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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:МВД (8263) Одесса (5540) Нацполиция (7179)

 Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Основная задача правоохранителей - не допустить совершения террористических атак.

Об этом сегодня, 1 мая, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время инструктажа руководителей подразделений, задействованных в обеспечении правопорядка 2 мая в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня на Куликовом поле в месте трагических событий 2 мая 2014 проводится инструктаж руководителей и командиров подразделений, которые будут непосредственно заступать на службу по обеспечению правопорядка. Каждому руководителю определяется место несения службы и задачи, поставленные перед его личным составом. Более 3 тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая", - отметил Сергей Яровой.

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По его словам, основные задачи, которые стоят перед правоохранителями - обеспечение максимальной безопасности граждан, которые придут почтить и отдать память погибшим, не допустить каких-либо провокаций, конфликтов, столкновений. "Основная задача - не допустить совершения террористических атак", - добавил первый заместитель министра.

Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой 01Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой 02

Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой 03

Сейчас город и его улицы максимально обеспечиваются работниками, которые ориентированы, в первую очередь, на превентивные меры: обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение возможных терактов. Для этого в Одессу стянуты специальные подразделения полиции особого назначения и патрульные экипажи из других регионов.

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Напомним, что во время патрулирования территории Одессы ночью полицейские обнаружили в ​​районе Куликова поля рюкзак со взрывчаткой.
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Вся эта мусорота даже близко не стояла с шашлычниками из дома профсоюзов . Даешь новую зажарку ! ))
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А сепар вилкул просто так развивает тему сепарскую.Не беспокоит мусоров.
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А труханов?
В место того чтоб посадить они его уговаривают -аваков,порошенко!
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Так они же все и есть первы сепара, Шоколяный барыжка и крышует как и всю рыгокодлу. Да и косатая ворвока путинская шестёрка. Нада такого как мер Конотопа, давно бы всю эту сепарскую кодлу разогнал бы по всей Украине.
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вся эта .......повязана воровством между собой!
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс. 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Ну так этими силами запросто можно было освободить скажем Дебальцево а не стариков гонять ....
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Та ну если в горсовете в одессе рашкино отродье сидит и до сих пор на него управу не нашли то это означает только одно Одесса ВСЕГДА БУДЕТ "ЗМЕИНЫМ ГНЕЗДОМ"!! Что мешает выслать спецназ в горсовет и настучать по кумполу депутатам которые улицу "небесной сотни" переименовали в улицу укринофоба ЖУКОВА!!!! Ничего не мешает! Вышлите в горсовет тот же хваленый "корд" и по ебалу депутатам и по ебалу!!!Было б желание!
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Мы тут все беспокоимся.Нервничаем за страну. А Васька слушает да ест. В лице парашенок и гойсманов. Как можно было поставить управлять сепаратиста Одессой ?????
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Роман Доник

Начинает напрягать ежедневное нагнетания по поводу Одессы. Перед вторым мая, дескать нельзя нагнетать и провоцировать.

Может хватит уже? В Одессе 2 мая, был задавлен сепаратизм.

И это не трагедия. Трагедия что этого не было в Донецке и Луганске.

Трагедия в том, что у нас уже тысячи погибших и десятки тысяч раненых. Миллионы беженецев. А в Одессе как раз не трагедия. Просто мрази начали терять страх. И если сейчас их не додавить, то будут качать дальше.

А если начнем считаться с их завываниями и соплями, то через несколько лет дождемся уголовных дел на каждого участника АТО.

3,14здить черенками от лопаты каждую поднявшую голову тварь. Нахрена нам та НГУ в таком количестве? Сколько можно заигрывать с пособниками террористов и сепаратистов?

Вчера улица Терешковой, а завтра подконтрольные сепарам мусора начнут паковать всех одесситов воевавших на Донбассе?

Задолбали. Хунта мы в конце концов или нет?
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как сказал один умный человек:"Слушая вопли ваты и любителей "русского мира",одной рукой надо утереть им слезы,а другой,скорбя вместе с ними, вырезать им печень"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолее 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж
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