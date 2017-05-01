 Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. ФОТОрепортаж

Сегодня оккупанты объявили о старте нового курортного сезона в захваченном РФ Крыму. Однако, некогда заполненные, особенно на майские праздники, туристами пляжи и отели полуострова уже четвертый год подряд безлюдны. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке блогер Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
На своей странице он опубликовал скриншоты с веб камер установленных на пляжах оккупированного Крыма за 1 мая 2017 года. По кадрам видно, что некогда заполненные туристами достопримечательности, пляжи, отели сейчас пустуют.
Набережная Коктебеля
Балаклава
Алушта
Судак
Севастополь
Ялта
Гурзуф
Феодосия
Евпатория
Керчь, переправа
Порт Кавказ
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Они по своим орловско-ростовским губерниям уже последний хер без соли доедают.....
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- Будет сезон.
- Когда, когда он будет?!
- В Травні...
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2 ч ·
В Херсоне дружелюбно набили морду личинкам сепаров, в Николаеве шоб не бить им морды предусмотрительно запретили их выползки, в Харькове за ленточку колорадскую отведут в полицию, во избежание, в Одессе слет СБУ чтобы местные не игрались зажигалками, в Запорожье монстрация вместо демонстрации, в Бердянске через пару дней трехлетие Азова, с чем и Мариуполь можно поздравить, ну а в Днепре стабильное процветание бандеровщины.
Все як треба - скрепы сдохли.
Луганск, Донецк - вас не хватает.
И Крым.
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Получили свое упокоение ))
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И не говори: ноги друг дружке пооттаптывали, йопть...
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Турыст уже на подходе !!!
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