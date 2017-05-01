 Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 1 мая, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время инструктажа руководителей подразделений, задействованных в обеспечении правопорядка 2 мая в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сегодня на Куликовом поле в месте трагических событий 2 мая 2014 проводится инструктаж руководителей и командиров подразделений, которые будут непосредственно заступать на службу по обеспечению правопорядка. Каждому руководителю определяется место несения службы и задачи, поставленные перед его личным составом. Более 3 тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая", - отметил Сергей Яровой.
По его словам, основные задачи, которые стоят перед правоохранителями - обеспечение максимальной безопасности граждан, которые придут почтить и отдать память погибшим, не допустить каких-либо провокаций, конфликтов, столкновений. "Основная задача - не допустить совершения террористических атак", - добавил первый заместитель министра.
Сейчас город и его улицы максимально обеспечиваются работниками, которые ориентированы, в первую очередь, на превентивные меры: обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение возможных терактов. Для этого в Одессу стянуты специальные подразделения полиции особого назначения и патрульные экипажи из других регионов.
Напомним, что во время патрулирования территории Одессы ночью полицейские обнаружили в районе Куликова поля рюкзак со взрывчаткой.
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В место того чтоб посадить они его уговаривают -аваков,порошенко!
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«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс. 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Начинает напрягать ежедневное нагнетания по поводу Одессы. Перед вторым мая, дескать нельзя нагнетать и провоцировать.
Может хватит уже? В Одессе 2 мая, был задавлен сепаратизм.
И это не трагедия. Трагедия что этого не было в Донецке и Луганске.
Трагедия в том, что у нас уже тысячи погибших и десятки тысяч раненых. Миллионы беженецев. А в Одессе как раз не трагедия. Просто мрази начали терять страх. И если сейчас их не додавить, то будут качать дальше.
А если начнем считаться с их завываниями и соплями, то через несколько лет дождемся уголовных дел на каждого участника АТО.
3,14здить черенками от лопаты каждую поднявшую голову тварь. Нахрена нам та НГУ в таком количестве? Сколько можно заигрывать с пособниками террористов и сепаратистов?
Вчера улица Терешковой, а завтра подконтрольные сепарам мусора начнут паковать всех одесситов воевавших на Донбассе?
Задолбали. Хунта мы в конце концов или нет?
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