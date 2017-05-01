 Застройка Сенного рынка в Киеве продолжается вопреки предписанию Госархстройинспекции. ФОТОрепортаж

Несмотря на предписание Госархстройинспекции остановить строительство на месте Сенного рынка в Киеве, строительные работы по возведению торгово-офисно-жилищного комплекса с подземным паркингом там продолжаются. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентом LB.ua утром 1 мая, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на участке работает один башенный кран, на двух площадках ведутся монтажные работы. То, что строительство не остановлено в полной мере, подтверждают и жители соседствующих с Сенным домов в группе "Сенной монстр Киевгорстроя" в Фейсбуке.
Напомним, в конце апреля Госархстройинспекция провела по инициативе мэра Виталия Кличко проверку законности ведения строительства на месте Сенного рынка. По её результатам были составлены протоколы о правонарушениях и предписания об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил. До устранения выявленных нарушений застройщик должен полностью приостановить строительные работы.
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На Печерских холмах князья жили, а на Подоле народ и мастера, которые Русь делали.
(Не путайте маасковскую раиссь).
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Они свои просрали .
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"До устранения выявленных нарушений застройщик должен полностью приостановить строительные работы. Источник: http://censor.net.ua/p438509"
Не увидел в статье, что нарушения не устранены...
О чём тогда статья?
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