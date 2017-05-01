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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16969) Киевгорстрой (47) строительство (1705) застройка (588)

 Застройка Сенного рынка в Киеве продолжается вопреки предписанию Госархстройинспекции. ФОТОрепортаж

На участке работает один башенный кран, на двух площадках ведутся монтажные работы.

Несмотря на предписание Госархстройинспекции остановить строительство на месте Сенного рынка в Киеве, строительные работы по возведению торгово-офисно-жилищного комплекса с подземным паркингом там продолжаются. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентом LB.ua утром 1 мая, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на участке работает один башенный кран, на двух площадках ведутся монтажные работы. То, что строительство не остановлено в полной мере, подтверждают и жители соседствующих с Сенным домов в группе "Сенной монстр Киевгорстроя" в Фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От ГАСКа ожидают решения по поводу законности застройки Сенного рынка в Киеве, - активист Никитина

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Напомним, в конце апреля Госархстройинспекция провела по инициативе мэра Виталия Кличко проверку законности ведения строительства на месте Сенного рынка. По её результатам были составлены протоколы о правонарушениях и предписания об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил. До устранения выявленных нарушений застройщик должен полностью приостановить строительные работы.
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Так ,молчать ВСЕМ и не раскачивать а то путин нападёт !!!
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Нет вины на тебе - не беда когда в жизни ошибки бывают,беда когда вся жизнь ошибка !
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Я тут писал против семейки Кличко, так меня быстро заспамили, объявив не патриотом, а следовательно агентом Путлера..
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Писец,какой шабаш в стране творится! А властей у нас нет?? Или у нас мать ее анархия?
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Конечно будут застраивать - неужели надеетесь, что виталька не в доле и остановит беспредел?
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У Витальки столько баблосов, заработанных на боях, что таких троллепидаров как ты, он может пачками скупить, как дешевых проституток.
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А наворовал он, будучи мером, в десятки раз больше и таких как ты гречкой закормил.
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Ну, бездоказательные высеры, это черта исключительно ольгинских кремлепидаров. Утри лучше со своей морды дерьмо и торопись закупить этой самой гречи, так как твоё хуйло тебя ничем кормить не собирается. Так и сдохнешь с голодухи под забором: вЯликим, непобедимым, грозой запада.
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Столько мата (ты явно с паРаши)- как тебя еще не забанили?
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Спасибо. Я всегда стараюсь с собеседником говорить на его родном языГе.
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Строят - значит не боятся. В Германии за такое штрафом обанкротить могут.От того там никто никогда ничего не нарушает.
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Ждут п..сы когда их линчевать будут.Скоро и мусора не помогут.
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дети ветальки, или того же "пороха" на Подоле жить не будут. А вот денюжка на Лондонские аппартаменты ой как нужна. А кияне за гречку будут продолжать выбирать черновецких, педаликов и проч дерибанщиков...
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Я помню "громадье" планов "кланов" архитекторов. Что Подол это наследие Киева.
На Печерских холмах князья жили, а на Подоле народ и мастера, которые Русь делали.
(Не путайте маасковскую раиссь).
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Это не Подол, а Львовская площадь. Там земля самая дорогая.
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Бетон на века! Если не завалится раньше. Сепарам переселенцам с даунбаса нора нужна.
Они свои просрали .
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Кто-нибудь читает статьи о конца?
"До устранения выявленных нарушений застройщик должен полностью приостановить строительные работы. Источник: http://censor.net.ua/p438509"

Не увидел в статье, что нарушения не устранены...
О чём тогда статья?
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Такой был красивый рынок ,мне нравился. Уничтожают воспоминания .
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЗастройка Сенного рынка в Киеве продолжается вопреки предписанию Госархстройинспекции. ФОТОрепортаж
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