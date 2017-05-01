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 Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. ФОТОрепортаж

В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.

Сегодня оккупанты объявили о старте нового курортного сезона в захваченном РФ Крыму. Однако, некогда заполненные, особенно на майские праздники, туристами пляжи и отели полуострова уже четвертый год подряд безлюдны. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке блогер Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

На своей странице он опубликовал скриншоты с веб камер установленных на пляжах оккупированного Крыма за 1 мая 2017 года. По кадрам видно, что некогда заполненные туристами достопримечательности, пляжи, отели сейчас пустуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сайт Booking.com "вернул" оккупированный Крым Украине, - Луценко. СКРИНШОТ

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 01

Набережная Коктебеля

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 02Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 03

Балаклава

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 04Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 05

Алушта

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 06

Судак

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 07Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 08

Севастополь

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 09

Ялта

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 10

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 11

Гурзуф

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 12Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 13

Феодосия

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 14Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 15

Евпатория

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 16

Керчь, переправа

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными 17

Порт Кавказ

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Держитесь там..Харошиго настроения ! А денех нет и нибудит.
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А какой Крым на майские - таков и сезон. Ля Финита.
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Что это за фотошоп там 100500 мульйонов со всево мира!
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Херня, скоро пустые набережные заполнятся камнями с неба
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Крысьчане? нада немного потерпеть? еще не сезон?
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Какой сезон??Снег еще неделю назад лежал.
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ну и что? Точно такое же похолодание было и на Херсонщине, ну людей уже кишит везде.
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Да пофиг если честно.К чему эта новость?Тиа если Крым вернется,все ломануться отдыхать?Сомневаюсь.Так,вбросы для отвлечения от проблем.Пенсия +80грн и Крым пустой.Жизнь удалась.
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Я тут нулевое с 2013 года.Прлсто не хотят дружить с теми кто не скачет,а имеет свое мнение.
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просто вас надо было резать с 2013 года, русосрань! свое мнение засунь своей шлюхе-матери в п..ду
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назарка - покричи - цапия,цапия - только погромче))
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если Крым вернется- вас на куски порубать надо на корм собакам,а пока не вернется- вас отлавливать и резать надо
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Уже май,или че опять открытие сезона до конца года ждать будут?))))))))))))))))))))))
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Только слопатоеды смотрят прогноз погоды?Или дебильная логика твоя в другом?
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нет. ты слапатоел смотришь еще кисель тиви. чтобы ты знал - местные открыли сезон 31 марта (Украинский Севастополь). два дня заморозков не изменили температуру моря (ты физику в школе скурил? читай про теплоемкость воды). Люди ходят в футболках. Раньше в Украинском Крыму сезон начинался 20-25 апреля торжественным открытием А массовый заезд был с 1 мая.
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Истерика чтоль?Погоду в Крыму показывают на укр тв.В футболках?Я обратил внимание на фото)))Или ты про прошлогодние?Ну и как бы очевидцы имеются.Да плевать.Что доказать то пытаешься?
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вот с чего ты взял что я тебе пытаюсь что то доказать? я спросил - что тебя привело на цензор мангалоид?
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Более дебильного вопроса не видел.Варианты есть лтвета?Новости почитать,мнение высказать-я так понимаю не проканает.Доставай методичку.Что там о тех,чье мнение не то,которое нужно.Агент кремля?
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это правда. Ночью трасса на армянское ночью полностью светилась, как огненная река. Сплошной поток и днем и ночью.
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ЯВАМНИВЕРЮВЫФСЁВРЁТИ!!! Это снимали ночью, когда все туристы спали.
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Буквально второй день как потеплело... Неделю назад чуть не заморозок был.
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Ну как? Оно намекает, что еще не сезон и нужно чуть-чуть потерпеть
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Зараз крисчане почнуть розповідати про "ещенесезон", місяці три, а потім про "диверсантовс палаткойвовьетнамках", сорвавших сезон.
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Вже почали. Дивись вище. На Одещині і Херсонщині вже сезон, а в них ні. Бггг
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Вероятно Цензор знает и о причинах такой пустоты .
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Ну да,россияне не едут в Крым потому что "хуйло в Крім пришло"
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А рассеянчеГи не едут...потому что у них денег нет....
Они по своим орловско-ростовским губерниям уже последний хер без соли доедают.....
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Вполне уверенно и убедительно говорите.
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кацапи не їдуть - бо нафтобабло закінчилось.
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у дівчинки КОКОШНІК на голові. Ганьба просто. Це ж чисто національна прикраса Московії часів Орди). Як власне і двуголовий орел(курка)
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Марячок пляшєт) Вєрнулісь в радную гавань))) Ура) Тепєрь можна і умєрєть)
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Господа, какой крысм? Турция сейчас по ценам рулит. Правда, в июне цены будут уже выше, но не критично. Получил ежепятничную рассылку от своего турагента. Турция вылет 10-11 мая 5 звезд, 7 ночей, на двоих, все влючено от 480 до 570 долларов США... Можно найти еще дешевле, если вы человек особо неприхотливый, например взять четыре или три звезды, не первую линию...
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видать, отдыхающие опасаются камней с небес...
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Увидев проходящий неподалёку скотовоз, расиянские морячки рефлекторно начинают петь "Варяг"-а.
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Наплыв туристов со всего мира не оправдал ожидания ??? Видимо здравницей великой рассии тоже не вышло стать ??? Там будет полый пи…дец в плане туризма, посмотрите на Абхазию… Все к чему прикасается рука рашки превращаеться в дерьмо, история ничему не научила - лепите петухов !!!
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Ну и что? На хер нам эти новости, не понимаю. Они выбрали свой путь - ну и хрен с ними. Я бы вообще по турецкому примеру построил бетонную стену и объявил бы полную блокаду. Не о чем просто говорить что ли или это способ отвлекать народ от реальных проблем, которые надо решать немедленно?
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їхній путь - в тазиках через керченську протоку. Крим - українській!.
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- Да что же это такое?! Май месяц, а туристический сезон никак не начнется!
- Будет сезон.
- Когда, когда он будет?!
- В Травні...
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Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными - Цензор.НЕТ 5946 Валерій Прозапас
2 ч ·

В Херсоне дружелюбно набили морду личинкам сепаров, в Николаеве шоб не бить им морды предусмотрительно запретили их выползки, в Харькове за ленточку колорадскую отведут в полицию, во избежание, в Одессе слет СБУ чтобы местные не игрались зажигалками, в Запорожье монстрация вместо демонстрации, в Бердянске через пару дней трехлетие Азова, с чем и Мариуполь можно поздравить, ну а в Днепре стабильное процветание бандеровщины.

Все як треба - скрепы сдохли.

Луганск, Донецк - вас не хватает.
И Крым.
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Так они же и хотели, чтобы Украина оставила их в покое.
Получили свое упокоение ))
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Тю.зато "крысчане" научились мочу вместо воды пить и камни с неба есть иШШо.
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Не протолкнуться, сука. Вот что значит, когда "фошизьма не пройдёть!"
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:D

И не говори: ноги друг дружке пооттаптывали, йопть...
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А вообще-то наблюдайте веб-камеры крЕма.Выжженная земля,но скрепы-то духовные трещат,правда ведь?)))

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да, как то, все равно, что там, у крымских жлобов, творится.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. ФОТОрепортаж
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