоколадки заправляет .Уродом моральным !
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АТО не предусматривает не каких ограничений для танкеров конкретно.
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Тогда заполнить этот танкер говном и отправить на Пидороссию в виде гуманитарки . Пускай кацапы пятухов лепят .
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Таки да . Мечта руцкава поцреота это убить всех пендосов или свалить в Пендосию на ПМЖ .
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Так это пробный заход, если не будет, как минимум, задержания (тупой повод найти не сложно), то рашка следующий шаг сделает например, устоят проходной двор из наших портов.
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шота медленные вололазы стали...Жирком заплыли,чи кацапстанские хайвейавианосцы нравяцца? тьхфу,противно!!!
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Полный пипец!!!
Единственное достижение нашей власти - это Алчность!!!
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Я другой такой страны не знаю, где за дятлов держат весь народ...
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У них претензий нет, они своей долей довольны.
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І що тут такого???................ Он вагони і цистерни з Росії постійно ідуть.............. Недавно купив бойлєр "Арістон"............. і той виготовлений у Ленінградській області........
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Вообще кацапский Совкомфлот владеет вторым танкерным флотом мира после японской Мицуи, так что это ни разу не сенсация.
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спецназ перефарбований під тітушню .амуніцію . зброю патрони.
Все буде видно за декілька днів Бутусов розкаже .як наша доблестна "нава паліцея" не могла нічого вдіяти
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Какое право имеет Украина требовать санкций к государствам и судовладельцам, посещающим оккупированный парашей Крым, если парашские судна, свободно и вроде так и надо посещают наши порты?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Одесский порт зашел танкер "Граф" под российским флагом (обновлено). ФОТО
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